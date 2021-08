Es wird geschätzt, dass der Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte während 2019-2027 eine CAGR von 6% registriert

Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte: Einführung

Transparency Market Research veröffentlichte einen neuen Bericht über die Epilepsie-monitoring-Geräte-Markt. Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte mit ~US$ 530 Mn in 2018bewertet. Es wird erwartet, dass der Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von ~6% expandieren wird.

Epilepsie ist eine nicht übertragbare chronische Gehirnerkrankung und betrifft Menschen jeden Alters. Es verursacht wiederkehrende Anfälle, die kurze Episoden unwillkürlicher Bewegung sind. Nach Angaben der WHO wird das Auftreten einzelner Anfälle nicht als Zeichen von Epilepsie angesehen (ungefähr 10% der Menschen weltweit haben während ihres Lebens einen Anfall). Epilepsie ist definiert als zwei oder mehr unprovozierte Anfälle. Laut NCBI ist Hirntumor eine häufige Ursache für Epilepsie, die nach zerebrovaskulären Erkrankungen in der geriatrischen Bevölkerung an zweiter Stelle steht und fast 10% bis 30% aller Ursachen für geriatrische Epilepsie ausmacht. Epilepsie ist eine häufige manifestation bei Patienten mit Hirntumoren. Anfälle sind das Beginnssymptom bei 20% bis 40% Patienten mit Hirntumor; 20% bis 45% der Patienten leiden wahrscheinlich im Verlauf der Erkrankung an epileptischen Anfällen.

Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte: Schlüsselsegmente

In Bezug auf das Produkt hielt das Segment konventionelle Geräte einen großen Anteil am globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte in & nbsp;2018. Dieses Segment dürfte seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Das Segment der tragbaren Geräte wird voraussichtlich bis 2027Marktanteile gewinnen. Technologische Fortschritte in der Wearable-Technologie, gepaart mit der zunehmenden Popularität tragbarer Geräte auf der ganzen Welt, werden das Segment voraussichtlich antreiben. Tragbare Epilepsie-Überwachungsgeräte wie Empatica & rsquo; s Embrace bieten nicht nur eine 24-Stunden-Überwachung für Epilepsie-Episoden bei Patienten, sondern können auch einen Alarm auslösen, indem Sie eine Nachricht senden oder im Notfall sofort einen Anruf bei der Pflegekraft tätigen.

Basierend auf den Endbenutzern machte das Segment Hospitals & Clinics einen großen Anteil am globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte aus. Dieses Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR wachsen. Das Segment Home Care Settings wird voraussichtlich bis 2027Marktanteile gewinnen. Die Steigerung der Erschwinglichkeit und des Bewusstseins der Patienten dürfte das Segment im Prognosezeitraum antreiben. Das Segment Hospitals & amp; clinics wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das attraktivste Segment sein. Krankenhäuser & Kliniken sind die größten Nutzer von EEG-Überwachung und medizinischen Notdiensten. Es wird erwartet, dass das Segment insbesondere in Entwicklungsländern lukrative Möglichkeiten bietet.

Globaler Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte: Prominente Regionen

Nordamerika hielt einen großen Anteil am globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte in & nbsp;2018. Die wichtigsten Anbieter von Epilepsie-Überwachungsgeräten haben ihren Sitz in Nordamerika (hauptsächlich in den USA), was zu einem großen Umsatzbeitrag zum Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte führt. Eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, hohe Gesundheitsausgaben und eine hohe Diagnoserate in der Region werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Epilepsie-Überwachungsgeräte in Nordamerika ankurbeln.

Europa hielt den zweitgrößten Anteil am globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte in 2018. Wichtige Märkte in Europa sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Aufgrund der hohen Prävalenz-und Diagnoseraten sowie der hohen Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben wird die Region im Prognosezeitraum voraussichtlich der lukrativste Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte sein.

Der asiatisch-pazifische Raum machte im 2018 einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte aus, und der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich rasant wachsen. Wichtige Märkte in Asien-Pazifik gehören Australien &Ampere; Neuseeland, Indien, China, und Japan. Der asiatisch-pazifische Raum hat eine allmähliche Einführung neuer Epilepsie-Überwachungstechnologien, einen Anstieg der Gesundheitsausgaben und eine sich ändernde Dynamik der Gesundheitsbranche erlebt. Diese Faktoren führen zur Einführung neuer Technologien in Krankenhäusern und in der häuslichen Pflege. Die zunehmende Fokussierung der Schlüsselakteure und der Anstieg des Patientenvolumens steigern die Nachfrage nach Geräten mit hohem Durchsatz in der Region. Auch die flexible finanzielle Unterstützung durch Hersteller und Händler in Form von Mietverträgen nimmt in der Region zu.

Globaler Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte: Wichtige Akteure

Wichtige Akteure erweitern ihre Fußabdrücke, um ihre Position auf dem globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte zu stärken. Die Zunahme der Patientenpopulation und die Zunahme der Inzidenz von Kopfverletzungen, Hirntumoren, Infektionen und Drogenmissbrauch bieten Schlüsselakteuren lukrative Möglichkeiten, ihren Anteil am Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte zu erhöhen. Hersteller tätigen strategische Akquisitionen, Kooperationen und Vertrieb, um ihren Marktanteil auf dem globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte auszubauen.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte sind & nbsp;

Compumedics Limited, Empatica, Inc., Masimo Corporation, PulseGuard International Ltd., Koninklijke Philips N. V., Medtronic plc, Natus Medical Incorporated, und die Nihon Kohden Corporation.

Globaler Markt für Epilepsie-Überwachungsgeräte: Segmentierung

Epilepsie-Überwachungsgeräte Markt nach Produkten

Herkömmliche Geräte

Tragbare Geräte

Epilepsie-Überwachungsgeräte Markt durch Endbenutzer

Krankenhäuser & amp; Kliniken

Einstellungen für die häusliche Pflege

Andere

Epilepsie-Überwachungsgeräte Marktregion

Nordamerika S. Kanada Rest von Nordamerika

Europa Deutschland Frankreich K. Übrige Europa

Asien-Pazifik China Japan Indien Südkorea Rest Asien-Pazifik

Naher Osten & amp; Afrika GCC Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika

Südamerika Brasilien Rest von Südamerika



