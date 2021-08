Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für organische Pigmente verstehen

Ein neuer im Transparency Market Research (TMR) veröffentlichter Bericht besagt, dass die Wettbewerbslandschaft des Weltmarktes für anorganische Pigmente dank der Teilnehmer großer und kleiner Industrien eine stark fragmentierte Struktur dieses Marktes zeigt. Die Hauptakteure konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung des Produkts und die Verbesserung der Produktpreise und der Markenwerbung. Die Marktteilnehmer verfolgen bestimmte Strategien, um ein neues Produkt herzustellen, um das Wachstum des globalen Marktes für anorganische Pigmente zu stärken. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für anorganische Pigmente gehören TRONOX Limited, The Chemours Chemical Company, Huntsman Corporation und CRISTAL. Die Top-4-Player haben aufgrund des Produktionspotenzials den maximalen Anteil am Gesamtwachstum dieses Marktes.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=46050

Laut TMR wird der globale Markt für anorganische Pigmente im Jahr 2017 voraussichtlich eine Chance im Wert von 20.702,6 Mio Segment der Lackierung und Beschichtung wird wahrscheinlich das Wachstum und die Nachfrage nach dem Produkt im Automobil- und Architekturbereich ankurbeln. Dies ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum dieses Marktes in naher Zukunft vorantreiben. Geografisch dominiert der asiatisch-pazifische Raum den Weltmarkt für anorganische Pigmente aufgrund der ordnungsgemäßen Umsetzung der Regierungspolitik und private und öffentliche Kooperationsprogramme werden wahrscheinlich das Wachstum dieser Region in den kommenden Jahren stärken. Dies führte zu einer Zunahme der Bau- und Infrastrukturaktivitäten in Indien, China, Indonesien, Thailand und den Philippinen, was ein weiterer Faktor für das Wachstum dieses Marktes in naher Zukunft ist.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=46050

Globale Expansion der Beschichtungs- und Lackierindustrie dürfte das Wachstum ankurbeln

Die zunehmende Verwendung anorganischer Pigmente bei der Formulierung von Beschichtungen und Farben, die die ästhetischen Strukturen verbessern und dem Boden einen Glanzeffekt verleihen, kann einer der Schlüsselfaktoren für das Wachstum dieses Marktes in naher Zukunft sein. Darüber hinaus konzentrieren sich die wichtigsten Hersteller stärker auf die Expansion der Farben- und Beschichtungsindustrie in den Entwicklungsländern, ein weiterer Faktor, der das Wachstum des Weltmarktes für anorganische Pigmente in naher Zukunft anzieht.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/strict-food-safety-regulations-in-north-america-and-europe-to-present-ample-business-opportunities-for-the-food-ingredients-sterilization-market-advent-of-technological-innovations-to-widen-scope-of-the-market-tmr-301268926.html

Wachsende Umweltverschmutzung wird wahrscheinlich das Wachstum des globalen Marktes für anorganische Pigmente behindern

Die Verwendung von Schwermetallen und gemischten Metalloxiden, Metallpigmenten und Metalloxiden hat wahrscheinlich nachteilige Auswirkungen und Toxizität auf die Umwelt. Dies ist ein wesentlicher Grund, der das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren bremst. Gesundheitsgefährdende Metalle wie Quecksilber, Blei, Chrom und Cadmium sind einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für anorganische Pigmente weltweit negativ beeinflussen. Die schwere Entsorgung von anorganischem Metall während der Pigmentherstellung trägt ebenfalls zur Umweltverschmutzung bei. Dies dürfte auch das Wachstum des globalen Marktes für anorganische Pigmente dämpfen. Die strengen Vorschriften der Regierung für die Entsorgung giftiger Metalle sind ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des gesamten anorganischen Marktes behindert.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „Markt für anorganische Pigmente (Produkt – Titandioxid, Eisenoxid, Ruß, Chromverbindungen; Endverwendung – Farben und Beschichtungen (Architektur, Automobil und andere)) , Kunststoffe, Druckfarben, Körperpflege) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026.“

Der Markt wurde wie folgt unterteilt:

Globaler Markt für organische Pigmente nach Produkt

Titandioxid

Eisenoxid

Kohlenschwarz

Chromverbindungen

Andere

Globaler Markt für organische Pigmente nach Anwendung

Farben & Beschichtungen

Architektur

Automobil

Andere

Kunststoffe

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.