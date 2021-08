End-of-line-Verpackungsmarkt – Größe, Anteil, beeindruckendes Industriewachstum, Bericht 2030

Die Transparenz-Marktforschung bietet wichtige Einblicke in den End-of-Line-Verpackungsmarkt in dem Bericht mit dem Titel „ Globaler End-of-Line-Verpackungsmarkt: Branchenanalyse und Chancenbewertung, 2019–2027. ” In Bezug auf den Wert wird der globale Markt für Endverpackungen im Zeitraum 2019-2027 aufgrund verschiedener Faktoren auf eine CAGR von 4,3 % geschätzt . In diesem Bericht liefert TMR detaillierte Einblicke. Der Bericht enthält eine Marktforschungsstudie zum globalen Markt für Endverpackungen, die Trendanalysen und Marktbewertungen von Technologien wie automatischen und halbautomatischen umfasst.

Automatische Endverpackungsmaschinen sind mit Steuerungssystemen verbunden, um eine komplette Automatisierungslinie zu bilden, um Produkte mit einer Geschwindigkeit herzustellen, die es ihnen ermöglicht, auf dem Markt zu bestehen. Bei halbautomatischen Endverpackungsmaschinen müssen Bediener einige Funktionen ausführen. Zur Reduzierung der Produktionsleistung werden halbautomatische Endverpackungsmaschinen eingesetzt. Kartonaufrichter, Palettierer, Kartonpacker und Stretchwickler stehen im halbautomatischen Modus zur Verfügung.

Nach Funktionen wird der Markt für Endverpackungen in eigenständige und integrierte Segmente unterteilt. Den höchsten Anteil haben autarke Endverpackungsmaschinen. Standalone sind entweder automatische oder halbautomatische Maschinen, die ohne Abhängigkeit von anderen Maschinen eine Verpackungslinie bilden. Neue Marktteilnehmer, die ihren Cashflow schonen wollen, entscheiden sich in der Regel für eigenständige Endverpackungsmaschinen. Integrierte Endverpackungsmaschinen bilden eine einzige Verpackungslinie, in der alle Arbeitsgänge mit Simulationssoftware oder Steuerungssystemen verknüpft sind. Ein integriertes Endverpackungssystem übernimmt alle Vorgänge wie Palettieren, Kartonaufrichten, Verpacken, Versiegeln, Stretcheinwickeln und Etikettieren.

Verbraucher in Europa suchen nach einer vielfältigeren Auswahl in Bezug auf Preis, Bequemlichkeit und Qualität. Die automatisierte Endverpackungsmaschinenindustrie in Industrieländern wie Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist ausgereift und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein geringes bis moderates Wachstum verzeichnen. Das automatisierte Segment umfasst End-of-Line-Verpackungslösungen zum Verpacken von Lebensmitteln, Pharmazeutika sowie Elektronik und Automobil. Das Segment der automatisierten Endverpackung wird im Jahr 2027 sowohl wert- als auch mengenmäßig den höchsten Marktanteil ausmachen.

Der europäische Markt für Endverpackungen wird im Prognosezeitraum auf eine CAGR von 3,3 % geschätzt. Die Nachfrage nach mehr Produktivität, Funktionalität und sicherer Handhabung ist groß. Die Automatisierung in Endverpackungsmaschinen kann dazu beitragen, diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Maschinenbauer in Europa integrieren Automatisierung, um Endverbrauchern zu helfen, die Menge zu erhöhen, indem sie den Grad der Bedienbarkeit von Endverpackungsmaschinen und die manuelle Bedienung minimieren. Der Wechsel von halbautomatischen Endverpackungsmaschinen zu vollautomatischen Endverpackungslösungen bedeutet einen erhöhten Automatisierungsgrad wie maschinelles Sehen, Sicherheitssteuerungen und sogar Fernüberwachung. All diese Faktoren dürften die Nachfrage nach Endverpackungsmaschinen im europäischen Raum beeinflussen.

Die Fertigungsindustrie in Asien hat sich aufgrund der Industrialisierung und Urbanisierung rasant entwickelt. Dies hat viele Hersteller und Markeninhaber angezogen, ihren Markt in den Schwellenländern Asiens wie Indien, Malaysia und China zu etablieren. Unternehmen aus Ländern wie China, Indien und Japan wachsen in Schlüsselsektoren der Rohstoffgewinnung, Fertigung und Dienstleistungen. Für den chinesischen Markt für Endverpackungen wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Qualitätsprodukten ein deutliches Wachstum erwartet.

China war der Schwerpunkt für die Produktion für die Segmente Elektronik und großvolumige Lebensmittel- und Pharmaprodukte. Bedeutende Hersteller von Endverpackungsmaschinen und Markeninhaber möchten ihre Produktionsstandorte aufgrund der Rohstoffversorgung und Kostenoptimierung an aufstrebende Standorte verlagern. Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum bieten Endverpackungen an und konzentrieren sich auf Verpackungsanlagen, die den Platzbedarf, die Kosten und den Arbeitsaufwand reduzieren. Derzeit konzentrieren sich die bestehenden Anbieter von End-of-Line-Verpackungen weitgehend auf die Steigerung der Effizienz, und nur eine Handvoll Unternehmen bieten Produkte mit geringeren erforderlichen Eigenschaften an. Der Markt für Endverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum weist die höchste CAGR in Bezug auf den Wert auf. Der Markt für Endverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum wird auf eine CAGR von 5,9 . geschätzt % über den Prognosezeitraum.

Wichtige Unternehmen im globalen Endverpackungsmarkt sind Bosch Packaging Technology Krones AG, Optima Packaging Group GmbH, Pro Mach Inc., Gebo Cermex, IMA SpA, Festo Corporation, Combi Packaging Systems LLC, DS Smith plc und Schneider Verpackungsausrüstung.

