Die Marktgröße für Nikotinersatztherapie wird in naher Zukunft schnell eskalieren

Zigarettenrauchen ist weltweit ein chronisches Gesundheitsproblem. Die nachteiligen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens stehen zunehmend im Fokus. Tabak enthält Nikotin, das süchtig macht, und daher führt das Rauchen normalerweise zu einer Nikotinsucht. Zu den Hilfsmitteln zur Raucherentwöhnung gehören hauptsächlich Produkte und Medikamente zur Nikotinersatztherapie (NRT), die mit Beratung und Psychotherapie gekoppelt werden können. Bestimmte Nikotinentzugssymptome werden jedoch während des Prozesses der Raucherentwöhnung beobachtet, wie Angst und Reizbarkeit, aufgrund derer die Person manchmal wahrscheinlich wieder mit dem Rauchen beginnt. Die First-Line-Behandlung zur Raucherentwöhnung umfasst entweder Produkte für die Nikotinersatztherapie (NRT) oder eine medikamentöse Therapie. In letzter Zeit wird jedoch auch beobachtet, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, E-Zigaretten gegenüber NRT-Produkten und -Medikamenten bevorzugen. E-Zigaretten vermitteln Rauchern das gleiche Gefühl wie Zigaretten; Erstere sind jedoch dafür bekannt, die Nikotinsucht zu senken, obwohl es viele Debatten über die Kategorisierung von E-Zigaretten als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung gab.

Nikotinsucht ist weltweit die zweithäufigste Todesursache. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden im Jahr 2011 rund 44 Millionen Erwachsene vom Zigarettenrauchen abhängig, wobei die Mehrheit in den USA aus der Niedrigeinkommensschicht stammt. Ähnliche Bedingungen herrschen in anderen Ländern und stellen eine gleiche Bedrohung für den Menschen dar Leben. Zigarettenrauchen ist eine der Hauptursachen für Lungenkrebs und andere Atemwegs- und Herzerkrankungen. Das Bewusstsein über diese Gesundheitsgefahren hat Raucher dazu ermutigt, eine Therapie zur Raucherentwöhnung einzuführen. Überzeugende Ergebnisse in der Anfangsphase haben Süchtige motiviert, die NRT-Therapie auszuprobieren. Raucherentwöhnungskampagnen haben sich als eine der wichtigsten Triebkräfte für den Markt für Nikotinersatztherapien erwiesen. Die Regierungspolitik zur Erhöhung der Steuern auf Zigarettenprodukte, das Rauchverbot an öffentlichen Orten und andere derartige Reformen haben den Markt für Nikotinersatztherapien stark beeinflusst. Gemäß dem Tabakgesetz in den Niederlanden ist das Rauchen in Kneipen, Clubs und Restaurants verboten. Diese Gesetze wurden eingeführt, um die Rauchsucht einzudämmen und Nichtraucher vor Passivrauchen zu schützen. Andere Länder, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland und Polen, haben ähnliche Gesetze eingeführt, um das Zigarettenrauchen einzuschränken. Diese Ereignisse haben Zigarettensüchtige dazu gebracht, NRT-Produkte zu verwenden. Es wird erwartet, dass die Einführung neuer Produkte den Markt für Nikotinersatztherapien ankurbelt und gleichzeitig mehr Möglichkeiten für Menschen bietet, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Derzeit auf dem Markt erhältliche NRT-Produkte sind dafür bekannt, dass sie bestimmte Nebenwirkungen haben, was ein Hauptgrund für den Therapieabbruch ist.

Der globale Markt für Nikotinersatztherapien kann nach häufig verwendeten Produkttypen, Vertriebskanälen und Geografie segmentiert werden. Das Produkttypsegment umfasst nikotinhaltige Zahnfleisch, Pflaster, Lutschtabletten, Sublingualtabletten, Inhalatoren und Mundsprays, aus denen Zahnfleisch, Pflaster und Lutschtabletten den maximalen Umsatz erzielen. Basierend auf dem Vertriebskanal kann der globale Markt für Nikotinersatztherapien in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt werden.

In Bezug auf die Geographie kann der globale Markt für Nikotinersatztherapien in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika wird aufgrund des steigenden Bewusstseins für die Gefahren des Rauchens und der guten Verfügbarkeit von Produkten für die Nikotinersatztherapie voraussichtlich der führende Markt für Nikotinersatztherapien sein. Europa, der zweitgrößte Markt für Nikotinersatztherapien, wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine zweistellige CAGR verzeichnen. Rauchverbote, steigende Steuern auf Tabakwaren, Massenmedien und schulische Aufklärungskampagnen haben dazu beigetragen, die Verbreitung des Rauchens in Europa einzudämmen. Für Asien-Pazifik und Lateinamerika wird in naher Zukunft ein maximales Wachstum im Vergleich zu den anderen Regionen erwartet. Die Nachfrage nach Lifestyle-Medikamenten nimmt aufgrund von Faktoren wie dem Anstieg des Gesundheitsbewusstseins, der Bevölkerungszunahme und der Entwicklung der öffentlichen Gesundheitssysteme unter anderem schnell zu

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Nikotinersatztherapien gehören Cipla Ltd., GlaxoSmithKline plc, McNeil AB, NJOY, Inc., Novartis International AG, Pfizer, Inc., Revolymer PLC und Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

