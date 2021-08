eHealth-Markt: Zukünftiges Wachstum und Prognose mit bedeutenden Akteuren

Der weltweite eHealth – Markt wird voraussichtlich einen Wert von ~ erreichen US $ 693 Mrd. von 2030. Der eHealth – Markt wird voraussichtlich bei einer CAGR von erweitern 16,5% von 2020 bis 2030. Der Ausbau des eHealth – Markt kann auf die Erhöhung zurückzuführen in Einführung von Echtzeit-Gesundheitssystemen (RTHS) und der steigende Bedarf an nahtloser Kommunikation im Gesundheitswesen. Nordamerika wird voraussichtlich in Bezug auf den Umsatz den globalen eHealth-Markt anführen, gefolgt von Europa im Prognosezeitraum.

IoT im Gesundheitswesen: Eine Chance

Die Einführung von IoT (Internet of Things) führt zur Konvergenz von Technologie, Krankenhäusern und Krankenhauspersonal. IoT-fähige Lösungen sammeln Informationen durch die Integration mit IoT-Sensoren und tragbaren und verbundenen Patientenüberwachungsgeräten. Diese Datenerhebung erfolgt mit Anwendungen wie der elektronischen Gesundheitsakte (EHR). Ärzte und klinisches Fachpersonal können sich darauf konzentrieren, die gesammelten Daten zu nutzen, um mit der Digitalisierung der Gesundheitsdienste die am besten geeigneten klinischen Protokolle für ihre Patienten bereitzustellen.

In dieser Rolle spielen eHealth-Lösungen wahrscheinlich eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der über IoT-fähigen Geräte gesammelten Daten in verwertbare Informationen und Erkenntnisse für Patienten und Ärzte. Diese Gelegenheit soll Krankenhäusern dabei helfen, die patientenzentrierten Dienstleistungen zu erbringen und die Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhauspersonal aufrechtzuerhalten, um Fälle klinischer Krisen zu vermeiden .

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=1364

eHealth-Markt: Segmentierung

Der globale eHealth-Markt wurde nach Komponente, Endbenutzer und Region segmentiert. In Bezug auf die Komponenten wurde der eHealth-Markt in Lösungen unterteilt (elektronische Patientenakten [HER], Labormanagementsysteme [LMS], Telemedizin, medizinische Bildanalysesysteme, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, Apothekeninformationssysteme und andere [PACS & VNA , etc.]) und Dienstleistungen (Beratung & Diagnose und Gesundheitsüberwachung). Das Endbenutzersegment des eHealth-Marktes wird in Kostenträger/Verbraucher im Gesundheitswesen, Krankenhäuser/Kliniken, Arzneimittel und andere (Heimpflegezentren, ambulante Pflegezentren usw.) kategorisiert.

eHealth-Markt: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region wurde der globale eHealth-Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika dominiert den globalen eHealth-Markt und hatte Ende 2019 einen Anteil von 38,3% . Es wird geschätzt, dass es seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten wird. Darüber hinaus wird der eHealth-Markt in Nordamerika im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von 16,2 % wachsen .

Premium Research Report@ kaufen

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=1364<ype=S

Der eHealth-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der technologischen Fortschritte im Gesundheitswesen, insbesondere in China und Japan, voraussichtlich mit der schnellsten CAGR von 19,2 % wachsen . Der eHealth-Markt in Europa und Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen.

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen E-Health-Marktes und liefert so wertvolle Einblicke auf Makro- und Mikroebene. In die geografische Analyse des eHealth-Marktes wurde auch die Analyse der wichtigsten Länder aufgenommen, die erhebliche Chancen bieten oder einen erheblichen Anteil haben.

eHealth-Markt: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen eHealth-Markt tätig sind. Zu den wichtigsten Akteuren im Bericht gehören Allscript Healthcare Solution, Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems, Inc., Epic Systems Corporation, GE Healthcare Ltd und Koninklijke Philips NV

Lesen Sie unsere neueste Pressemitteilung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/expanding-awareness-about-the-importance-of-early-disease-diagnosis-to-accelerate-the-growth-of-the-ai-in-medical-imaging-market-says-tmr-301304168.html