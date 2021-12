Etikettenfreier Erkennungsmarkt – Herausforderungen der Branche, wichtige Anbieter, Treiber, Trends und Prognosen bis 2028 Marktanalyse und Erkenntnisse zur etikettenfreien Erkennung : Globaler Markt für etikettenfreie Erkennung

Es wird erwartet, dass der Markt für etikettenfreie Erkennung im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert den Markt bis 2028 auf USD 1,96 Milliarden und wird im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 8,2% wachsen.

Etikettenfreie Detektionssysteme sind die Art von integrierten Systemen, die zur Untersuchung der bimolekularen Wechselwirkungen verwendet werden, ohne die Etiketten fallen zu lassen oder Auto-Fluoreszenz-Effekte. Diese Systeme bieten einen schnellen und Echtzeit-Ansatz für die Entdeckung neuer Arzneimittel. Der markierungsfreie Nachweis wird weitgehend für den Nachweis biochemischer und zellbasierter Assays verwendet.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht zur etikettenfreien Erkennung behandelt werden, sind General Electric, Danaher und Thermo Fisher Scientific Inc. F. Hoffmann-La Roche AG, Sartorius AG, GEWÄSSER, PerkinElmer Inc. QIAGEN, Merck KGaA, Agilent Technologies Inc, Bio-Rad Laboratories, Inc. Illumina , Inc., AMETEK, Inc., HORIBA, Ltd., Corning Incorporated, Malvern Panalytical Ltd.., Nicoya, Shimadzu Corporation, Abcam plc und Creoptix AG, unter anderen nationalen und globalen Akteuren. Marktanteilsdaten sind für Global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Global Label-Free Detection Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für etikettenfreie Erkennung ist nach Produkt und Dienstleistung, Technologie, Anwendung und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Basis von Produkt und Service ist der Markt für etikettenfreie Erkennung in Instrumente, Verbrauchsmaterialien sowie Software und Dienstleistungen unterteilt. Verbrauchsmaterialien wurden weiter in Biosensorchips, Mikroplatten und Reagenzien und Kits unterteilt.

Basierend auf der Technologie ist der Markt für markierungsfreie Detektion in Oberflächenplasmonenresonanz, Bioschichtinterferometrie, isotherme Titrationskalorimetrie, Differentialscanning-Kalorimetrie und andere unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für markierungsfreie Erkennung in Bindungskinetik, Bindungsthermodynamik, endogene Rezeptordetektion, Hit-Bestätigung, Lead-Generierung und andere unterteilt.

Das Endverbrauchersegment des Marktes für etikettenfreie Erkennung ist in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademische und Forschungsinstitute, Vertragsforschungsorganisationen und andere Unternehmen unterteilt.

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

Wachstum der Gesundheitsinfrastruktur Installierte Basis und Durchdringung neuer Technologien

Label-free Detection Market bietet Ihnen auch eine detaillierte Marktanalyse für jedes Land Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, installierte Basis von verschiedenen Arten von Produkten für Label-free Detection Markt, Auswirkungen der Technologie mit Life-Line-Kurven und Änderungen im Gesundheitswesen regulatorischen Szenarien und deren Auswirkungen auf den Label-free Detection Markt. Die Daten sind für den Zeitraum 2010 bis 2019 verfügbar.

