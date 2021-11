Europa Markt für Biostimulanzien Voraussichtliches Wachstum in stetigem Tempo während der Covid-19-Analyse 2021-2027

Der globale Europa Markt für Biostimulanzien Marktforschungsbericht xyz ist ein umfassender und objektorientierter Bericht, der nach der Kombination aus bewundernswerter Branchenerfahrung, Talentlösungen, Branchenkenntnissen und modernsten Tools und Technologien zusammengestellt ist. Dieser Branchenbericht ist ein idealer Leitfaden, um Informationen oder Schlüsseldaten zu Markt, aufkommenden Trends, Produktnutzung, Motivationsfaktoren für Kunden, Wettbewerbsstrategien, Markenpositionierung, Kundenpräferenzen und Kundenverhalten zu erhalten.

Der europäische Markt für Biostimulanzien wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 an Marktwachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer stärkeren CAGR von 12,1% wächst und voraussichtlich 2.748,16 Mio. USD erreichen wird bis 2027. Die steigende Nachfrage nach ökologischem Landbau und strategische Initiativen nach Anzahl der Unternehmen sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Biostimulanzien.

Zu den Top-Unternehmen, die diesen Markt beeinflussen, gehören: Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation, Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, ADAMA Ltd, KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, Haifa Group, Novozymes, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, AGROENZYMAS, MICROMIX, Syngenta, Bayer AG, UPL und andere.

Biostimulans ist eine der besseren Lösungen in der heutigen Landwirtschaft, da es mehrere Vorteile bietet, wie z. B. eine hohe Pflanzenproduktivität, eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und vieles mehr. Es erhält den ökologischen Landbau ohne Schaden und kann bei der Steigerung der Nahrungsmittelproduktivität wie Obst und Gemüse, Getreide, Getreide und andere helfen. Die erhöhte Nachfrage nach Nahrungsmitteln erfordert eine hohe Produktivität, damit die Nachfrage der Menschen gedeckt werden kann. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt in der Region Europa, daher ist die Nachfrage nach Biostimulanzien in dieser Region hoch, da sie aus biologischen Komponenten hergestellt werden. Laut Eurostat ist beispielsweise der ökologische Landbau in der Region Europa im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 7,0 % gestiegen.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für BIOSTIMULANS FÜR EUROPA durch:

Durch Wirkstoffe (auf Säurebasis, auf Extraktbasis, Proteinhydrolysate, mikrobielle Zusätze, Chitin, Chitosan, B-Vitamine, andere),

Kulturart (Obst und Gemüse, Getreide und Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Rasen und Zierpflanzen, andere Kulturen),

Anwendungsmethode (Blattbehandlung, Bodenbehandlung, Saatgutbehandlung), Form (flüssig, trocken),

Endverbraucher (Landwirte, verwandte Industrien, Forschungsinstitute),

Herkunft (natürliche Biostimulanzien, synthetische Biostimulanzien), Vertriebskanal (direkt, indirekt)

Im Europa Biostimulanzien- Marktbericht 2021 behandelte Regionen :

Nordamerika: USA, Kanada und Mexiko.

Süd- und Mittelamerika: Argentinien, Chile und Brasilien.

Naher Osten & Afrika: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Ägypten und Südafrika.

Europa: Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien und Russland.

Asien-Pazifik: Indien, China, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur und Australien.

