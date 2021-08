Digital-Label-Druckmarkt – detaillierte Analyse- und Wachstumstrends Post Covid-19 Outbreak

Globaler digitaler Etikettendruck-Markt: Überblick

Die Nachfrage auf dem globalen Markt für den digitalen Etikettendruck soll zusammen mit den Fortschritten in der Markenästhetik physischer Produkte steigen. Marken auf der ganzen Welt sind sehr akribisch in Bezug auf ihre Markenidentität und Ästhetik geworden. Daher ist die Verwendung gut gedruckter digitaler Etiketten zu einem wichtigen Grundsatz für führende Unternehmen und Einrichtungen geworden. Darüber hinaus spiegeln digitale Etiketten nicht nur die Akribie einer Marke wider, sondern auch eine Quelle des Nutzens für die Verbraucher. Diese Etiketten enthalten wichtige Informationen zum Produkt oder zur Marke. Darüber hinaus tragen spezielle digitale Etiketten auch Barcodes, die gescannt werden können, um weitere Informationen über das Produkt zu erhalten.

In diesem Überblick über den globalen Markt für digitalen Etikettendruck bietet Transparency Market Research (TMR) eine kurze Beschreibung der wichtigsten Treiber der Marktnachfrage. Die Präsenz einer robusten Verpackungsindustrie hat eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung auf dem Markt geschaffen. Es gibt auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit unter den Herstellern, um sicherzustellen, dass die Etiketten korrekte Informationen enthalten. Daher wird das Gesamtumsatzvolumen des weltweiten Marktes für den digitalen Etikettendruck in den folgenden Jahren sprunghaft ansteigen.

Globaler Markt für digitale Etiketten: Wettbewerbslandschaft

Die führenden Anbieter auf dem globalen Markt für den digitalen Etikettendruck bemühen sich ständig, die Qualität ihrer Druckaufträge zu verbessern. Der Digitaldruck hat es diesen Anbietern ermöglicht, eine Qualitätssicherung in Form von detaillierten und unscharfen Drucken bereitzustellen. Darüber hinaus hat die Installation neuer Maschinen und Drucktechnologien diesen Anbietern bei der Entwicklung von Abzügen in Fotoqualität geholfen. Angesichts dieser Faktoren ist davon auszugehen, dass der Markt für den digitalen Etikettendruck eine dynamische Umstrukturierung in der Wettbewerbslandschaft durchmacht.

Die geringeren Kosten digitaler Etiketten im Vergleich zu anderen Etiketten bieten auch den auf diesem Markt tätigen Anbietern eine lukrative Möglichkeit. Mehrere neue Unternehmen investieren in die Entwicklung digitaler Drucktechnologien aufgrund der schieren Verbreitung von Etiketten in führenden Branchen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für den digitalen Etikettendruck sind Tangshan Wanjie Machinery Equipment Co., Ltd, Dongguan Yuchang Garment Accessories Co., Ltd., Kingprint, Dongguan grandrise Co., Ltd. und Abundant Grace International Company Ltd.

Globaler Markt für digitalen Etikettendruck: Schlüsseltrends

Der Fokus auf Genauigkeit, Qualität und Präzision in der gesamten Verpackungsindustrie hat den digitalen Etikettendruck ins Rampenlicht gerückt. Die Stückkosten digital gedruckter Etiketten sind wesentlich niedriger als bei anderen Druckarten. Die oben genannten Faktoren haben zusammengenommen die Nachfrage nach digitalem Etikettendruck erhöht. Darüber hinaus hat die Verwendung von sequentiellen Barcodes, fortlaufender Nummerierung und variablen Titeln im Digitaldruck in den letzten Jahren das Wachstum auf dem Weltmarkt ebenfalls gestoppt.

Der Einsatz der variablen Datendrucktechnologie (VDP) für die Herstellung von Massendrucken hat neue Wachstumschancen auf dem globalen Markt für den digitalen Etikettendruck geschaffen. Die Verwendung digitaler Etiketten für winzige Drucke und winzige Details auf kleinen Verpackungen hat auch dem Wachstum des globalen Marktes für den digitalen Etikettendruck einen Schub gegeben. Darüber hinaus soll auch das Gesamtumsatzvolumen des digitalen Etikettendruckmarktes in den Folgezeiten steigen. Die Verfügbarkeit digitaler Drucktechnologien, die hochauflösende Hardcopys produzieren können, hat der Marktreife einen Schub gegeben. Von nun an wird der globale Markt für den digitalen Etikettendruck in den kommenden Jahren voraussichtlich umfangreiche Einnahmen erzielen.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kunden E xperience Karten

Ich nsights und Werkzeuge basierend auf datengetriebene Forschung

Umsetzbare R rgebnisse alle geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden

S STRATEGISCHE Frameworks das Wachstum Reise zu steigern

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.

Folgende regionale Segmente werden umfassend abgedeckt:

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Lateinamerika

Der Nahe Osten und Afrika

Der EIRS-Quadrantenrahmen im Bericht fasst unser breites Spektrum an datengesteuerter Forschung und Beratung für CXOs zusammen, um ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen und eine führende Position zu behalten.