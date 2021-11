Europäischer Zuckerersatzmarkt mit unglaublichem Wachstum bis 2027 Covid-19-Analyse

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Europa Zuckerersatz Markt verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Player zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Frères, Mitsui Sugar Co., Ltd., ADM, Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. und andere nationale und globale Player

Steigender Trend zu gesundem Lebensstil und gesunden Lebensmitteln auf dem europäischen Markt

Der Markt für Zuckeraustauschstoffe bietet Ihnen auch eine detaillierte Marktanalyse für jedes Länderwachstum in der Zuckeraustauschstoffindustrie mit Zuckeraustauschstoffverkäufen, Komponentenverkäufen, Auswirkungen der technologischen Entwicklung von Zuckeraustauschstoffen und Änderungen in regulatorischen Szenarien mit ihrer Unterstützung für den Zuckeraustauschstoffmarkt. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010 bis 2018 verfügbar.

Marktanalyse und Einblicke: Europa Zuckerersatz Markt

Es wird erwartet, dass der Markt für Zuckerersatzstoffe im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 7,8% wächst und voraussichtlich 6.625,02 Mio. USD erreichen wird bis 2027. Die zunehmende Akzeptanz von gesunden Lebensmitteln, Diätgetränken und anderen Zuckerersatzprodukten wird den Markt im Prognosezeitraum beschleunigen.

Technologie spielt eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung oder -verbesserung, ebenso eröffnet der Fortschritt bei Zuckeraustauschsystemen dem Markt eine große Chance, eine breite Palette von Produkten wie natürliche Süßstoffe, die aus den verschiedenen Pflanzen und Früchten gewonnen werden, anzubieten. Darüber hinaus soll die zunehmende Besorgnis gegenüber der diabetischen und besessenen Bevölkerung das Wachstum des Zuckeraustauschstoffmarktes antreiben. Die zunehmende Besorgnis der Kunden und der Regierung gegenüber gesunden Lebensmitteln und Getränken unterstützt maßgeblich das Wachstum von Zuckeraustauschstoffen auf dem europäischen Markt. Im April 2018 führte die britische Regierung beispielsweise eine neue Steuer auf Zuckergetränke wie Limonaden, Kaltgetränke und andere ein. Um den Konsum und die Fettleibigkeit in der Bevölkerung zu reduzieren,

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für europäische Zuckerersatzstoffe durch:

Nach Typ (Fruchtzuckersirupe, Süßstoffe mit hoher Intensität, Süßstoffe mit niedriger Intensität),

Form (kristallisiert, flüssig, Pulver),

Kategorie (Natürlich, Synthetisch),

Anwendung (Getränke, Nahrungsmittel, Mundpflege, Pharmazeutika, Sonstiges)

Zuckeraustauschstoffe Marktanalyse auf Länderebene

Die im Marktbericht für Zuckeraustauschstoffe behandelten Länder sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Niederlande, Schweiz, Polen, Russland, Schweden, Belgien, Türkei und das übrige Europa.

Deutschland dominiert den europäischen Zuckeraustauschstoffmarkt aufgrund des wachsenden Wettbewerbs zwischen verschiedenen Branchen aufgrund der Improvisation ihres Lebensmittelangebots in europäischen Ländern. Deutschland wird im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 aufgrund der verstärkten Anpassung von Zuckeraustauschstoffen durch die Nahrungs- und Genussmittelindustrie voraussichtlich mit der höchsten Wachstumsrate wachsen. Im Dezember 2018 hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beispielsweise eine freiwillige Vereinbarung mit der Lebensmittelindustrie getroffen, um ein neues gesundes Produkt mit weniger Salz-, Zucker- und Fettgehalt einzuführen. Solche Initiativen der Regierung und der Lebensmittelhersteller treiben das Wachstum des deutschen Zuckeraustauschstoffmarktes an.

Zum Beispiel,

Im September 2019 hat HYET sweet eine strategische Partnerschaft mit Vitasweet, einem Hersteller von Zutaten, geschlossen. Beide Unternehmen helfen sich gegenseitig, ihr Geschäft für den europäischen Markt zu entwickeln. Damit stärkt das Unternehmen seine Kundenbetreuung und Kundenbasis für den europäischen Markt.

Im November 2018 gab Tate & Lyle die erweiterte Partnerschaft mit Azelis (Belgien) für den Vertrieb von Lebensmittelzutaten und Spezialchemikalien bekannt. Die Vereinbarung mit Azelis (Belgien) wird deren Vertrieb von Ballaststoffen, kalorienarmen Süßstoffen und Stabilisatoren in der Region Europa verbessern.

