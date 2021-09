Es wird erwartet, dass der Markt für Pastasaucen im Zeitraum 2018-2028 um eine CAGR von 6,5% steigen wird

Auf der Grundlage des neu veröffentlichten Berichts mit dem Titel „Markt für Pastasaucen: Globale Branchenanalyse und Chancenbewertung 2018-2028“ von Transparency Market Research wird erwartet, dass der Gesamtumsatz des Marktes für Pastasaucen auf etwa . US-Dollar geschätzt wird 32 Mrd. im Jahr 2018, was im gesamten Prognosezeitraum (2018-2028) mit einer CAGR von 6,5 % steigen soll.

Laut den vom italienischen Verband der Süßwaren- und Teigwarenindustrie veröffentlichten Daten steht Italien beim Verbrauch und der Herstellung von Teigwaren an erster Stelle. In der globalen Teigwarenindustrie verbrauchen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA und Japan 61 % der italienischen Exporte. Der Markt für Pastasaucen hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund des weltweit steigenden Pro-Kopf-Verbrauchs von Pasta ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Die steigende Nachfrage nach Pasta beflügelt direkt die Nachfrage nach Pastasauce, die als eine der Hauptzutaten für die Herstellung von Pastagerichten verwendet wird. Die Verwestlichung nimmt in allen Regionen zu, was Pasta und Pastasauce zu einem der beliebtesten italienischen Gerichte macht. Auf dem Weltmarkt für Pastasaucen hat Europa einen herausragenden Anteil an der Herstellung und dem Verbrauch von Pastasaucen. Basierend auf unseren Recherchen ist der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der Geschmacksinspiration und des steigenden Pro-Kopf-Einkommens ein boomender Markt für die Pastasauce, der es der Bevölkerung ermöglicht, schmackhafte Küchen und Gerichte zu probieren. Die zunehmende Durchdringung von Pastasaucenherstellern in Entwicklungsländern hat den Pastasaucenmarkt durch häufige und innovative Produkteinführungen, eine bequemere Lieferung der Produkte und qualitativ hochwertige zertifizierte Produkte wettbewerbsfähiger gemacht. Foodservice-Anbieter und Lebensmittelhersteller zeigen großes Interesse daran, Pastasauce in ihre Produktionslinien zu integrieren, was voraussichtlich die Nachfrage nach Pastasauce in der kommenden Zukunft ankurbeln wird.

Fordern Sie ein Muster an: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=32657

Der Aufstieg der Premiumisierung der Dinge

Das Konzept der „Premiumisierung“ beeinflusst den Markt für Pastasaucen im Allgemeinen und geht über die Preisgestaltung hinaus, um unglaubliche Qualität und ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Die Premiumisierung hat den Verbrauchergeschmack für wertschöpfende und qualitativ hochwertige Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die einen verbesserten gesundheitlichen Nutzen versprechen, verstärkt. Verbraucher sind bereit, für Produkte mit spürbarem Gesundheitsnutzen einen hohen Preis zu zahlen – die einzige Voraussetzung ist das Versprechen eines einzigartigen Angebots, das ihre grundlegenden Gesundheits- und Ernährungsbedürfnisse abdeckt.

Steigende Nachfrage nach schmatzenden Lebensmitteln

Auf dem globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt werden Kunden von schmatzenden Lebensmittelprodukten angezogen. Darüber hinaus beeinflusst die Geschmacksinspiration auch den Lebensmittel- und Getränkemarkt, da die Menschen durch die Schmackhaftigkeit ihrer Küche mehr von der Welt entdecken. Auf dem Nudelsaucenmarkt ist die Geschmacksinspiration einer der Hauptfaktoren, der zu einer boomenden Nachfrage nach Nudelsaucen bei den Kunden führt. Pastasauce wird aus einer Vielzahl von Lebensmittelzutaten hergestellt, die der Pastasauce ihren Geschmack, ihr Aroma und ihre Textur verleihen. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit verschiedener Geschmacksrichtungen taucht Pastasauce in den Gängen von Lebensmittelgeschäften als die am meisten bevorzugte Kochsauce auf.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/covid-19-lockdowns-lead-to-surge-in-snacking-and-unlock-new-growth-opportunities-north-america-to-dominate-snack-products-market-opines-tmr-301123816.html

Markt für Pastasaucen: Wettbewerbs-Dashboard

TMR hat einige der führenden Unternehmen, die auf dem Nudelsaucenmarkt tätig sind, porträtiert, wie Mizkan Co., Barilla SpA, Dolmio (Mars Inc.), Hunts (ConAgra Foods, Inc.), The HJ Heinz Company, Newman Own Co., B&G Foods Holdings Corp., CSC Brand LP, Premier Foods plc., Lassonde Specialties Inc., Giovanni Food Company, Inc., Pellicano’s Specialty Foods, Vino De Milo, Delgrosso Foods Inc., Nature’s Sun Grown Foods, Inc., Monterey Gourmet Foods, Dave’s Gourmet Inc., Nellino’s Sauce Co. und andere.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=32657<ype=S

Markt für Pastasaucen: Wichtige Erkenntnisse

Die zunehmende globale Präsenz und die Expansion von Global Playern, die in der Verarbeitung von Pastasaucen tätig sind, haben auch einen großen Einfluss auf den steigenden Absatz von Pastasaucen auf der ganzen Welt. Viele Unternehmen expandieren, indem sie regionale Akteure aufkaufen, ihr Produktangebot verbessern und Einrichtungen zur Verarbeitung von Pastasaucen anbieten.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=32657