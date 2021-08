Es wird geschätzt, dass der Histologie-und Zytologiemarkt im Zeitraum 2020-2030 eine CAGR von 10% registriert

Histologie & Zytologie Markt: Einführung

According to the report, the global histology & amp; cytology market wurde 2019 mit US$ 10.28 Bn bewertet und wird voraussichtlich mit einer CAGR von ~10% von 2020 bis 2030 expandieren. Die weltweite Prävalenz von Krebs ist deutlich gestiegen, und die Krankheit gilt als die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu den verschiedenen Faktoren, die zum Anstieg der Krebsprävalenz beitragen, gehören Urbanisierung, Tabakrauchen, zunehmende Umweltverschmutzung, veränderte Ernährungsgewohnheiten und eine Erhöhung der Lebensdauer nach der Reproduktion. Laut dem National Cancer Institute werden in den USA im Jahr 2020 voraussichtlich über 1,806,590 neue Krebsfälle diagnostiziert. Gebärmutterhalskrebs stellt eine erhebliche Bedrohung für die weibliche Bevölkerung in Entwicklungsländern dar, und daher könnte sowohl die Prävention als auch die Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs durch frühzeitiges Screening und Diagnose möglich sein. Daher würde die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs die Überlebensrate und Lebensqualität der Patienten verbessern, da sie mit verschiedenen Behandlungsmodalitäten erfolgreich behandelt werden kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden die meisten Krebsfälle im Endstadium entdeckt, wenn sie nicht heilbar sind, insbesondere in Entwicklungsländern.

Zytologie & nbsp;dominieren globalen Markt

In Bezug auf die Art der Untersuchung wurde der globale Markt für Histologie und Zytologie in Histologie und Zytologie unterteilt. Das Zytologiesegment wurde in Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs, Mundkrebs und andere unterteilt. Das Segment Zytologie dominierte 2019 umsatzmäßig den Markt. Die Zunahme von Krebsfällen und die steigende Nachfrage nach der Diagnose der Krankheit fördern das Wachstum des Segments.

Instrumente & amp; Analyse-Software-System & nbsp;gefragt sein

Basierend auf produkt, die globale histologie & zytologie markt wurde kategorisiert in instrumente & analyse software system und verbrauchs & reagenzien. Das Instruments & amp; analysis Software System dominierte 2019 den globalen Markt für Histologie und Zytologie. Steigende Produkteinführungen für verschiedene technologisch fortschrittliche Geräte treiben das Wachstum des Segments an. Es wird jedoch erwartet, dass das Segment Consumables & Reagents im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR expandieren wird.

Mikroskopie Methoden & nbsp;zu Führen Globale Markt

In Bezug auf den Testtyp wurde der globale Markt für Histologie und Zytologie in Mikroskopiemethoden, Durchflusszytometrie und molekulargenetische Methoden eingeteilt. Das Segment Mikroskopiemethoden wurde in Zytochemie &Ampere; Histochemie und Immunhistochemie &Ampere; Immunfluoreszenz unterteilt. Das Segment molekulargenetische Methoden wurde in zytogene Tests, Polymerase-Kettenreaktion und andere unterteilt. Das Segment Mikroskopiemethoden dominierte 2019 den globalen Markt für Histologie und Zytologie. Im Laufe der Jahre ist die Prävalenz von Krebs weltweit rasant gestiegen. Laut GLOBOCAN betrug die Prävalenz von Krebs im Jahr 2018 weltweit 43,8 Millionen (9,6 Millionen Krebstote wurden im selben Jahr registriert).

Krankenhäuser und Kliniken & nbsp;zu großen Endverbraucher

Basierend auf endbenutzer, die globale histologie & zytologie markt wurde unterteilt in krankenhäuser & kliniken, akademischen & forschung institute, und andere. Das Segment Hospitals & clinics dominierte 2019 den Markt in Bezug auf den Umsatz. Krankenhäuser &Ampere; Kliniken sind vor allem nur für die Erkennung von Krankheiten gedacht. Die Verfügbarkeit anspruchsvoller Instrumente und günstiger Erstattungsrichtlinien für verschiedene Behandlungen treiben das Segment an.

Nordamerika dominiert globalen Markt

Der globale Markt für Histologie und Zytologie wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2019 den Weltmarkt, gefolgt von Europa. Nordamerika machte 2019 einen großen Anteil am globalen Markt für Histologie und Zytologie aus, was auf die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Technologien und einer gut etablierten Gesundheitsinfrastruktur sowie auf Strategien der Schlüsselakteure zurückzuführen ist. Der Markt für Histologie und Zytologie im asiatisch-pazifischen Raum dürfte von 2020 bis 2030 mit einer hohen CAGR expandieren. Der Anstieg der Krebsprävalenz in der gesamten Region wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes in der Region beschleunigen.

Wettbewerbslandschaft

Becton Dickinson and Company, Danaher, und F. Hoffmann-La Roche AG. sind die drei großen Unternehmen, die in der globalen Histologie &Ampere; Zytologie-Markt. Der globale Histologie & Ampere; Zytologie-Markt ist in Bezug auf die Anzahl der Spieler fragmentiert. Key Player der globalen Marktes gehören Abbott, Becton, Dickinson and Company Danaher, F. Hoffmann-La Roche AG., Hologic, Inc. Merck KGaA, PerkinElmer, Inc., Sysmex Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc. und Trivitron Healthcare. Neue Produktentwicklung durch robuste F&E-Aktivitäten und Fusionskontrolle; akquisitionen sind die Schlüsselstrategien dieser Akteure, um Geschäfte auf dem globalen Markt für Histologie und Zytologie zu tätigen.

Globaler Histologie-und Zytologiemarkt: Segmentierung

Histologie & amp; Zytologie Markt, nach Art der Untersuchung Histologie Zytologie Gebärmutterhalskrebs Brustkrebs Mundkrebs Andere Histologie & amp; Zytologie Markt, nach Produkt Instrumente & Analyse-Software-System Verbrauchsmaterialien und Reagenzien Histologie & amp; Zytologie Markt, nach Testtyp Mikroskopie-Methoden Zytochemie & Histochemie Immunhistochemie & Immunfluoreszenz Durchflusszytometrie Molekulargenetische Methoden Zytogene Tests Polymerase-Kettenreaktion Andere Histologie & amp; Zytologie Markt, durch Endbenutzer Krankenhäuser & amp; Kliniken Akademische & amp; Forschungsinstitute Andere Histologie & amp; Zytologie Markt, nach Regionen Nordamerika S. Kanada Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa Asien / Pazifik China Indien Japan Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika Mittlerer Osten & amp; Afrika GCC-Länder Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



