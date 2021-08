Es wird erwartet, dass der Kartoffelstärkemarkt bis 2026 mit einer CAGR von 4,6% wächst

Kartoffelstärke bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf die Stärke, die aus Kartoffeln gewonnen wird. Stärkekörner oder auch Leukoplasten, wie sie auch genannt werden, kommen in den Zellen der Wurzelknollen von Kartoffelpflanzen vor. Kartoffeln werden zerkleinert, um Stärke aus ihnen zu gewinnen. Die Stärkekörner werden dann aus den zerstörten Zellen freigesetzt. Es wird dann ausgewaschen und getrocknet, um sie in Pulver umzuwandeln.

Kartoffelstärke wird mit typischen großen, ovalen kugelförmigen Körnchen geliefert, deren Größe zwischen 5 und 100 µm liegt. Kartoffelstärke gilt als sehr raffiniert und enthält sehr wenig Fett oder Eiweiß. Dadurch erhält das Pulver einen klaren weißen Farbton. Beim Kochen weist die Stärke die typischen Eigenschaften gute Klarheit, neutralen Geschmack, lange Textur, hohe Bindekraft und minimale Neigung zum Vergilben oder Aufschäumen der Lösung auf.

Interpretieren Sie einen Analysebericht zu den Wettbewerbsaussichten mit einer PDF-Broschüre – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=22961

Kartoffelstärke wird in vielen mischfertigen und verzehrfertigen Lebensmitteln verwendet. Lebensmittelprodukte wie Dessertmischungen, Backwaren und Curry verwenden Kartoffelstärke. Darüber hinaus hat es unzählige Anwendungen in der Kategorie der Fertiggerichte weltweit und insbesondere in den Entwicklungsländern. Es wird geschätzt, dass diese Komponenten in den kommenden Jahren das Wachstum des globalen Kartoffelstärkemarktes ankurbeln werden.

Zu den namhaften Akteuren, die auf dem globalen Kartoffelstärkemarkt tätig sind, zählen die Emsland Group, die Beteiligungs-AG, die SÜDSTÄRKE GMBH, die PEPEES Group und die Cargill, Inc. Belgien, die Niederlande und Luxemburg oder BENELUX werden jedoch voraussichtlich am stärksten expandieren lukrative CAGR in Bezug auf den Wert über den Prognosezeitraum.

Der weltweite Markt für Kartoffelstärke hat 2017 einen Umsatz von rund 5.000 Mio. US-Dollar erzielt und wird bis Ende 2026 voraussichtlich einen Marktwert von 7.178,4 Mio. US-Dollar erreichen. Der Markt wächst und wird voraussichtlich um 4,6 % CAGR über der Prognose wachsen Zeitraum von 2017 bis 2026.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/nutritional-oil-powder-market-to-reach-a-valuation-of-us-3-2-bn-by-2027-market-to-be-driven-by-food-processing-industry-from-2019-to-2027-transparency-market-research-301006405.html

Beschleunigte Nachfrage steigt durch Haftfähigkeit von Kartoffelstärke

Die Textilindustrie floriert weltweit und insbesondere in Entwicklungsländern wie China und Indien. Es hat zu einem erhöhten Verbrauch von Kartoffelstärke geführt. Außerdem wird Kartoffelstärke auch bei Textilschlichteaktivitäten in Baumwollkleidung verwendet. Die steigende Nachfrage nach Kartoffelstärke für die Textilschlichte beeinflusst den weltweiten Kartoffelstärkemarkt positiv.

Darüber hinaus ist Stärke ein klebendes Material und wird während des Prozesses der Schlichtemischung aufgrund vieler Faktoren verwendet, wie beispielsweise der Abstimmung der Stärkeeigenschaften gemäß den Anforderungen. Es ist auch kostengünstig im Vergleich zu anderen Ersatzstoffen. Es wurde beobachtet, dass Kartoffelstärke weltweit stark an Bedeutung gewinnt.

Auf der anderen Seite hemmen bestimmte wichtige Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Kartoffelstärke. Dabei handelt es sich um die Volatilität von Rohstoffen wie dem Kartoffelpreis aufgrund von klimatischen Veränderungen. Außerdem verringern saisonale Schwankungen und ständige Klimaänderungen die Qualität der Pflanzen aufgrund ungleichmäßiger und kritischer Niederschlagsmuster. Solche Schwankungen führen zu Schwankungen der Erntekosten und dämpfen das Wachstum des globalen Kartoffelstärkemarktes.

Fragen Sie nach einem Rabatt auf den Premium-Forschungsbericht mit vollständigem Inhaltsverzeichnis bei – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=D&rep_id=22961

Auf regionaler Ebene wurde der globale Markt für Kartoffelstärke in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Von allen Regionen aus hatte Europa 2018 wert- und mengenmäßig den größten Anteil am weltweiten Kartoffelstärkemarkt. Es wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika bis Ende 2026 einen erheblichen Anteil gewinnen wird. Dieses Wachstum des globalen Kartoffelstärkemarktes wird auf die Nachfrage nach Kartoffelstärke und die Nachfrage nach Zugänglichkeit in diesen Regionen zurückgeführt.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=22961