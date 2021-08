Die IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik werden 2016–2024 eine CAGR von 12,3% erreichen

Die Anbieterlandschaft im globalen IT-Ausgabenmarkt für klinische Analytik ist eine Mischung aus regionalen und internationalen Akteuren. Dadurch wird die Landschaft zunehmend fragmentiert, stellt Transparency Market Research fest. Die IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika sind noch im Entstehen. Die Initiativen in der Region werden insbesondere durch die zunehmenden digitalen Initiativen von Gesundheitsunternehmen vorangetrieben. Eine wachsende Zahl von Akteuren im globalen IT-Ausgabenmarkt für klinische Analytik erschließt enorme latente Chancen in den Regionen.

Strategische Fusionen und Übernahmen haben sich für mehrere Technologieanbieter als wichtige Schritte herausgestellt, die ihre Präsenz bei den globalen IT-Ausgaben im Markt für klinische Analytik stärken möchten. Auch zahlreiche prominente Player setzten in den letzten Jahren auf die Portfolioerweiterung, insbesondere durch Co-Marketing und Akquisitionen.

Einige der fest verankerten Akteure im globalen IT-Ausgabenmarkt für klinische Analytik sind Medical Information Technology, Inc., CareCloud Corporation, ArborMetrix, Inc. und McKesson Corporation. Zu den nicht-traditionellen Akteuren, die zu Berühmtheit aufgestiegen sind, gehören Namen wie Oracle Financial Services Software Limited und IBM Corporation.

Die weltweiten IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik werden 2016–2024 eine CAGR von 12,3 % aufweisen. Der Markt belief sich 2015 auf 11.650 Milliarden US-Dollar und soll bis 2024 einen globalen Wert von mehr als 32.420 Milliarden US-Dollar erreichen.

Unter den verschiedenen Plattformen haben integrierte Clinical-Analytics-Lösungen im Jahr 2015 die höchsten IT-Ausgaben im Verhältnis zum Umsatz generiert. Das Segment wird auch in den nächsten Jahren den Status quo der globalen IT-Ausgaben im Clinical-Analytics-Markt beibehalten. Der dringende Bedarf an besserer Interoperabilität in der Gesundheitsanalyse hält die Nachfrage lukrativ.

Auf regionaler Ebene hat Nordamerika die Vorherrschaft und wird voraussichtlich während des gesamten Bewertungszeitraums seine Dominanz bei den weltweiten IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik behalten. Der regionale Markt wird bis 2024 voraussichtlich 12.110 Millionen US-Dollar erreichen. Die beträchtlichen IT-Ausgaben für klinische Analytik in der Region werden durch robuste Gesundheitsinfrastrukturen unterstützt.

Schnelle digitale Transformation in der Gesundheitsbranche treibt die Nachfrage an

Klinische Analytik hat in den letzten Jahren bei Gesundheitsunternehmen in zahlreichen Ländern großes Interesse geweckt, um die schnelle digitale Transformation in der Gesundheitsbranche zu unterstützen. Das steigende Interesse hat für viele zu enormen Technologieausgaben geführt. Dies ist ein Schlüsselfaktor für die weltweiten IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik. Die rasche Digitalisierung der IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen in den Industrieländern hat die Ausgaben für IT-Ausgaben für klinische Analytik beschleunigt.

Die zunehmende Akzeptanz elektronischer Patientenakten (EHRs) durch Gesundheitsunternehmen in verschiedenen Regionen der Welt erhöht die IT-Ausgaben für klinische Analytik. EHRs haben ein vielversprechendes Potenzial zur Reduzierung von Medikationsfehlern, zu erheblichen Kosteneinsparungen und zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung gezeigt. Auch Gesundheitsdienstleister nutzen das Potenzial der klinischen Analytik, um die Wiederaufnahmeraten in Krankenhäusern zu senken.

Die Verlagerung von Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern und Versicherern hin zu einer verantwortungsvollen Patientenversorgung treibt die IT-Ausgaben auf dem Markt für klinische Analytik in die Höhe. In dieser Hinsicht hat die personalisierte Versorgung den Anbietern eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet und damit die Aussichten für die IT-Ausgaben auf dem Markt für klinische Analytik gestärkt.

Das Fehlen eines standardisierten Frameworks für Daten behindert die Aussichten, sichere Lösungen von Anbietern weisen den Weg in die Zukunft

Trotz des enormen Potenzials der klinischen Analytik waren die IT-Ausgaben von Führungskräften im Gesundheitswesen in verschiedenen Regionen bescheiden. Dies ist auf das Fehlen eines standardisierten Rahmens für Daten bei den IT-Ausgaben im Markt für klinische Analytik zurückzuführen. In Schwellenländern hat dies dazu geführt, dass Gesundheitsdienstleister den Vorteilen und der Zuverlässigkeit von Cloud, Big Data und IoT in ihren IT-Infrastrukturen misstrauisch gegenüberstehen. Darüber hinaus hat das Fehlen wirksamer Datensicherheitskontrollen die IT-Ausgaben auf dem Markt für klinische Analytik an Glanz verloren.

Nichtsdestotrotz werden die weltweiten IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik wahrscheinlich mehrere dieser Herausforderungen in Angriff nehmen. Die Anerkennung der erheblichen betrieblichen Vorteile klinischer Analytikpraktiken ist ein typisches Beispiel. Eine wachsende Zahl von Anbietern im weltweiten IT-Ausgabenmarkt für klinische Analysen geht auch proaktiv mit den Herausforderungen der Netzwerksicherheit um. Solche Maßnahmen werden den Weg für lukrative Wege bei den weltweiten IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik ebnen.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „IT-Ausgaben für den Markt für klinische Analytik (Plattform – Stand-alone, integriert; Endbenutzer – Zahler (Versicherungsunternehmen und Regierung) und Anbieter (Krankenhaus und Kliniken) ; Lösung – Inhouse (Hardware, Software und Services) und Outsourcing; Bereitstellung – Cloud-basiert und On-Premise) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2016–2024“.

