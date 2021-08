Elektrooptische Marktwachstumstrends, Schlüsselakteure, Wettbewerbsstrategien und Prognosen bis 2025

Elektrooptischer Markt: Momentaufnahme

Das Wachstum des globalen elektrooptischen Marktes hängt in hohem Maße vom Wachstum des Militär -, Verteidigungs-und Luftfahrtsektors ab. Dies liegt daran, dass elektrooptische Systeme von diesen oben genannten Sektoren in großem Umfang zum Testen verwendet werden. Die elektrooptischen Systeme werden für zerstörungsfreie Prüfungen in der Luft-und Raumfahrt eingesetzt, und die Grenzschutzbehörden nutzen diese Systeme zur Überwachung von Einbruchsversuchen. Da terroristische Aktivitäten zunehmen, besteht ein ständiger Überwachungsbedarf und die Notwendigkeit, Einbruchsversuche durch verdächtige Personen zu verhindern. Dies wird ein günstiges Umfeld für das Wachstum des globalen elektrooptischen Marktes im Zeitraum von 2017 bis 2025 schaffen und mit einer gesunden CAGR expandieren.

Zusammen mit Radarsystemen werden elektrooptische Systeme auf Schiffen und an Land eingesetzt, um Stealth-Flugzeuge effektiv zu verfolgen. Diese Systeme sind auch hilfreich, um niedrig beobachtbare Raketen zu erkennen. Marineplattformen nutzen elektrooptische Systeme in CIWS oder schließen im Waffensystem für Zieleingriff und-erfassung. Die strukturelle Integrität eines Bauteils wird durch laser-und Infrarot-elektrooptische Varianten überprüft. Die wachsenden Initiativen der Marine -, Luft-und Raumfahrt -, Verteidigungs-und Militärsektoren zur Erhöhung der Abstufung werden für den globalen elektrooptischen Markt ein gutes Zeichen sein. Es besteht die Notwendigkeit, sichere Augenlaser zu entwickeln, die harmlos sind und das Auge eines Soldaten nicht belasten und schädigen, und dies wird voraussichtlich Wachstumschancen für den Markt schaffen. In den kommenden Jahren wird geschätzt, dass die luftgestützten elektrooptischen Systeme aufgrund ihres Einsatzes in unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) eine höhere Nachfrage haben werden.

Globaler elektrooptischer Markt: Überblick

Der elektrooptische Markt gewinnt weltweit an Dynamik. Anbieter haben sich auf die Entwicklung leistungsstarker, leichter und dennoch kosteneffizienter Systeme konzentriert, die die Kompetenz kritischer Operationen verbessern können, die an Missionen beteiligt sind. Die Luft-und Raumfahrt -, Verteidigungs-und Heimatschutzbehörden setzen zunehmend elektrooptische Systeme ein, was sich positiv auf das Wachstum dieses Marktes auswirkt.

Der am häufigsten verwendete Teil für elektrooptische Systeme ist der Laser, der in hohem Maße in der Lage ist, Strahlung aus dem gesamten Bereich des optischen Spektrums zu emittieren. Es wird als Targeting-Tool für mehrere Projektile und Raketen in militärischen Anwendungen verwendet. Diese Systeme werden auch in unbemannten Fahrzeugen eingesetzt, um eine Vielzahl von Funktionen wie Entfernungsmessung, Zielerfassung, Bildgebung und Überwachung bereitzustellen.

Dieser research-Bericht, zubereitet mit verschiedenen bezahlten und unbezahlten Quellen, bietet eine umfassende und eingehende Bewertung des weltweiten Elektro-optischen Markt. Es hilft bei der Identifizierung prominenter Trends, treibende Kräfte, Chancen, Beschränkungen und Wachstumsaussichten dieses Marktes sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene, was es zu einem zuverlässigen Geschäftsinstrument macht. Es bietet auch qualitative und quantitative Einblicke in die Wettbewerbslandschaft dieses Marktes, indem es die Profile der wichtigsten Unternehmen auf der Grundlage ihrer Marktanteile, Geschäftsstrategien, Produktdetails, Umsatzstruktur und signifikanten Entwicklung überprüft. Die SWOT-Analyse von jedem der Teilnehmer wurde ebenfalls durchgeführt, die in dieser Studie zu ermitteln, die Ihre potenziellen Wachstumspfad.

Globaler elektrooptischer Markt: Wachstumstreiber und Hemmnisse

Die Hauptantriebskraft für den Aufstieg des globalen elektrooptischen Marktes ist das erhebliche Wachstum der Nachfrage nach Intelligenz, Überwachung und Aufklärung. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmenden technologischen Fortschritte in diesem Bereich in den kommenden Jahren zu einem signifikanten Wachstum in diesem Markt führen.

Andererseits könnten Haushaltskürzungen der Verteidigung für elektrooptische Systeme das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren in gewissem Maße einschränken. Der zunehmende Einsatz elektrooptischer Systeme in Militär, Luft-und Raumfahrt und innere Sicherheit aufgrund verschiedener Vorteile der elektrooptischen Technologie wird diesen Markt jedoch in naher Zukunft weiter ankurbeln.

Globaler elektrooptischer Markt: Segmentierung

Der weltweite elektrooptische Markt wird im Allgemeinen anhand der Art des Produkts, der Anwendung, der Endbenutzer und der Geographie untersucht. Basierend auf der Art des Produkts wird der Markt in Infrarot und Laser eingeteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Verteidigungs -, Luft -, Marine-und landgestützte Systeme eingeteilt. Nach Endbenutzern ist der Markt in die Sektoren Verteidigung, Luft-und Raumfahrt und innere Sicherheit unterteilt. Geographisch ist der Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt unterteilt, einschließlich Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika.

Globaler elektrooptischer Markt: Im Bericht erwähnte Unternehmen

Einige der führenden Akteure auf dem globalen elektrooptischen Markt sind Sagem, Flir Systems Inc. Ultra-Elektronik, BAE Systems, SAAB, DRS Technologies Inc. General Atomics Aeronautical Systems Inc., Thales Group, Raytheon Co. Rheinmetall, Elbit Systems Ltd. Lockheed Martin, und L3-Communications.

