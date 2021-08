E-Passport-Markt Robustes Tempo der Industrie während 2017-2025

Globaler E-Pass-Markt: Momentaufnahme

Es wird erwartet, dass der globale E-Pass-Markt im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 mit einem signifikanten Tempo wächst. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Akzeptanz in den Ländern in Bezug auf größere Vorteile der Verwendung kontaktloser Chips und digitaler Daten zurückzuführen. Die ICAO-Vorschriften erleichtern es Ländern und Unternehmen zusätzlich, schneller auf E-Pässe umzusteigen. Der bei weitem führende Vorteil, den E-Pässe bieten, ist jedoch die Möglichkeit, den Einwanderungsprozess zu rationalisieren und den Behörden dabei zu helfen, illegale oder betrügerische Aktivitäten schneller und genauer zu verfolgen. Die Verwendung von E-Gates, die automatisch einen E-Pass überprüfen und authentifizieren, der von einer durchreisenden Person getragen wird, macht sie zu einer unschätzbaren Ergänzung für Flughäfen und andere Einwanderungsportale.

Alle Schlüsselregionen arbeiten daran, die E-Pass-Technologie so schnell wie möglich zu übernehmen, insbesondere diejenigen Nationen, die einen entwickelten wirtschaftlichen Hintergrund haben, von denen erwartet wird, dass sie den Markt gemäß dem Willen anführen, die neue Technologie zu akzeptieren und die neuesten Versionen von E-Pässe im Vergleich zu anderen. Es ist vorgesehen, dass fast alle kommenden Versionen und Entwicklungen des biometrischen Passes in Europa und Nord eingeführt werden.

Globaler E-Passport-Markt: Überblick

Der E-Pass, auch biometrischer Pass genannt, ist eine Kombination aus elektronischen Informationen und Papier. Es enthält die biometrischen Informationen eines Benutzers und kann von Reisenden als Authentifizierungskarte verwendet werden. Ein Schlüsselbit der Technologie, die in einem E-Passport verwendet wird, ist die kontaktlose Authentifizierung, bei der ein Mikroprozessorchip und eine Antenne verwendet werden, um die gespeicherten Daten an ein Lesegerät zu übertragen, das sich innerhalb einer bestimmten Entfernung von der Karte bewegt. Gleichzeitig werden die Kernbenutzerinformationen auf der Karte gespeichert und auf das Papier gedruckt, wodurch die automatische und manuelle Überprüfung der Daten erleichtert wird. Standardisierte Authentifizierungsmodi für E-Pässe umfassen derzeit die Iriserkennung, Gesichtserkennung und Fingerabdruckerkennung.

Die International Civil Aviation Organization dokumentierte die in einem E-Pass zulässigen Chip-Merkmale in Doc 9303. Die ICAO definiert alle biometrischen Dateiformate sowie Protokolle, die für die Kommunikation im E-Passport verwendet werden können. Bisher können nur digitale Bilder der biometrischen Merkmale in dem Chip gespeichert werden. Dazu gehören die Formate JPEG oder JPEG2000. In einem kontaktlosen Chip müssen mindestens 32 KB EEPROM – Speicherplatz vorhanden sein, um in einem E-Passport verwendet zu werden, um biometrische Daten zu speichern. Der Chip muss zusätzlich nach den internationalen Normen der ISO / IEC 14443 laufen.

Globaler E-Pass-Markt: Wichtige Trends

Globaler E-Pass-Markt: Marktpotenzial

Die Länder erkennen das Potenzial des globalen Marktes für elektronische Reisepässe und erhöhen die Investitionen in diesem Bereich, um die Technologien so schnell und sicher wie möglich einzuführen. Die ICAO und NXP haben konkrete Pläne für die kommenden Jahre ausgearbeitet, die über die Zukunft der E-Pässe entscheiden werden. Weltweit sind bereits über 730 Millionen E-Pässe im Umlauf, und die Länder bereiten sich auf eine umfassende Überarbeitung der Einwanderungspolitik in Bezug auf Papier-und digitale Passformate vor. Schließlich wird ein elektronischer Reisepass wahrscheinlich zu einem ununterscheidbaren Teil der Identität einer Person, wodurch nicht nur die überprüfbaren Details verbessert werden, sondern auch die Details, die angemessen gespeichert und verwendet werden können. Die EAC hat beispielsweise erklärt, dass die Mitgliedsstaaten bis Anfang 2018 neue E-Pässe einführen werden.

Das Gesetz kann es auch schwer haben, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einwanderung zu verfolgen. Dazu gehören auch E-Pässe, bei denen Unternehmen bereits bekannt sind, dass sie Benutzern illegal E-Pässe zur Verfügung stellen. Behörden müssen Vorschriften und Verifizierungsprozesse aufbauen, um die erwartete Welle digitaler Fälschungen zu bekämpfen, die jedoch viel schwieriger zu entfernen sein können als Papierfälschungen.

Globaler E-Pass-Markt: Regionale Aussichten

Während alle Regionen gleichermaßen an der Ausstellung von E-Pässen in größerem Maßstab interessiert sind, dürften einige Nationen, insbesondere diejenigen aus entwickelten Wirtschaftsregionen, bei der Einführung neuer Technologien und neuerer Versionen von E-Pässen die Nase vorn haben als andere. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Fortschritte in der E-Passsicherheit in den kommenden Jahren zunächst in Nordamerika und Europa vor anderen Regionen eingeführt werden. Der globale E-Pass-Markt wird sich jedoch voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt rationalisieren, und alle Länder werden voraussichtlich folgen.

Globaler E-Pass-Markt: Wettbewerbsanalyse

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen E-Passport-Markt gehören Gemalto, Hexagon, GE, Abbot Informatics, SAP, Microsoft und Oracle.

