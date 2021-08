Es wird geschätzt, dass der Markt für Life-Science-Reagenzien während 2019-2027 eine CAGR von 8% verzeichnet

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht über den Markt für Life-Science-Reagenzien für den Prognosezeitraum 2019-2027 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für biowissenschaftliche Reagenzien im Jahr 2018 auf rund 37,000 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von fast 8% expandieren.

Markt für Life-Science-Reagenzien: Überblick

* Life-Science-Reagenzien spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung und Prüfung von pharmazeutischen Produkten, zellbasierten Produkten und mehreren anderen gesundheitsbezogenen Lösungen. Das Wachstum des globalen Marktes für Life-Science-Reagenzien ist auf die Zunahme der globalen geriatrischen Bevölkerung zurückzuführen, die anfälliger für verschiedene Arten von Infektionskrankheiten ist. Darüber hinaus fördern die Zunahme von Infektionskrankheiten und der technische Fortschritt in der Life-Science-Branche das Wachstum des globalen Marktes für Life-Science-Reagenzien.

* Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Life-Science-Reagenzien, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Dies ist auf die Zunahme der Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten in der Region zurückzuführen, die die Nachfrage nach Life-Science-Reagenzien für verschiedene Forschungsaktivitäten antreiben.

• Die zunehmende Zahl lokaler Hersteller, die Preisdruck auf dem Markt erzeugen, dürfte jedoch das Wachstum des globalen Marktes für Life-Science-Reagenzien in Nordamerika in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums behindern. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein sehr lukrativer Markt für Life-Science-Reagenzien sein.

Technologische Fortschritte und hohe Prävalenz chronischer und infektiöser Krankheiten treiben das Marktwachstum an

* Technologische Fortschritte auf dem Gebiet der Biowissenschaften und Biotechnologie haben zu zahlreichen Veränderungen in der Gesundheitsdiagnostik, Wirkstoffforschung, personalisierten Arzneimitteln, Forensik und klinischer Forschung und Entwicklung geführt und das Wachstum des Marktes für biowissenschaftliche Reagenzien maßgeblich vorangetrieben.

* Entwicklungen in der enzymgebundenen Immun-Assay-Technologie (ELISA), Polymerase-Kettenreaktion (PCR) wie digitale PCR, rtPCR, Chromatographie, Einzelzelltechnologie, Next-Generation-Sequencing (NGS) und Durchflusszytometrie-Techniken und ihre Anwendungen in der Gesundheitsbranche wie Krankheitsdiagnostik und Behandlungsüberwachung treiben das Wachstum des globalen Marktes für Life-Science-Reagenzien voran.

* Darüber hinaus ist die Diagnose von infektiösen und chronischen Erkrankungen eine der führenden Anwendungen der In-vitro-Diagnostik. Life-Science-Reagenzien (sowohl biologische als auch chemische Reagenzien) sind integrale und wichtige Bestandteile eines jeden diagnostischen Tests.

• Der Ausbruch infektiöser Viren wie Zika im Jahr 2015 wirkte sich positiv auf die In-vitro-Diagnostikindustrie aus. Dies wiederum erhöhte die Nachfrage nach Life-Science-Reagenzien.

Markt für Life-Science-Reagenzien: Segment der Immunoassay-Reagenzien bleibt führend

In Bezug auf das Produkt wurde der globale Markt für Life-Science-Reagenzien in Chromatographie-Reagenzien, molekulardiagnostische Reagenzien, Immunoassay-Reagenzien, Reagenzien für klinische Chemie, Durchflusszytometrie-Reagenzien, Zell-und Gewebekulturreagenzien, Hämatologie-und Hämostase-Reagenzien, Mikrobiologie-Reagenzien und andere unterteilt. Das Segment Immunoassay-Reagenzien dominierte 2018 den globalen Markt für Life-Science-Reagenzien, und der Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

Markt für Life-Science-Reagenzien: Krankenhäuser und Diagnoselabors als vielversprechendes Segment

• In Bezug auf den Endverbraucher wurde der globale Markt für Life-Science-Reagenzien in Krankenhäuser und Diagnoselabors, Hersteller von Handels-und Auftragsforschung, akademische und Forschungsinstitute sowie andere (Blutbanken, forensische Laboratorien und Regierungsinstitute) unterteilt.

• Das Segment Hospitals & Diagnostic Laboratories wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein sehr lukratives Segment des globalen Marktes für Life-Science-Reagenzien sein. Das Segment wird wahrscheinlich durch eine Zunahme der Anzahl diagnostischer Tests angetrieben.

Nordamerika auf dem globalen Markt für Life-Science-Reagenzien

* Geografisch ist der globale Markt für Life-Science-Reagenzien in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Life-Science-Reagenzien, gefolgt von Europa. Die Region hatte 2018 aufgrund der hohen Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten in der Region einen großen Anteil am globalen Markt für Life-Science-Reagenzien.

• Der Markt für Life-Science-Reagenzien im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer hohen CAGR expandieren. Dies ist auf den Anstieg der Gesundheitsausgaben und die große Patientenpopulation, insbesondere in Ländern wie Indien und China, in der Region zurückzuführen.

Markt für Life-Science-Reagenzien: Wettbewerbslandschaft

• Hoffmann-La Roche AG und Thermo Fisher Scientific, Inc. führen Sie den globalen Markt für Life-Science-Reagenzien.

• Der globale Markt für biowissenschaftliche Reagenzien ist hinsichtlich der Anzahl der Akteure fragmentiert. Key Player der globalen Markt unter anderem Hoffmann-La Roche AG, Danaher Corporation, Abbott, Siemens Healthineers, DiaSorin S. p.A, Sysmex Corporation, bioMerieux SA, Thermo Fisher Scientific, Inc., BD., Merck KGaA, Agilent Technologies, Inc. und Waters Corporation. Ein breites Vertriebsnetz, die Entwicklung neuer Produkte und Fusionen und Übernahmen sind die Schlüsselstrategien dieser großen Akteure, um ihre Geschäfte auf dem globalen Markt für Life-Science-Reagenzien zu betreiben.

Der globale Markt für Life-Science-Reagenzien wurde wie folgt segmentiert:

* Globaler Markt für biowissenschaftliche Reagenzien nach Produkten

o-Chromatographie-Reagenzien

o Molekulardiagnostische Reagenzien

o-Immunoassay Reagenzien

o Reagenzien der klinischen Chemie

o Durchflusszytometrie-Reagenzien

o Zell – und Gewebekulturreagenzien

o Reagenzien für Hämatologie und Hämostase

o Mikrobiologische Reagenzien

o Andere

* Globaler Markt für biowissenschaftliche Reagenzien nach Endverbraucher

o Krankenhäuser und Diagnoselabors

o Hersteller von Handels-und Auftragsforschung

o Akademische & Forschungsinstitute

o Andere

* Globaler Markt für Life-Science-Reagenzien nach Regionen

o Nordamerika

 USA.

 Kanada

o Europa

 Deutschland

 U. K.

 Frankreich

 Italien

 Spanien

 Restliches Europa

o Asien-Pazifik

 Chinesisch

 Indien

 Japan

 Australien & Neuseeland

 Rest Asien-Pazifik

o Lateinamerika

 Brasilien

 Mexiko

 Rest von Lateinamerika

o Naher Osten & Afrika

 GCC-Länder

 Südafrika

 Rest des Nahen Ostens und Afrikas

