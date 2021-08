Epi Wafer Market Top Trends, Größe, Nachfrage, Analyse, Überblick und Ausblick 2020 bis 2030

Globaler Epi-Wafer-Markt: Überblick

Ein Epitaxial (EPI) – Wafer bezeichnet einen Wafer mit einer Halbleiter-Oberfläche, der für den Einsatz in der Photonik, Photovoltaik und Mikroelektronik mittels epitaxialem Wachstum geschaffen wurde. Es bezieht sich auf ein Verfahren, das verwendet wird, um eine einzelne kristalline Schicht oder einen Film über die Oberfläche oder das Substrat eines kristallinen Halbleiters zu legen oder zu erzeugen. Bei kristallbasierten Halbleiter-Substraten muss das abgeschiedene Material eine klare Adaption aufweisen.

Der globale Epi-Wafermarkt dürfte von zwei wichtigen Faktoren beeinflusst werden. Wachsende Nachfrage nach energieeffizienten LED-Leuchten und e pitaxial Deposition erhöht die Leistung des Systems sind wahrscheinlich zugunsten des Marktes zu arbeiten. Die epitaxiale Filmoberflächeninspektion dürfte jedoch in naher Zukunft ein Stolperstein für diesen Markt sein. In den nächsten Jahren dürfte das Aufkommen von 3D-NAND-Speicherchips dieser Branche neue Perspektiven eröffnen.

Der Bericht über den “globalen Epi-Wafer-Markt” umfasst wichtige Marktsegmente wie Material, Wafergröße, Anwendung und regionale Märkte. Es bewertet auch die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit des globalen Epi-Wafermarktes und in den kommenden Jahren.

Globaler Epi-Wafer-Markt: Wichtige Trends

Epi-Wafer werden häufig verwendet, um die Genauigkeit und Leistung von Unterhaltungselektronikprodukten wie Smart-TVs, Tablets, Smartwatches und Smartphones zu verbessern. Elektrische Konsumgüter mit Infrarotsensoren und-detektoren zur komfortablen Bedienung von Geräten werden entwickelt, da die Wafergrößen weiter schrumpfen. Unternehmen haben begonnen, geeignete IR-Materialien bei der Entwicklung von Planoptiken zu verwenden, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen, da die Nachfrage nach IR-Anwendungen steigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass erhöhte Sicherheitsbedenken an Flughäfen, Arbeitsplätzen, Krankenhäusern und Hotels die Nachfrage nach IR-Detektoren ansteigen lassen. Die gestiegene Nachfrage nach diesen Detektoren dürfte das Wachstum des globalen Epi-Wafer-Marktes in den kommenden Jahren begünstigen. Infolgedessen wird erwartet, dass der globale Epi-Wafer-Markt im Prognosezeitraum aufgrund eines Anstiegs der Nutzung von Unterhaltungselektronikgeräten steigen wird.

Der globale Epi-Wafer-Markt dürfte von der zunehmenden Startup-Kultur profitieren. Zusätzlich zu GaAs und GaN entwickeln Unternehmer leistungsstarke optoelektronische Geräte, die Indiumarsenid (InAs)-und Indiumphosphid (InP) – Materialien verwenden. Mikroelektronik-Startup-Unternehmen erweitern ihre Aktivitäten in III-V-Halbleitern und zugehörigen Prozesstechnologien, um Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Die Vorteile von III-V-Halbleitern für Telekommunikationsnetzbetreiber wurden weithin gefördert. Mikro-Imaging-Geräte werden verwendet, um mögliche Mikroelektronik-Defekte zu untersuchen.

Globaler Epi-Wafermarkt: Wettbewerbsbewertung

Eine der jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Epi-Wafermarkt wird wie folgt erwähnt

Im August 2020, IVWorks Co., Ltd. (IVWorks) und Intelligente Epitaxie-Wafer-Größe, Inc. (IntelliEPI) haben ein Joint Venture in Wafergröße gegründet. Dieses Unternehmen umfasst auch die Geschäftsentwicklung für GaN-Epi-Materialien, die auf der Wafergröße von Molecular Beam Epitaxy (MBE) basieren.

Einige bekannte Unternehmen auf dem globalen Epi-Wafer-Markt sind unten aufgeführt:

Global Wafer Japan Co. Ltd

Visuelle Photonik Epitaxie Co. Ltd.

Elektronik und Materialien Corporation Ltd.

Intelligente Epitaxie-Technologie Inc.

Wüste Silicon Inc.

Nichia Corporation

Globaler Epi-Wafermarkt: Regionale Bewertung

Die USA dürften in den kommenden Jahren den nordamerikanischen Epi-Wafermarkt dominieren. Der Markt des Landes wird voraussichtlich im Projektionszeitraum von 2020 bis 2030 moderat wachsen. In den USA sind viele technologisch hochwertige Waferhersteller mit eigenen Forschungs-und Entwicklungszentren zu finden. Aufgrund vielfältiger Anforderungen in verschiedenen Branchen steigt die Nachfrage nach Epi-Wafer-Systemen im US-Markt stetig an. In den nächsten Jahren wird in Indien eine bescheidene Expansion des Epi-Wafermarktes in der Region Asien-Pazifik erwartet.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @ klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7526

