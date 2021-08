Die Marktgröße von Tonometer wird im Prognosezeitraum exponentiell wachsen

Tonometer ist ein Instrument zur Bestimmung des Augeninnendrucks oder des Flüssigkeitsdrucks im Auge. Die Tonometrie ist ein diagnostischer Test, der hauptsächlich zum Nachweis von Glaukom verwendet wird. Das Glaukom ist eine Augenerkrankung, bei der der Sehnerv geschädigt ist. Der Druckaufbau der zusätzlichen Flüssigkeit im Auge schädigt den Sehnerv, und wenn dieser unbeaufsichtigt bleibt, kann dies zunächst zu einem Verlust des peripheren Sehvermögens und zu einem dauerhaften Sehverlust führen. Das Tonometer misst den Augeninnendruck, indem es den Widerstand der Hornhaut gegen Eindrücken bestimmt.

Der normale Augeninnendruck liegt nach Angaben der Glaucoma Research Foundation im Bereich von 12 bis 22 mmHg, und das Tonometer misst in Einheiten von “mmHg”, der Einheit zur Aufzeichnung des Augendrucks. Laut einer Studie der American Academy of Ophthalmology sind in den USA schätzungsweise 2,2 Millionen Menschen von einem Offenwinkelglaukom betroffen und bis 2020 werden es voraussichtlich 3,3 Millionen Menschen sein. Das Glaukom ist die zweithäufigste Erblindungsursache in den USA nach Makuladegeneration. Weltweit ist sie nach Katarakt die zweithäufigste Erblindungsursache. Blindheit durch Glaukom ist bei Afroamerikanern sechs- bis siebenmal häufiger als bei Kaukasiern. Laut Factsheets der Glaucoma Foundation gibt die US-Regierung jährlich schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar aus. Glaukom tritt häufiger in der Altersgruppe über 60 Jahre auf.

Ein wichtiger Treiber des globalen Tonometermarktes ist die steigende geriatrische Bevölkerung, da Glaukom tendenziell häufiger bei Menschen über 60 Jahren auftritt. Darüber hinaus erhöhen andere Augenkrankheiten wie chronische Augenerkrankungen die Nachfrage nach Tonometern. Darüber hinaus sind die zunehmende diabetische Bevölkerung und die Vererbung von Glaukom Faktoren, die zur steigenden Nachfrage nach Tonometern beitragen. Die Verwendung eines Kontakttonometers kann jedoch zu Infektionen oder Hornhautabschürfungen führen. Berührungslose Tonometer haben eine geringe Genauigkeit bei der Messung des Augeninnendrucks. Diese Faktoren könnten das Wachstum des Tonometer-Marktes im Prognosezeitraum hemmen.

Der globale Tonometer-Markt ist nach Produkttyp, Technologie, Modalität, Endbenutzer und Region unterteilt. Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt in Applanationstonometer, dynamische Pascal-Konturtonometer, Rückpralltonometer und Eindrucktonometer unterteilt. Das Segment der Applanationstonometer ist in Kontakttyp und Nichtkontakttyp unterteilt. Das Untersegment des Kontakttyps umfasst Goldmann-Applanationstonometer, Perkins-Tonometer, Tonopen, Pneumotonometer und Mackay-Marg-Tonometer. Das Untersegment vom berührungslosen Typ umfasst ein Grolman-Tonometer oder ein Luftstoß-Tonometer und einen Augenreaktionsanalysator. Das Segment der Eindrucktonometer ist in Schiotz-, Elektro-, Quecksilber- und Skleraltonometer unterteilt. Auf der Grundlage der Technologie wird der Markt in sondenbasierte, elektronische und pneumatische Tonometer unterteilt. Basierend auf der Modalität wird der Markt in Stand-alone und Handheld unterteilt. Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Krankenhäuser, Diagnosezentren oder Kliniken und andere unterteilt. Applanationstonometer ist weit verbreitet, da es einfach zu bedienen, genau und erschwinglich ist. Ein wesentlicher Nachteil dieses Tonometers besteht jedoch darin, dass es zu einem leichten Abrieb auf der Hornhaut kommen kann. Das Eindrucktonometer wird verwendet, um den Augendruck bei vernarbten Augen zu messen, aber es ist wahrscheinlicher, dass es zu Hornhautabrieb kommt. Luftstoß-Tonometer kommen nicht in direkten Kontakt mit der Hornhaut, was Abrieb vermeidet, aber sie sind teuer und für wenige Patienten unbequem. Rebound-Tonometer sind neue Tonometer, die keine Anästhesie erfordern.

Geografisch ist der globale Tonometer-Markt über Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika verteilt. Der Markt in Nordamerika wächst aufgrund steigender Investitionen in das Gesundheitswesen in den USA und der Entwicklung neuer Technologien. Die Region hat einen großen Anteil am Weltmarkt. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa werden im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden diabetischen Bevölkerung voraussichtlich schnell wachsen. Laut einer Umfrage der Asian Diabetes Prevention Initiative aus dem Jahr 2013 stammten 60 % der weltweiten Diabetiker aus Asien. Etwa 113,9 Millionen Menschen in China und 65,1 Millionen Menschen in Indien haben Diabetes, was auf eine große Marktchance für Tonometer hindeutet, da Diabetes die zweithäufigste Ursache für Glaukom ist.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Tonometer-Markt gehören Topcon Corporation, Oculus Inc., Keeler Ltd., iCare Medical Inc., Reichert Technologies, Rexxam Co., Ltd. und Nidek Medical India Pvt. GmbH.

