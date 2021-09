Die Marktgröße für Arbeitsmedizin wird einen lukrativen Anstieg bis Ende 2024 beobachten

Arbeitsmedizin ist ein Konzept der Präventivmedizin, das sich mit der Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer, ihrer Gesundheit und Sicherheit befasst. Arbeitsmedizin wird auch Arbeitsmedizin genannt. Es ist ein Zweig der medizinischen Wissenschaft, der sich mit der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz befasst, einschließlich der Prävention und Behandlung von Krankheiten. Das sekundäre Ziel der Arbeitsmedizin ist die Steigerung der Produktivität der Arbeitnehmer und die soziale Anpassung. Zu den wichtigsten Vorteilen von arbeitsmedizinischen Programmen gehören Gesundheitsrisikobewertungen, Fitnessprogramme, Workshops, Gewichtsverlust-Coaching, Gesundheitscoaching und Ernährungscoaching.

Berichtsübersicht lesen: https://www.transparencymarketresearch.com/occupational-medicines-market.html

Ausgebildete Fachärzte für Arbeitsmedizin diagnostizieren und behandeln arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen. Sie arbeiten auch mit Mitarbeitern, Versicherern und Aufsichtsbehörden sowie dem öffentlichen Gesundheitswesen und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammen, um sicherere Arbeitsplätze zu schaffen. Zu den üblichen Tätigkeiten von Arbeitsmedizinern gehören arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen/gezielte Vorsorgeuntersuchungen, traditionelles Arbeitsunfall-/Krankheitsmanagement, medizinische Grundversorgung, Wiederaufnahmeuntersuchungen, Untersuchungen vor der Einstellung, Verwaltungsaufgaben, allgemeine Gesundheitsuntersuchungen, Arbeiterunfallversicherung, Gesundheit Förderung/Krankheitsprävention, Bewertung der Arbeitsplatzumgebung, Gesundheitserziehung, Behindertenmanagement, Ausbildung/Unterricht/Mentoring, Forschung, medizinische Notfallversorgung, Sicherheitsbewertungen des Arbeitsplatzes, Management von Gesundheitsleistungen und Bewertung der Auswirkungen von Arbeitsplatzaktivitäten auf die äußere Umgebung.

Fordern Sie eine PDF-Broschüre an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=53220

Regierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen wie das National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), das Department of Transportation (DOT), die Occupational Safety and Health Administration (OSHA), das Institut für Arbeitsmedizin (IOM), die Fakultät für Arbeitsmedizin, die Europäische Gesellschaft für Umwelt- und Arbeitsmedizin (EOM), das American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) und die Federal Aviation Administration (FAA) sind für die Erstellung der besten Behandlungspläne und behördlichen Untersuchungen verantwortlich.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für Arbeitsmedizin – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=53220

Schlüsselfaktoren für den globalen Markt für Arbeitsmedizin sind die zunehmende Sensibilisierung der Berufstätigen für die Auswirkungen des Arbeitsumfelds sowie von Krankheiten und Störungen wie Krebs und Rückenschmerzen.

Der globale Markt für Arbeitsmedizin kann nach Anwendung, Branche, Endbenutzer und Region segmentiert werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Weltmarkt in chronische Atemwegserkrankungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Hauterkrankungen, Pneumokoniose, psychische Störungen, Krebs, Hörverlust durch Lärm, Störungen durch Chemikalien und Vibrationen und andere eingeteilt werden. Basierend auf der Branche kann der globale Markt für Arbeitsmedizin in Erdöl & Bergbau, Land- & Forstwirtschaft, Pharma & IT, Bau & Immobilien, Transport, Fertigung und andere unterteilt werden. In Bezug auf Endverbraucher kann der globale Markt in Arbeitgeber und Berufstätige eingeteilt werden. Das Segment Arbeitgeber hielt 2017 den größeren Anteil am weltweiten Arbeitsmedizinmarkt.

Anfrage für kundenspezifische Forschung – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=53220

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Arbeitsmedizin in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika hatte 2017 einen erheblichen Anteil am Weltmarkt, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die USA hatten 2017 einen großen Marktanteil in Nordamerika in Bezug auf den Umsatz. Die Länder in Europa haben aufgrund des hohen Bewusstseins der Menschen einen gut etablierten Markt für Arbeitsmedizin. Regeln und Vorschriften in den entwickelten Regionen, die der Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung eine große Bedeutung beimessen, treiben auch das Wachstum des Arbeitsmedizinmarktes an. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der wachsenden Infrastruktur schnell. Darüber hinaus wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich in naher Zukunft ein hochattraktiver Markt sein. Dies ist auf die Präsenz von Schwellenländern wie Indien, China und Japan zurückzuführen. Der Markt für Arbeitsmedizin in Lateinamerika und Afrika dürfte dank staatlicher Förderung schnell wachsen.

Jetzt kaufen Marktbericht für Arbeitsmedizin – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=53220<ype=S

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Arbeitsmedizin gehören Concentra, Inc., Occucare International, Healthcare Success, LLC, Holzer Health System, US HealthWorks Medical Group, Pfizer, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Wockhardt Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. und AbbVie, Inc.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

https://www.prnewswire.com/news-releases/rising-popularity-of-minimal-invasive-procedures-boosts-urinary-incontinence-treatment-devices-market-tmr-301221293.html

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-cases-of-spinal-disorders-to-pain-strokes-of-growth-across-bone-graft-substitutes-market-between-2020-and- 2030-tmr-301182424.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/