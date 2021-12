Marktanalyse und Einblicke: Globaler Markt für Stomaprodukte im asiatisch-pazifischen Raum

Eine Ostomie ist ein chirurgisches Verfahren, das verwendet wird, um eine künstliche Öffnung (Stoma) zwischen dem Darm und der Bauchdecke zu schaffen, um Abfall (Urin und Stuhl) zu verteilen. Die Ostomieverfahren erfordern, dass Patienten Ostomievorrichtung oder Beutelsystem gemäß dem Ostomie-Typ tragen, der Kolostomie, Ileostomie, Urostomie ist. Der Beutel kann entweder die zweiteiligen Systeme oder einteilige Systeme sein. Sowohl einteilige als auch zweiteilige Beutel können entweder entleerbar oder geschlossen sein, und sowohl einteilige als auch zweiteilige Systeme können entweder flach oder konvex sein. Es gibt Bewässerungssysteme für Kolostomaten, um den Stuhl direkt aus dem Dickdarm über das Stoma mit einem speziellen Bewässerungssystem zu reinigen, das einen Bewässerungsbeutel und einen Katheter oder Verbindungsschlauch, eine Bewässerungshülse und einen Stomakegel enthält. Der Patient kann auch Stomazubehör verwenden, um sein Stoma zu verwalten, und das Zubehör umfasst Hautbarriere- / Pflegeprodukte / Tücher, Puder, Paste, Ringe, Streifen, Deodorants, Reinigungsmittel, Cremes, Schmierung, Stomakappen, Bänder, Klebstoffentferner und Gürtel.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt für Stoma-Geräte im Prognosezeitraum von 2019 bis 2026 eine erhebliche CAGR verzeichnen wird.

Führende Unternehmen auf regionaler und globaler Ebene:

Wettbewerbsanalyse: Asien-Pazifik-Markt für Stoma-Geräte

Einige der Hauptakteure auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Stoma-Geräte sind Coloplast Corp., Hollister Incorporated, ConvaTec Group PLC, Salts Healthcare, B. Braun Melsungen AG, 3M, ALCARE Co., Ltd., Flexicare (Group) Limited, Henkel AG & Co. KGaA, Marlen Manufacturing & Development Company, Nu-Hope Laboratories, Inc., OxMed International GmbH, Smith & Nephew, Torbot Gruppe, Inc., Welland Medical Limited unter anderem.

Segmentierung: Asien-Pazifik-Markt für Stoma-Geräte

Der Markt für Stoma-Geräte im asiatisch-pazifischen Raum ist in drei bemerkenswerte Segmente unterteilt: Typ, Endbenutzer und Vertriebskanal.

Auf der Grundlage des Typs ist der Markt in Produkte und Zubehör unterteilt.

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Zentren, häusliche Pflege und andere unterteilt.

Auf der Grundlage des Vertriebskanals ist der Markt in Direktvertrieb, Einzelhandel und Online unterteilt.

Markttendenzen:

Der globale Markt für Stoma-Geräte ist in drei bemerkenswerte Segmente unterteilt: Typ, Endbenutzer und Vertriebskanal.

uf der Grundlage des Typs ist der Markt in Produkte und Zubehör unterteilt. Im Jahr 2019 wird das Produktsegment voraussichtlich den globalen Markt für Ostomiegeräte mit dem größten Marktanteil dominieren, da Ostomieprodukte wie Kolostomie, Ileostomie und Urostomiebeutel aufgrund des hohen verfügbaren Einkommens hauptsächlich nach der Ostomieoperation verwendet werden.

Auf der Grundlage des Endbenutzers ist der Markt in Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Zentren, häusliche Pflege und andere unterteilt.

Auf der Grundlage des Vertriebskanals ist der Markt in Direktvertrieb, Einzelhandel und Online unterteilt. Im Jahr 2019 wird erwartet, dass das Einzelhandelssegment den globalen Markt für Stoma-Geräte mit dem größten Marktanteil dominieren wird, da Patienten mit Stoma regelmäßig Stomabeutel verwenden und Patienten in den Einzelhandelsgeschäften die Produkte problemlos erhalten können. Aus diesem Grund besteht bei den Kunden eine erhöhte Nachfrage nach Einzelhandelskäufen von Stomaprodukten.

Globaler Markt für Stomaprodukte im asiatisch-pazifischen Raum: Regionale Analyse

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, übriges Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, übriger asiatisch-pazifischer Raum]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Naher Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

