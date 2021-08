Elektronischer Datenaustausch (EDI) – Perspektiven, Trendanalyse, Marktgröße und Prognose

Elektronischer Datenaustausch (EDI)bezieht sich auf die Transaktion von Geschäftsdokumenten in einem elektronischen Standardformat zwischen Geschäftspartnern. Häufige Dokumente, die mit Hilfe von EDI ausgetauscht werden, sind beispielsweise Rechnungen, Lieferavise und Bestellungen. Es gibt jedoch mehrere andere Dokumente wie Inventardokumente, Frachtbriefe, Zolldokumente, Zahlungsdokumente und Versandstatusdokumente. Der elektronische Datenaustausch hilft Unternehmen, den Datenaustausch zwischen Anwendungen in der gesamten Lieferkette zu standardisieren. Dieses Verfahren garantiert, dass geschäftskritische Daten rechtzeitig versendet werden. Der elektronische Datenaustausch ersetzt die Postvorbereitung und -bearbeitung der klassischen Geschäftskommunikation. EDI hilft jedoch dabei, die in Geschäftsdokumenten kommunizierten Informationen zu standardisieren, was einen papierlosen Austausch ermöglicht.

EDI-Lösungen helfen Unternehmen, die Leistung zu steigern, was einer der Schlüsselfaktoren ist, die voraussichtlich den globalen EDI-Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Die schnelle Verarbeitung präziser EDI-Dokumente führt zu weniger stornierten Bestellungen, weniger Arbeitswiederholungen und weniger Fehlbeständen. Darüber hinaus können Unternehmen durch die Verkürzung des Bestellprozesses und der Lieferzeiten ihre Lagerbestände reduzieren. Zu den Beschränkungen des elektronischen Datenaustauschs (EDI) gehören jedoch hohe Kosten und eine zeitaufwändige Bereitstellung. Darüber hinaus muss EDI ständig gewartet werden, da das Geschäft davon abhängt. Viele Unternehmen halten EDI für zu viele Standards. Dies hindert kleinere Unternehmen daran, mit größeren Organisationen zusammenzuarbeiten, die eine aktualisierte Version des Dokumentstandards verwenden.

Der globale EDI-Markt (Electronic Data Interchange) kann nach Komponente, Typ, Endanwendungsindustrie und Region segmentiert werden. Hinsichtlich der Komponenten lässt sich der Markt in Lösungen und Dienstleistungen aufteilen. Das Dienstleistungssegment wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Basierend auf dem Typ kann der globale Markt für den elektronischen Datenaustausch in direktes EDI, EDI über VAN, EDI über AS2, Web-EDI, mobiles EDI, EDI-Outsourcing, EDI-Software und andere unterteilt werden. In Bezug auf die Endverbraucherbranche kann der Markt für den elektronischen Datenaustausch (EDI) in Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Telekommunikation und Informationstechnologie, Einzelhandel und Konsumgüter, Fertigung, Gesundheitswesen, Logistik und andere kategorisiert werden. Das Segment Banking, Financial Services & Insurance wird voraussichtlich den größten Marktanteil ausmachen,

Darüber hinaus hat die Entwicklung des internationalen Handels zu Interdependenzen zwischen Lieferanten und Käufern auf der ganzen Welt geführt, was zu einer Globalisierung der Finanzlieferkette geführt hat. Schwierigkeiten treten auf, wenn man über weltweite Grenzen hinweg arbeitet, was Währungen, Vorschriften und Rechnungslegungspraktiken einschließt. Der elektronische Datenaustausch (EDI) verringert diese Schwierigkeiten, indem er die Daten der Finanzlieferkette nachverfolgt. Eine vollständig programmierte Finanzlieferkette ermöglicht den genauen, nahtlosen und zeitnahen Austausch von Finanzdaten zwischen Käufern, Lieferanten und ihren Finanzinstituten.

In Bezug auf die Region kann der globale EDI-Markt (EDI) in Nordamerika, Südamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der Electronic Data Interchange (EDI)-Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf technologische Fortschritte zurückzuführen und hat sich zum Standard für die meisten größeren Unternehmen beim Handel mit ihrer Lieferkette entwickelt. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Bedarfs an EDI in kleinen, mittleren und großen Unternehmen voraussichtlich ein lukrativer Markt für den elektronischen Datenaustausch (EDI) sein.

Der globale Markt für den elektronischen Datenaustausch (EDI) ist durch die Präsenz mehrerer Hauptakteure gekennzeichnet. Die Hauptakteure auf dem Markt für den elektronischen Datenaustausch (EDI) konkurrieren mit anderen in Bezug auf Preis und Qualität. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen EDI-Markt (EDI) gehören MuleSoft, Cleo, Capario, Inc., Optum, Inc., Dell Boomi und Cerner Corporation.

