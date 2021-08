Digitaldruck für den Verpackungsmarkt – Steigerung des weltweiten Wachstums weltweit bis 2030

Globaler Digitaldruck für Verpackungen Markt: Überblick

Der Digitaldruck ist eine schnell aufkommende Technologie und bietet mehrere Vorteile, die die Nachfrage nach dieser Technologie im Verpackungssektor wahrscheinlich ankurbeln werden. Der Digitaldruck bietet einen höheren Personalisierungsgrad, eine schnelle Vermarktungszeit und eine erhöhte Produktionsflexibilität, was die Technologie zu einer äußerst lukrativen Technologie macht. Als operative Entwicklung hat sich die Fähigkeit zur Einbindung von Digitaldruckmaschinen herauskristallisiert. Um eine pünktliche Warenlieferung zu ermöglichen, setzen mehrere Verpackungsunternehmen auf die Lösungen des Digitaldrucks, um die Verpackungszeit zu verkürzen. Es wird geschätzt, dass diese Faktoren die Entwicklung des globalen Marktes für Digitaldruck für Verpackungen im Analysezeitraum von 2020 bis 2030 unterstützen.

In der Digitaldrucktechnologie, die im Verpackungsbereich eingesetzt wird, gewinnen verschiedene Techniken wie Smart und Virtual Labeling an Bedeutung. Mit der zunehmenden Prävalenz von Covid-19 auf der ganzen Welt ist soziale Distanzierung in mehreren Ländern weltweit zur Norm geworden. Soziale Distanzierung und Sperren in mehreren Ländern haben zu einer enormen Nachfrage nach E-Commerce-Diensten geführt. Die Menschen kaufen Waren und Dienstleistungen über verschiedene E-Commerce-Sites, was die Nachfrage nach Digitaldruck im Verpackungssektor wahrscheinlich ankurbeln wird.

Der globale Markt für Digitaldruck für Verpackungen wurde anhand von drei wichtigen Parametern segmentiert: Produkttyp, Endverwendung und Region.

Globaler Markt für Digitaldruck für Verpackungen: Bemerkenswerte Entwicklungen

Eine der neuesten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Digitaldruck für Verpackungen, die sich wahrscheinlich auf den Markt auswirken werden, wird wie folgt erwähnt:

Im Oktober 2020 gab das US-amerikanische Informationstechnologieunternehmen Hewlett-Packard Company (HP Inc.) die Einführung einer Reihe verschiedener neuer Drucklösungen für den Einsatz im Gesundheitswesen bekannt. Diese Drucklösungen werden mit brandneuen touchfähigen Bedienfeldern und der Healthcare Edition MFP-Tastaturserie geliefert, die eine regelmäßige Desinfektion durchführen kann. Es ist auch in der Lage, die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Krankenhausinfektionen (HAIs) zu verringern.

Zu den führenden Unternehmen auf dem globalen Markt für Digitaldruck für Verpackungen gehören die folgenden:

WS Packaging Group Inc.

Eastman Kodak Company

Maßgeschneiderte Etikettenprodukte Inc

HP Inc.

Xerox Corporation

DuPont de Nemours, Inc.

Globaler Digitaldruck für den Verpackungsmarkt: Schlüsseltrends

Der globale Markt für Digitaldruck für Verpackungen zeichnet sich durch das Vorherrschen der folgenden Herausforderungen, Markttreiber und vielversprechenden Chancen aus.

Kosteneffizienz des Digitaldrucks zur Stärkung der Marktnachfrage

Die bestehenden Drucktechnologien bringen hohe Kosten bei der Installation mit sich und somit fallen die hohen Stückkosten für das Drucken in geringerer Menge an. Darüber hinaus erfordern hohe Auftragsfrequenzen für kürzere Auflagen die Einplanung mehrerer Aufgaben und einen kontinuierlichen Plattenwechsel. Maßgeschneiderte Kommunikation als Teil der Verpackungsstrategie hat zu einem Abwärtstrend bei den Auflagen geführt. Die hohen Kosten bestehender Drucktechnologien dürften im Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 den Weg für ein schnelles Wachstum des globalen Marktes für den digitalen Verpackungsdruck ebnen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Drucklösungen sind die Kosten für den Einsatz des Digitaldrucks für Verpackungszwecke geringer, wenn Druckaufträge in geringeren Mengen ausgeführt werden. Daher entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Digitaldrucklösungen, wenn es um den Druck kleinerer Stückzahlen geht. Diese Faktoren dürften das Wachstum des globalen Marktes für Digitaldruck für Verpackungen im Bewertungszeitraum von 2020 bis 2030 fördern.

Globaler Digitaldruck für Verpackungsmarkt: Geografische Analyse

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Digitaldruck in Ländern wie Indien und China wird der asiatisch-pazifische Raum geschätzt, dass er im globalen Digitaldruck für den Verpackungsmarkt sehr lukrative Möglichkeiten bietet. Das hohe Wachstum der Verpackungsindustrie im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich eine wichtige Rolle für das Wachstum des Marktes für den Digitaldruck für Verpackungen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr spielen

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kunden E xperience Karten

Ich nsights und Werkzeuge basierend auf datengetriebene Forschung

Umsetzbare R rgebnisse alle geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden

S STRATEGISCHE Frameworks das Wachstum Reise zu steigern

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.

Folgende regionale Segmente werden umfassend abgedeckt:

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Lateinamerika

Der Nahe Osten und Afrika

Der EIRS-Quadrantenrahmen im Bericht fasst unser breites Spektrum an datengesteuerter Forschung und Beratung für CXOs zusammen, um ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen und eine führende Position zu behalten.