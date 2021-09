Es wird geschätzt, dass der Markt für Strahlendosis-Management 26.7% CAGR während 2018-2026 registriert

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht, “Strahlendosis Management Market – Global Industry Analysis, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2018– 2026”. Laut dem Bericht, die global radiation dose Management market & nbsp;wurde bei US$ 143.2 Mn im Jahr 2017 bewertet und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 26.7% von 2018 bis 2026 expandieren, um US$ 1.361.5 Mn im Jahr 2026 zu erreichen. Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, wachsende Sicherheitsbedenken und Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung, Anstieg der Nachfrage nach medizinischer Bildgebung, Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, und Mittlerer Osten &Ampere; Afrika, und technologische Fortschritte werden voraussichtlich den globalen Markt für das Strahlendosis-Management im Prognosezeitraum vorantreiben.

Zunahme der Nutzung integrierter Softwaresysteme

Aufgrund der zunehmenden Anzahl chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und der steigenden Nachfrage nach medizinischer Bildgebung bei der Diagnose dieser Krankheiten, zusammengestellt mit der Hauptabsicht, die Stakeholder mit den unvermeidlichen Marktparametern durch eine grafische Darstellung und eine eingehende Analyse jedes Segments, das im Rahmen des Studienumfangs betrachtet wird, zu aktualisieren. Es wird erwartet, dass eine Erhöhung der staatlichen Mittel für den Aufbau einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsinfrastruktur den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Die zunehmende Nutzung integrierter Software in medizinischen Bildgebungsgeräten, die die Vernetzung verschiedener Bilder und Datenbanken ermöglicht, wird den Markt voraussichtlich vergrößern. Ein Anstieg der staatlichen und privaten Mittel für die onkologische Behandlung im Hinblick auf die Erstattung dürfte zum Wachstum des Marktes beitragen. Eine Erhöhung der Regierungsprogramme zur Verhinderung einer hohen Strahlendosis wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.

Computertomographie hielt großen Marktanteil

In Bezug auf die Modalität hatte das Segment Computertomographie 2017 einen großen Marktanteil. Das Wachstum des Segments wird der Zunahme der Anzahl der Krankheiten und der Anforderung des CT-Scans für die Diagnose dieser Krankheiten zugeschrieben. Das Segment Radiographie und Mammographie wird wahrscheinlich durch eine zunehmende Anwendung bei der Diagnose und Behandlungsanalyse von Krebs in verschiedenen Stadien und bei der Diagnose von orthopädischen, zahnärztlichen und chronischen Erkrankungen wie Lungenentzündung angetrieben.

Anstieg der Krebsfälle weltweit

In Bezug auf die Anwendung hielt das Onkologiesegment 2017 den größten Marktanteil und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wachstum des Segments wird auf eine zunehmende Anzahl von Krebsfällen zurückgeführt. Darüber hinaus wird laut WHO-Bericht erwartet, dass Krebs in den nächsten zwei Jahrzehnten 70% der weltweiten Todesfälle ausmacht. Ein Anstieg der Anzahl orthopädischer Fälle und der Einsatz verschiedener Bildgebungstechniken im Verlauf der Behandlung dürften das Wachstum des Segments ankurbeln.

Das Segment Krankenhäuser dominiert den Markt

Der größte Marktanteil entfielen 2017 auf das Segment Krankenhäuser. Die Vorherrschaft der Marktanteil der Krankenhäuser Segmente über andere Segmente ist da, Krankenhaus-Apotheke ist meist von Patienten bevorzugt, aufgrund der Tatsache, dass alle Arten der Diagnose ist weit verbreitet in Krankenhäuser, wie im Vergleich zu anderen. Darüber hinaus zunehmende Inzidenz von chronischen Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den Krankenhäusern gut behandelt. Initiativen staatlicher Stellen zur Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur und zur Gewinnung von Frauen sollen das Krankenhaussegment vorantreiben. Ambulante Zentren tragen weniger zum Wachstum des Marktes für die Überwachung der Strahlendosis bei, da die hohen Kosten für medizinische Geräte ein hemmender Faktor für die Kliniken sind, um diese Einrichtung bereitzustellen

Asien-Pazifik-Raum erlebt exponentielles Wachstum

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für das Strahlendosis-Management sein, da die Inzidenz chronischer Krankheiten zunimmt und das Bewusstsein für die Diagnose steigt, insbesondere in China und Japan. Darüber hinaus treibt der Anstieg der Investitionen zur Verbesserung der Einführung von IT-Technologien im Gesundheitswesen in Ländern wie Indien und Australien die Nachfrage nach Lösungen für das Strahlendosi-Management an. Nordamerika hielt 2017 einen großen Anteil am globalen Markt für das Management der Strahlendosis, was auf eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, die Präsenz wichtiger Akteure und eine günstige Erstattungspolitik zurückzuführen ist. Darüber hinaus nimmt die Inzidenz von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischen Erkrankungen in Nordamerika zu, für deren Diagnose bildgebende Untersuchungen erforderlich sind. Schwellenländer wie Lateinamerika und Naher Osten &Ampere; Afrika werden wahrscheinlich auch aufgrund der Entstehung von Schlüsselakteuren in diesen Regionen und der Zunahme der Inzidenz von Krankheiten ein starkes Wachstum verzeichnen.

Afga-Gevaert N. V., Bayer Healthcare AG, Koninklijke Philips N. V., GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific, und Fujifilm Holdings Corporation zu Führen die Markt

Key players operating in the global Strahlendosis-management-Markt sind Landauer, Inc. Spektren AB, Agfa-Gevaert N. V., INFINITT Healthcare Co. Ltd. Bayer AG, PACSHealth, LLC, Koninklijke Philips N. V., GE Healthcare, Thermo Fisher Scientific, Fujifilm Holdings Corporation, und QAELUM NV.

