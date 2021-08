Es wird prognostiziert, dass der Reifenvernichtermarkt im Prognosezeitraum 2030 ein profitables Wachstum verzeichnen wird

Reifenschredder Markt: Einführung

Aufgrund wachsender Vorschriften zum Umweltschutz ist das Reifenrecycling bedeutend geworden. Reifen sind eine Hauptabfallquelle, aufgrund derer Reifenrecycling erforderlich ist, um diesen Abfall zu bekämpfen. Ein Reifenschredder ist erforderlich, um diesen Vorgang durchzuführen. Reifenschredder ist eine Ausrüstung, die verwendet wird, um Reifen in körnige Formen zu zerkleinern, um den Recyclingprozess zu ermöglichen. Es wird zum Extrahieren von drahtfreien Spänen, Stahl, Gummi usw. verwendet. von gebrauchten Reifen. Recycelte Reifen werden neben der Automobilindustrie in verschiedenen Anwendungen wie Schuhherstellung, Tiefbau, Schallmauern, Deponiebau, Brückenfundamenten usw. eingesetzt.

Reifenschredder-Markt: Dynamik

Die wachsenden Initiativen verschiedener Länder in Bezug auf Natur-und Energieeinsparung werden das Wachstum des Reifenschreddermarktes ankurbeln. Ein weiterer wichtiger Treiber ist die Möglichkeit für die unabhängigen Aftermarket-Agenturen, recycelte Reifen zu einem nominalen Preis der Fahrzeuge anzubieten, was wiederum die Nachfrage angekurbelt hat. Die Herstellung von Reifen mit hoher Haltbarkeit und längerer Lebensdauer wird voraussichtlich die Reifennachfrage senken und somit das Marktwachstum bremsen.

Die große Chance für Reifenschredderunternehmen besteht darin, dass die Hersteller selbst gebrauchte Reifen beschaffen und recyceln können, wodurch der Verbrauch von Gummi an Rohstoffen reduziert und Herstellungskosten eingespart werden. Anwendungen wie Schallwände, Deponiebau und Brückenfundamente bieten auch erhebliche Wachstumschancen für den Reifenvernichtermarkt.

Das Reifenrecycling ist eine der wichtigsten Entwicklungen in der Automobilindustrie, die von einzelnen Reifenherstellern und Aftermarket-Zulieferern durchgeführt wird. Die zunehmende Beliebtheit von recycelten Reifen, um den Einsatz knapper natürlicher Ressourcen zu minimieren und den CO2-Ausstoß zu reduzieren, hat dazu geführt, kreative Wege zu finden, um diese Herausforderung zu meistern. Das Recycling von Altreifen hat sich als perfekte Lösung zur Reduzierung von Umweltemissionen sowie zur Stärkung der wirtschaftlichen Lage des Landes erwiesen. Recycelte Altreifen werden auch für den Straßenbau mit gummiertem Asphalt verwendet.

Markt für Reifenschredder: Auswirkungen von COVID-19

Die Covid-19-Pandemie hat den weltweiten Wirtschaftssektor der aufstrebenden und fortgeschrittenen Volkswirtschaften gleichermaßen erschüttert. Aufgrund der Lockdown-Richtlinien vieler Länder gab es einen deutlichen Rückgang des Verkehrsaufkommens. Dies ist ein Rückgang der Nachfrage nach Reifen und Reifenprodukten. Der Rückgang des Großhandelsmarktes ist weitgehend auf den Rückgang der Kunden zurückzuführen, die in lokalen Reifengeschäften einkaufen. Dies hat auch seinen Tribut an das Reifenrecyclinggeschäft. Der Rückgang der Nachfrage nach Reifen und Reifenprodukten ist jedoch vorübergehend, und bis Mitte 2022 wird eine vollständige Erholung erwartet, da die Regierungen auf der ganzen Welt strenge Richtlinien durchsetzen werden, um die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft zu minimieren.

Markt für Reifenschredder: Segmentierung

Der globale Markt für Reifenschredder kann nach Produkttyp, Betriebsantrieb und Endverbrauchsindustrie segmentiert werden.

Auf der Grundlage des Produkttyps wird der globale Markt für Reifenschredder wie folgt segmentiert:

Scher-Shredder

Häcksler

Grinder

Granulator

Spezial-Shredder

Auf der Grundlage des Betriebsantriebs ist der globale Markt für Reifenschredder wie folgt segmentiert:

Elektrischer Reifenschredder

Hydraulischer Reifenschredder

Auf der Grundlage der Endverbraucherindustrie ist der globale Markt für Reifenschredder wie folgt segmentiert:

Automotive

Bauingenieurwesen

Others

Reifenschreddermarkt: Regionale Aussichten

Südasien & Pazifik, Ostasien und Europa wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum für den Reifenhäckslermarkt bringen. Dies ist auf den steigenden Verbrauch von Reifen in dicht besiedelten Ländern wie China, Indien und ASEAN-Ländern zurückzuführen. Es wird auch erwartet, dass Europa aufgrund verschiedener Initiativen zur Reduzierung der Co2-Emissionen wie REACH und R3-Modell eine erhebliche Nachfrage nach Reifenschreddern erzeugen wird. Der Verbrauch von Reifen steigt auch in Regionen mit hoher Bevölkerung. All diese Faktoren werden voraussichtlich das Marktwachstum für Reifenschredder in diesen Regionen beschleunigen. Nordamerika wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach niedrigen Nutzfahrzeugen (LCV) aus der Region voraussichtlich auch eine erhebliche Nachfrage nach Reifenschredder erzeugen.

Reifen-Schredder-Markt: Die Wichtigsten Teilnehmer

Einige der Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für Reifenschredder, die über die gesamte Wertschöpfungskette identifiziert wurden, sind:

SMS HYDROTECH an

Fabtex Engineering Arbeitet

Granutech-Saturn Systems

Spadone-Hypex Inc.

CD Systems Inc.

Weima America, Inc.

Reifen-Schredder-Unbegrenzte

SSI-Zerkleinerungssystem

Shred-Tech

Nord-Kalifornien-Pressen, Inc.

Idee Holding Limited

Recycling Equipment, Inc.

ACS-Gruppe

Lakin General Corp

Molinari S. r. l.

Yuxi Maschinen

Vecoplan, LLC

SSI Shredding Systems, Inc.

Der Forschungsbericht über den Reifenhäckslermarkt bietet eine umfassende Bewertung und enthält durchdachte Einblicke, Fakten, historische Daten sowie statistisch unterstützte und branchenvalidierte Marktdaten. Der Reifenschredder-Marktbericht enthält auch Projektionen unter Verwendung geeigneter Annahmen und Methoden. Der Bericht enthält Analysen und Informationen nach Marktsegmenten wie Produkttyp, Betriebsantrieb und Endverbraucherindustrie.

