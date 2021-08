Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Flexodruckfarben verstehen

Flexodruckfarben sind aufgrund ihrer Eignung für eine Vielzahl von Substraten ein wichtiger Bestandteil flexibler Verpackungen. Diese Vielseitigkeit macht sie auch im Druckuniversum sehr beliebt. Eine der Branchen, die den Markt mit einem höheren Wachstumskurs befeuern wird, ist die Verpackungsindustrie.

Die Branche gilt als eines der prominentesten Marketinginstrumente und verzeichnet einen Aufwärtstrend, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Und so sieht man heute Wachstumsgeschichten und Herstellungsinformationen und so viel mehr auf Verpackungen als je zuvor. Der Schritt zielt hauptsächlich darauf ab, den Millennial-Konsumenten anzuziehen, der aufgewacht ist und sich dessen bewusster ist, was er konsumiert und dasselbe vom Produkthersteller verlangt.

Bemerkenswert ist auch hier, dass flexible Verpackungen mit minimalem Materialeinsatz und in puncto Schutzwirkung aufs Trumpf, da sie das Beste aus allen Welten – Kunststoff, Alufolie, Folie und Papier – in sich vereinen. Außerdem kann es die Form jeder Art von Verpackung annehmen – von Beuteln über Liner und Beutel bis hin zu Umverpackungen. Da dies die Verpackung attraktiv macht, steigt auch die Nachfrage nach Flexodruckfarben.

Längere Arbeitstage und ein stressiger Lebensstil führen dazu, dass sich die Menschen für bequeme Ernährungsgewohnheiten wie verarbeitete und verpackte Lebensmittel entscheiden. Die Nachfrage ist darauf zurückzuführen, dass diese nicht nur easy-to-eat oder read-to-cook sind, sondern auch länger haltbar sind. Dies trägt wiederum positiv zum Wachstum des globalen Marktes für Flexodruckfarben bei.

Laut einem aktuellen Marktforschungsbericht von Transparency Market wird der globale Markt für Flexodruckfarben im Prognosezeitraum 2019-2026 eine CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 4,1 % aufweisen, was den Marktwert um einen erheblichen Wert nach oben zieht.

Asien-Pazifik-Region wird im Prognosezeitraum mit einer stellaren CAGR wachsen

Aufgrund einer großen Verbraucherbasis erregt die Region Asien-Pazifik (APAC) die Aufmerksamkeit der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Flexodruckfarben. Da die Volkswirtschaften in der Region eine beeindruckende Leistung zeigen, steigen außerdem die verfügbaren Einkommen, was den Konsum von Gütern in die Höhe treibt. Während die Region traditionell auf eine Familienzusammenführung ausgerichtet war, bewegt sie sich allmählich in Richtung von Kleinfamilien, Doppeleinkommen – wo beide Erwachsenen in einer Kleinfamilie ihr Brot und Butter verdienen, steigt die Nachfrage nach verpackten und verarbeiteten Lebensmitteln. Es ist ein natürliches Ergebnis der Urbanisierung und Verwestlichung.

Globaler Markt für Flexodruckfarben wird im Prognosezeitraum eine fragmentierte Landschaft bleiben

Die Marktlandschaft ist durch zahlreiche kleine und große Player fragmentiert, die das Spielfeld markieren. Das macht den Markt auch ziemlich umkämpft. Zu den bekanntesten Namen, die das Universum flankieren, gehören die DIC Corporation (Japan), die Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Deutschland), Sakata Inx (Japan), Toyo Ink S.C. Holdings Co. GmbH. (Japan), Flint Group (Luxemburg) und T&K Toka (Japan).

