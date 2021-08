Drill Pipe Markttreiber, Aufkommende Trends, Key-Wert Und Prognose 2025

Globaler Bohrrohrmarkt-Momentaufnahme

Die unaufhörlich wachsende Nachfrage nach Energie in Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach der Suche nach neuen Offshore-Reserven trägt dazu bei, das Wachstum des globalen Bohrrohrmarktes voranzutreiben. Die schwindende Produktion aus den Onshore-Ölfeldern treibt die Nachfrage nach neuen und innovativen Bohrtechnologien an. Die neuesten Fortschritte bei diesen Bohrtechnologien wie Horizontalbohren und Padbohren haben die Effizienz der Bohrverfahren verbessert und auch die Gesamtstillstandszeit der Bohranlage verringert. Es hat dazu beigetragen, die gesamten Bohrarbeiten zu beschleunigen. Alle diese Entwicklungen dürften daher für die Entwicklung des globalen Bohrrohrmarktes von Vorteil sein.

Bohrrohre sind hohle dickwandige Rohre, die zum Durchführen von Horizontalbohrungen in Bohrlöchern verwendet werden. Ein einzelnes Bohrrohr hat normalerweise ein hohles Rohr, das lang in der Höhe ist. Es hat reichlich Dicke der Wand zusammen mit gemeinsamen Werkzeugverbindungen an beiden Enden. Diese Pfeifer unterliegen im Allgemeinen während der Bohrzeit einer starken Ermüdung und Torsionsbelastung. Daher sind sie wärmebehandelt und nahtlos, um den API-Anforderungen gerecht zu werden.

Die Anbieterlandschaft des globalen Bohrrohrmarktes ist aufgrund der Präsenz mehrerer Schlüsselakteure fragmentiert. Die führenden Akteure des Unternehmens entscheiden sich für Fusionen, Übernahmen und Joint Ventures, um der Wettbewerbskurve einen Schritt voraus zu sein. So gab Tenaris SA im Februar 2019 bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures mit PAO Severstal geschlossen hat. Ziel ist der Bau einer Bohrrohranlage zur Herstellung von OCTG-Produkten in Surgut, Westsibirien.

Bohrrohre sind Hohlrohre, die normalerweise aus Aluminiumlegierungen oder Stahl bestehen und eine Kernkomponente im Bohrprozess darstellen. Die hohlen Bohrrohre ermöglichen den Transfer von Bohrflüssigkeiten nach unten zum Bohrpunkt oder wieder nach oben durch den Ring. Obwohl eine Standardlänge für Bohrrohre bis zu 32 Fuß beträgt, gibt es längere Rohre, die sich bis zu 45 Fuß erstrecken können und unter besonderen Umständen verwendet werden.

Die meisten Vorbauten in Bohrsystemen müssen so erstellt werden, dass eine effiziente Übertragung des Bohrdrehmoments ermöglicht wird, die über viele Meilen und durch die Erdkruste nach unten gesendet werden kann. Dazu müssen die Rohre dem massiven Druck standhalten können, den der Boden auf die Außenwände des Rohrs ausübt, sowie dem Druck, den die Flüssigkeiten von innen ausüben. Dies beinhaltet die Verwendung von gehärtetem Stahlrohre, die in der Natur teuer sein können. Aus diesem Grund ist die Wiederverwendbarkeit von Bohrrohren eine hoch angesehene Qualität, die die Gesamtnachfrageraten für sie beeinträchtigen könnte.

Globaler Bohrrohrmarkt: Überblick

Bohrrohre, die normalerweise aus Aluminium oder Stahl bestehen, sind hohl und dünnwandig und werden in Bohrinseln verwendet. Bohrflüssigkeit wird das Loch nach unten gedrückt und den Ring wieder nach oben. Sie sind auf dem Markt in verschiedenen Größen, Stärken und Wandstärken erhältlich. Ihre Länge liegt normalerweise zwischen 27 und 32 Fuß. Sie können massiven inneren und äußeren Druck, Verzerrungen, Biegungen und Vibrationen standhalten, da sie die untere Lochanordnung (BHA) drehen und anheben können. Die zwei Arten von Bohrrohren sind Standardbohrrohre und schweres Bohrrohr.

Globaler Bohrrohrmarkt: Wichtige Trends

An der Spitze des Wachstums auf dem globalen Bohrrohrmarkt steht die steigende Nachfrage nach Energie, die die Exploration von Offshore-Reserven aufgrund der Tankproduktion von Onshore-Feldern erforderlich gemacht hat. Der Fortschritt bei Bohrtechnologien wie Padbohren und Horizontalbohren hat auch dazu beigetragen, die Leistung zu steigern und die Ausfallzeiten von Bohrgeräten zu verringern, was die Bohrvorgänge beschleunigt hat. Dies soll die Nachfrage noch weiter nach oben treiben.

Dem Wachstum auf dem globalen Bohrrohrmarkt stehen die Tank-Rohölpreise entgegen. Dies hat auch zu einem stetigen Rückgang des Rigg-Mietkapitals auf dem Offshore-Markt geführt. Kunden haben jetzt eine starke Verhandlungsmacht bei der Aushandlung neuer Verträge und Verlängerungen auch aufgrund des Preisdrucks.

Globaler Bohrrohrmarkt: Marktpotenzial

Gegenwärtig gibt es viel zu viele Offshore-Bohrinseln, die zu wenig Arbeit leisten. Daher werden viele im Leerlauf oder verschrottet. Offshore-Möglichkeiten gibt es jedoch in Afrika und im Nahen Osten zuhauf, die dem Markt einen Wachstumspfad bieten. Das Onshore-Öl und Gas bietet viel größere Chancen als die Offshore -, weil die explosiven Bohraktivitäten aus Schieferreserven, Kohlebett Methan und Teersand. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der anhaltende Anstieg des globalen Erdölverbrauchs in naher Zukunft große Wachstumschancen für den Markt schaffen wird.

In Zukunft wird das Premium – Bohrrohrsegment aufgrund des Wachstums der Explorationsaktivität in Tiefwasser-und Ultratiefwasserregionen vor allem in Europa und Afrika, wo die jüngsten Öl-und Gasfunde in den Offshore-Regionen stattgefunden haben, viel Potenzial bieten. Premium Grade Bohrrohr ist hilfreich in der Tiefwasser-Exploration wegen es immun gegen hohen Druck und hohe Temperaturen.

Globaler Bohrrohrmarkt: Regionale Aussichten

Aus geografischer Sicht ist Nordamerika aufgrund der aufkeimenden Schiefergasexploration und-produktion in den USA eine Schlüsselregion, die den Bohrrohrmarkt begünstigt hat und dies auch in naher Zukunft tun wird. Kanada ist ein weiterer wichtiger Markt in der region. Der Nahe Osten und Afrika sind weitere wichtige Märkte wegen der Anwesenheit einer großen Anzahl von Reserven.

In Bezug auf das Wachstum wird Asien-Pazifik, angetrieben von China, jedoch alle anderen Regionen in den Schatten stellen. Dies wird hauptsächlich auf das flexible und problemlose regulatorische Szenario in den Ländern China, Indien, Indonesien und Singapur zurückzuführen sein.

Globaler Bohrrohrmarkt: Wettbewerbsanalyse

Einige der führenden Akteure auf dem globalen drill pipe Markt Überlegen sind Herstellung, Tenaris S. A, Drill Pipe International, Oil Country Tubular Limited, Texas Steel Conversion, Inc., Hilong Group of Companies, TMK Group, DP-Master, Vallourec S. A., Tejas Tubular Products, Inc., Jiangyin Lange Helle, Nationalen Oilwell Varco.

