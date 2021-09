Endosulfan-Marktumfang, Wachstum, Anteil und globale Branchenanalyse bis 2025

Globaler Endosulfan-Markt: Momentaufnahme

Endosulfan, ein künstliches Pestizid, das zur Organchlorgruppe der Pestizide gehört, wird verwendet, um Insekten in der Landwirtschaft und den damit verbundenen Sektoren zu befreien. Endosulfan wird auch als patentiertes Insektizid bezeichnet, das weltweit ausläuft und als Mischung aus zwei verschiedenen Formen derselben Chemikalien verkauft wird, die als Alpha-und Beta-Endosulfan bekannt sind. Es hat unzählige Anwendungen. Neben seiner Verwendung in der Landwirtschaft für Insekten in Schach halten, die Getreide und Früchte schädigen, findet Endosulfan auch Anwendung als Holzschutzmittel.

Die Nachfrage nach Endosulfan wird in erster Linie durch den Agrarsektor angetrieben, der aufgrund der drängenden Nachfrage nach Lebensmitteln weltweit von Tag zu Tag wächst und auch den Endosulfan-Markt antreibt. Sie werden auf Pflanzen gesprüht, die in Kerosin, Chloroform, Xylol und den meisten organischen Lösungsmitteln löslich sind. Sie sind auch in Wasser leicht löslich.

Endosulfan ist jedoch hochgiftig. Sie können zu akuten und chronischen Gesundheitsproblemen führen. Zum Beispiel können sie das zentrale Nervensystem beeinflussen, was zu Überstimulation und einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führt. Sie können unter extremen Bedingungen Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und sogar den Tod verursachen. Studien zeigen, dass eine übermäßige Exposition gegenüber Endosulfan die Pubertät bei Jungen, ein erhöhtes Risiko für Autismus und Geburtsfehler bei Männern verursachen und verzögern kann. Infolgedessen wichtige Regionen wie Europa, die USA, der Nahe Osten usw. haben die Herstellung und Verwendung von Endosulfan verboten.

Derzeit ist der asiatisch-pazifische Raum die einzige Region, die Endosulfan aufgrund der wachsenden Nachfrage aus dem Agrarsektor in der Region in großem Maßstab herstellt und verwendet.

Endosulfan-Markt: Trends und Perspektiven

Endosulfan wurde in einer Zeit eingeführt, in der das Umweltwissen und-bewusstsein gering war und es keine nationalen Rechtsvorschriften gab, die sich auf seine toxische Natur bezogen. Kürzlich wurde diese Chemikalie in vielen Ländern als giftiges Pestizid nachgewiesen.

Es wird oft mit Hilfe von Sprühgeräten auf Pflanzen gesprüht. Es ist leicht löslich in Chloroform, Kerosin, Xylol und den meisten organischen Lösungsmitteln, aber leicht löslich in Wasser. Die wachsende Nachfrage aus dem Agrarsektor ist der Hauptfaktor für den globalen Endosulfanmarkt. Die steigende Nachfrage aus der Holzindustrie dürfte in naher Zukunft auch die Nachfrage nach Endosulfan ankurbeln.

Akute und chronische gesundheitliche Auswirkungen von Endosulfan haben das Wachstum des globalen Endosulfanmarktes behindert. Endosulfan beeinflusst das zentrale Nervensystem, was zu Überstimulation und einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führt. Akute Symptome von endosulfan sind übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und Tod unter extremen Bedingungen. Studien haben erklärt, dass eine übermäßige Exposition gegenüber Endosulfan zu einem erhöhten Risiko für Autismus, Geburtsfehler bei Männern und einer verzögerten Pubertät bei Jungen führen kann. Diese Faktoren haben die Herstellung und Verwendung von Endosulfan im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens im April 2011 verboten. Dieses Verbot gilt seit Mitte 2012 in wichtigen Regionen wie den USA, Europa und dem Nahen Osten. Asien-Pazifik ist die einzige Region, die Endosulfan in großem Maßstab herstellt und verwendet.

Endosulfan-Markt: Schlüsselsegmente

Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt (RoW) sind die Schlüsselsegmente für den globalen Endosulfanmarkt. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der wachsenden Nachfrage aus dem Agrarsektor in der Region voraussichtlich der größte Endosulfan-Verbraucher sein. Nordamerika und Europa werden aufgrund der verbotenen Verwendung und Herstellung von Endosulfan voraussichtlich sehr wenig Wachstum und Nachfrage aufweisen.

Endosulfan-Markt: Wichtige Marktteilnehmer

Zu den Hauptakteuren des globalen Endosulfanmarktes gehören unter anderem Coromandel Fertilisers, Excel Cro Care Ltd, Hindusthan Insecticide Ltd und Indichem.

