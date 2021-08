Die Marktgröße für humanisierte Maus- und Rattenmodelle wird in naher Zukunft profitabel wachsen

Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle: Einführung

• Humanisiertes Maus- und Rattenmodell ist ein Modell, das funktionelle menschliche Gene, Zellen, Gewebe und Organe für den Fall der biologischen und medizinischen Forschung enthält. Diese Maus- und Rattenmodelle werden verwendet, um das menschliche Immunsystem in Gesundheits- und Pathologieumgebungen zu simulieren.

• Humanisierte Maus- und Rattenmodelle werden für die Grundlagenforschung, die Sicherheitsbewertung von Therapien mit großen Molekülen, die Simulation einiger humanspezifischer Infektionskrankheiten und die Wirksamkeitsprüfung von Immuntherapiemethoden verwendet. Humanes Protein wird exprimiert und das Mausprotein wird sowohl in Zellen als auch in Geweben reprimiert.

• Humanisierte Maus- und Rattenmodelle sind wertvolle Instrumente, um präklinische Tests durchzuführen, um den pathologischen Zustand des Menschen zu replizieren, die Wirksamkeit von Verbindungen zu bewerten und ihre Auswirkungen auf menschliche Proteine ​​zu messen.

Haupttreiber, Einschränkungen und Chancen des globalen Marktes für humanisierte Maus- und Rattenmodelle

• Verwendung von Maus- und Rattenmodellen zum Nachweis von Immunschwächekrankheiten, Tumoren und anderen ungewöhnlichen Krankheiten, Steigerung der F&E-Aktivitäten von Pharma- und Biotechnologieunternehmen; kontinuierliche Finanzierung und Interventionen von Regierungen und Privatsektoren für Maus- und Rattenmodellforschung; und die steigende Akzeptanz angepasster Medikamente beflügeln den Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle. Im August 2020 gewährten die National Institutes of Health beispielsweise dem Mouse Biology Program der University of California einen Zuschuss in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar, um Mäuse zu entwickeln, die für das COVID-19-Virus anfällig sind, und sie an Wissenschaftler zu liefern, mit dem Ziel der Entwicklung von Mäusen, die verwendet werden können, um die menschliche COVID-19-Krankheit zu replizieren.

• Technologische Entwicklungen, zunehmende Krebsinzidenz, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die zunehmende Akzeptanz kundenspezifischer Medikamente sind Schlüsselfaktoren, die die globale humanisierte Maus- und Rattenmodellindustrie vorantreiben sollen

• Allerdings behindern starre Regeln und Gesetze für den humanen Umgang mit Tieren und teure Praktiken bei der Haltung von Tierhaltungen die Entwicklung der globalen humanisierten Mausmodellindustrie. Es wird erwartet, dass die verstärkte Entwicklung monoklonaler Antikörper und eine verbesserte Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern erhebliche Marktchancen bieten.

Nordamerika wird einen Großteil des globalen Marktes für humanisierte Maus- und Rattenmodelle erobern

• Nordamerika ist führend auf dem globalen Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle. In Bezug auf das Volumen wird die Region voraussichtlich einen erheblichen Anteil am Weltmarkt ausmachen. Die Expansion des Marktes in der Region ist in erster Linie auf die biomedizinische Forschung, die präklinischen Aktivitäten von CROs und pharmazeutische F&E, den kontinuierlichen und gewissenhaften Einsatz von Tieren durch Tierschutzorganisationen, die verstärkte Herstellung monoklonaler Antikörper in den USA sowie die zunehmende Stammzelltests und staatliche Finanzierung für die Entwicklung von Proteinmedikamenten in Kanada.

• Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund von F&E-Partnerschaften in China, Initiativen zur Verkürzung der Arzneimittelzulassungszeit, obligatorischen Tierversuchen für alle Arzneimittel und Kosmetika in China sowie steigender Investitionen von Regierung und Privatsektor voraussichtlich mit einer bemerkenswerten CAGR wachsen in Chinas Life-Sciences-Sektor und die zunehmende biomedizinische und medizinische Forschung sowie die Forschung in der regenerativen Medizin in Japan. Darüber hinaus treiben der Ausbau der biomedizinischen Industrie in Indien und die Schaffung von Bioclustern zur Unterstützung der Biotechnologie-Industrie in Indien den Markt im asiatisch-pazifischen Raum an. So haben Taconic, ein führender Anbieter von Life-Science-Lösungen, und Vivo Bio Tech Ltd., ein Full-Service-Vertragstestunternehmen, eine Vereinbarung getroffen, die Vivo Bio Tech das Recht einräumt, ausgewählte Taconic-Maus- und Rattenmodelle zu züchten und zu vertreiben in Indien. Die Transaktion soll es beiden Firmen ermöglichen, das Angebot an qualitativ hochwertigen Tieren für die biomedizinische Forschung in Indien deutlich zu erhöhen.

• Der Anstieg der translationalen und biomedizinischen Forschung in Singapur, die Zunahme der Tierforschung in Malaysia und die laufenden biomedizinischen Forschungsaktivitäten in Australien treiben den Markt auch im asiatisch-pazifischen Raum an

Hauptakteure auf dem globalen Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle

Der globale Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle ist aufgrund der Präsenz von Hauptakteuren stark konsolidiert. Eine Vielzahl von Herstellern hält in ihren jeweiligen Regionen einen großen Anteil. Wachstumsstrategien führender Akteure werden wahrscheinlich den globalen Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle antreiben. Im Februar 2020 gab beispielsweise Taconic Biosciences, ein weltweiter Pionier im Angebot von Tiermodelllösungen für die Wirkstoffforschung, bekannt, dass seine Mausmodelle für das humanisierte Immunsystem derzeit in Europa entwickelt werden. Die lokale Herstellung erleichtert europäischen Forschern der Wirkstoffforschung den Zugang zu diesem wichtigen Instrument der Onkologie-Forschung.

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für humanisierte Maus- und Rattenmodelle sind unten aufgeführt:

• Das Jackson-Labor

• Crown Bioscience

• Taconische Biowissenschaften

• Horizont-Erkennung

• Hera Biolabs

• Genoway

• Charles River Laboratories International Inc

• Vitalstar-Biotechnologie

