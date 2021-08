Eingehende Analyse und Prognose des Privatunterrichtsmarktes 2018-2026

Globaler Private Nachhilfe : Snapshot

Private Nachhilfe , auch Schattennachhilfe genannt, ist eine Art organisierte Reihe von lehrreichen Aktivitäten, die außerhalb der Schule geschaffen werden. Das Hauptziel der Nachhilfe ist die Leistungssteigerung der Studierenden gegenüber der Wissenschaft. Es gibt Menschen, von der Grundschule bis zum College, individuelle lehrreiche Hilfe.

Der Nachhilfemarkt ist nach Art und Endkunde isoliert. Aufgrund dieser Art ist der Markt für Nachhilfe in gemischt und im Web aufgeteilt. Da die webbasierten Unterrichtsstrategien erst kürzlich vorgestellt wurden und das Förderpersonal nicht produktiv auf deren Nutzung vorbereitet ist, hielt der gemischte Anteil im Jahr 2017 das größte Angebot des Nachhilfemarktes Der Markt ist in Vorschulkinder, Grundschulkinder, Mittelschulstudenten, Sekundarschulstudenten und Studenten unterteilt.

Globaler Markt für Privatunterricht: Trends und Chancen

Der zunehmende Wettbewerb unter den Schülern um den Einstieg in renommierte Schulen wird wahrscheinlich später den Nachhilfemarkt weltweit antreiben. Angesichts des steigenden Einkommens melden Erziehungsberechtigte ihre Kinder eifrig für Privatunterricht an, um die Lernvoraussetzungen ihrer Kinder besser zu bewältigen. Die wachsende Zahl von Studenten, die sich aufgrund der unermüdlichen Herausforderungen in Wettbewerbstests für Nachhilfe einschreiben, ist ein weiterer Faktor, der den Nachhilfemarkt in den kommenden Jahren weltweit vorantreiben soll.

Globaler Markt für Privatunterricht: Regionale Analyse

Geografisch betrachtet umfasst der globale Markt für private Nachhilfe Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika. Im Jahr 2017 bot der nordamerikanische Nachhilfemarkt das größte Angebot des globalen Nachhilfemarktes, was auf den festen Bildungsrahmen, eine hohe Zahl von Einwanderungsstudenten und steigende Herausforderungen zurückzuführen ist.

Der europäische Markt wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich aufgrund des wachsenden Bewusstseins für Nachhilfeunterricht und der Einführung neuer Fortschritte mit hoher Geschwindigkeit entwickeln. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich später die bemerkenswerteste Entwicklung aufweisen, was aus dem zunehmenden Bewusstsein für die Bedeutung der Ausbildung und den zunehmenden Unternehmungen, die mit Bildung identifiziert werden, ablesbar ist. Die Märkte im Nahen Osten sowie in Afrika und Lateinamerika werden voraussichtlich über den untersuchten Zeitraum eine unaufhaltsame Entwicklung aufweisen, da eine steigende Zahl von Studenten eine Ausbildung bei bekannten universellen und nationalen Organisationen erwerben möchten.

Globaler Markt für Privatunterricht: Wettbewerbslandschaft

Zu den Hauptakteuren des globalen Nachhilfemarktes gehören American Tutor, Ambrow Education, Brighter Minds Tutoring, Eduboard, Chegg, EF Education First, Kaplan, iTutorGroup, Mandarin Rocks, MindLaunch, Manhattan Review, New Oriental, TutorZ, TAL Education, Xueda Education , Web International English und unter anderem.

