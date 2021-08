Die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Wachstum der Branche bis 2026 des Marktes für intelligente virtuelle Assistenten im Gesundheitsbereich

Globaler Markt für intelligente virtuelle Gesundheitsassistenten: Überblick

Die steigende Nachfrage nach dem globalen Markt für intelligente virtuelle Assistenten im Gesundheitsbereich im Gesundheitswesen, um das Wachstum des Gesamtmarktes anzukurbeln. Darüber hinaus verbessert die Gesundheitsorganisation ihre Gesundheitseinrichtungen für die Patienten durch die Entwicklung verschiedener fortschrittlicher Lösungen wie Erinnerung an Medikamente und personalisierter Service für die Patienten. Künstliche Intelligenz in virtuellen Assistenten hilft beispielsweise dabei, die Gesamtrate der Patienten zu reduzieren, die von chronischen Krankheiten wie Schweinegrippe und Ebola betroffen sind. Darüber hinaus hilft der intelligente virtuelle Gesundheitsassistent bei der Bereitstellung wichtiger wichtiger Krankheiten für verschiedene andere Krankheiten wie Tuberkulose, HIV und Malaria.

Verschiedene Organisationen nutzen die Patientenerfahrungsstrategie und implementieren die Lösung zur Patientenbeteiligung, um die Erfahrung der Patienten zu verbessern und auch den Umsatz zu steigern. Dies wiederum trägt dazu bei, das Wachstum dieses Marktes zu fördern.

Broschüre anfordern @https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=54936

Globaler Markt für intelligente virtuelle Gesundheitsassistenten: Trends und Chancen

Die zunehmende Akzeptanz virtueller Gesundheitsassistenten im Gesundheitssektor wird voraussichtlich zu mehr Beteiligung auf der ganzen Welt führen. Dies ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren unterstützt. Auch die Ausweitung der digitalen Transformation führte zu Weiterentwicklungen bei Produkten und Dienstleistungen, dies ist ein weiterer Faktor, der zum Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren beitragen wird. Darüber hinaus trägt diese neue Lösung des intelligenten virtuellen Gesundheitsassistenten dazu bei, die Interaktion des Patienten mit den Ärzten oder Gesundheitsorganisationen zu verbessern.

Anfrage für eine branchen- und marktübergreifende Covid19-Auswirkungsanalyse @https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=54936

Globaler Markt für intelligente virtuelle Gesundheitsassistenten: Regionaler Ausblick

Aus geografischer Sicht dominiert Nordamerika aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Smartphones und IoT den globalen Markt für intelligente virtuelle Gesundheitsassistenten. Der Mangel an Gesundheitseinrichtungen, Ärzten und Klinikern in der US-Region dürfte den regionalen Markt ankurbeln. Länder wie Indien und China ergreifen aktiv die Initiative, um MVAs in den Gesundheitsorganisationen einzuführen.

Die wachsende Bevölkerung und der Mangel an qualifizierten und kompetenten Therapeuten und Klinikern werden das Wachstum dieses Marktes in naher Zukunft ergänzen. Aufgrund der steigenden Verbreitung des intelligenten virtuellen Gesundheitsassistenten in der APAC-Region, um das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren zu unterstützen.

Buchen Sie einen Bericht vor @https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=54936<ype=S

Globaler Markt für intelligente virtuelle Gesundheitsassistenten: Erwähnte Unternehmen

In diesem Abschnitt des Berichts werden wichtige Akteure auf dem globalen Markt für intelligente virtuelle Assistenten für die Gesundheit hervorgehoben. Zu den Akteuren auf diesem Markt gehören CodeBaby Corporation, CSS Corporation, True Image Interactive, Inc., eGain Corporation und Nuance Communications, Inc. Die Hersteller konzentrieren sich hauptsächlich auf die Innovation von Produkten und Technologien, um ihre Präsenz auf der ganzen Welt zu stärken . Fusionen und Übernahmen sowie strategische Allianzen sind wichtige Strategien der Unternehmen, die auf dem Markt für intelligente virtuelle Assistenten im Gesundheitsbereich tätig sind. Nuance Communications, Inc. und Epic Systems Corporation haben beispielsweise bei der Sprachunterstützungstechnologie zusammengearbeitet, um das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren zu fördern. Darüber hinaus bringen verschiedene Unternehmen neue Apps und Technologien auf den Markt, die als künstlicher intelligenter Agent fungieren, um die Erfahrung der Patienten zu verbessern und die Lücke zu schließen, indem sie die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Klinikern verbessern.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research

Wasser in pharmazeutischer Qualität : https://www.prnewswire.com/news-releases/design-innovations-in-pharmaceutical-grade-water-purification-systems-for-expanded-applications-fuels-pharmaceutical-water-market-tmr -Einblicke-301332742.html

Neugeborenenscreening-Markt : https://www.prnewswire.com/news-releases/continuous-advances-in-point-of-care-screening-tools-to-propel-strides-in-newborn-screening-market-valuation- to-climb-to-us-3-3-bn-by-2031-transparency-market-research-301340921.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/