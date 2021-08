Drohnenlogistik- und Verkehrsmarkt – Wachsende Nachfrage, steigende Trends und Umsatz nach Region 2021-2030

Drohnenlogistik und -transport: Einführung

Drohnen, auch unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) genannt, können leichte Pakete liefern. Sie haben im Allgemeinen 4-8 Propeller und wiederaufladbare Batterien, die Schub liefern und Pakete unter ihrem Körper befestigen.

Drohnen können autonom oder aus der Ferne betrieben werden, während der Bediener gleichzeitig auf mehrere Drohnen zugreifen kann

Der Einsatz von Drohnen für Logistik und Transport spart Distributionskosten, erhöht die Liefergeschwindigkeit, erreicht schwer zugängliche Gebiete, reduziert den Stadtverkehr und die CO2-Emissionen und arbeitet 24 Stunden, sodass keine Schichten erforderlich sind.

An mehreren Orten der Welt werden Drohnen für zeitkritische Lieferungen wie Medikamente oder Lieferungen verwendet, die mit herkömmlichen Fahrzeugen nur schwer zu bewerkstelligen wären. Der Einsatz von Drohnen in Logistik und Transport kann die Wirtschaftlichkeit für kleinere und leichtere Pakete gegenüber herkömmlichen Systemen verändern.

Steigende Nachfrage nach Drohnenlogistik und -transport

Drohnen werden in der Logistik, beim Transport von Gütern auf dem Luftweg oder bei Sicherheitsaufgaben eingesetzt. In den USA haben zahlreiche Unternehmen damit begonnen, den Vertrieb von Produkten an Endkunden zu testen. Unternehmen wie Stock Logistics nutzen diese Drohnentechnologie für Lagerdienstleistungen.

Mehrere Organisationen haben damit begonnen, Drohnen zur Verwaltung ihrer Lieferkette und zur Beschaffung von Rohstoffen einzusetzen. Drohnen werden auch im Bergbau, bei der Prospektion und bei der Landvermessung eingesetzt. Sie werden auch in der Landwirtschaft und Landwirtschaft verwendet, um die Pflanzengesundheit zu überprüfen und Ernteerträge zu kartieren.

Drohnen sind in Produktions-, Lager- und Vertriebseinrichtungen hilfreich. Sie erhöhen die Sicherheit und fördern auch die Gesamteffizienz.

In der Lagerhaltung ist die Drohnentechnologie der beste Weg, um Inventar zu verfolgen. Walmart testet derzeit Drohnen für seine Lageranwendungen. Drohnen können kleine Gegenstände schnell bewegen, den Einsatz von Gabelstaplern reduzieren oder Fördersysteme ersetzen, um Kisten in Distributionszentren zu transportieren. Sie können Lagerbestände zwischen Produktionsstätten und Distributionszentren transportieren, um Bestellungen zu erfüllen.

North America to Lead Global Drone Logistics and Transportation Market

North America is leading the global drone logistics and transportation market due to adoption of drones for package delivery by companies such as Amazon, DHL, and UPS

In terms of application, the civil and commercial segment of the drone logistics and transportation market is projected to expand during the forecast period. Rise in number of deliveries in logistics, especially in the e-commerce sector is rising rapidly in North America, which is fueling the drone logistics and transportation market in the region.

Rising usage for several commercial and military applications is boosting the drone logistics and transportation market in North America. Drones are used in commercial and military applications for tracking, delivery of food, delivery of medical supplies, border surveillance, delivery of parcels, etc., which is further fueling the drone logistics and transportation market in the region.

Key Players of Global Drone Logistics and Transportation Market

Drone Delivery Canada

Airbus SE

Amazon.com, Inc.

Matternet

SZ DJI Technology Co., Ltd.

Global Drone Logistics and Transportation Market: Research Scope

Global Drone Logistics and Transportation Market, by Type

Warehousing

Shipping

Others

Global Drone Logistics and Transportation Market, by Application

Civil and Commercial

Military

Global Drone Logistics and Transportation Market, by Region

North America U.S. Canada Rest of North America

Europe Germany France U.K. Italy Spain Russia Rest of Europe

Asia Pacific China Japan India South Korea ASEAN Rest of Asia Pacific

South America Brazil Mexico Rest of South America

Middle East & Africa GCC South Africa Rest of Middle East & Africa



This study by TMR is all-encompassing framework of the dynamics of the market. It mainly comprises critical assessment of consumers’ or customers’ journeys, current and emerging avenues, and strategic framework to enable CXOs take effective decisions.

Our key underpinning is the 4-Quadrant Framework EIRS that offers detailed visualization of four elements:

Customer E xperience Maps

xperience Maps I nsights and Tools based on data-driven research

nsights and Tools based on data-driven research Actionable R esults to meet all the business priorities

esults to meet all the business priorities Strategic Frameworks to boost the growth journey

The study strives to evaluate the current and future growth prospects, untapped avenues, factors shaping their revenue potential, and demand and consumption patterns in the global market by breaking it into region-wise assessment.

The following regional segments are covered comprehensively:

North America

Asia Pacific

Europe

Latin America

Der Nahe Osten und Afrika

Der EIRS-Quadrantenrahmen im Bericht fasst unser breites Spektrum an datengesteuerter Forschung und Beratung für CXOs zusammen, um ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen und eine führende Position zu behalten.

