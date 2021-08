Der Zentrifugenmarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR expandieren

Zentrifugenmarkt: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der globale Zentrifugenmarkt im Jahr 2019 auf ~ 1 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR wachsen. Zentrifuge kann als eine Maschine definiert werden, die einen rotierenden Behälter verwendet, der Zentrifugalkräfte auf den Inhalt ausübt und die Trennung von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte unterstützt. Es arbeitet nach dem Sedimentationsprinzip, bei dem die Zentrifugalkraft die Auswärtsbewegung dichterer Stoffe und Partikel in radialer Richtung unterstützt. Der globale Zentrifugenmarkt wird durch das Wachstum der Life-Sciences-Industrie, die Zunahme der Anzahl klinischer und diagnostischer Labore, die Zunahme der Anzahl an Infektionskrankheiten und die steigende Nachfrage nach Blutkomponententrennung angetrieben.

Nordamerika dominierte 2018 den globalen Zentrifugenmarkt, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Die frühzeitige Einführung neuer Technologien, eine große Basis an pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen und eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur sind Faktoren, die den Markt in der Region voraussichtlich antreiben werden.

Steigende Nachfrage nach Blutkomponenten

Hämophilie ist die häufigste Blutgerinnungsstörung. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention betrifft Hämophilie A 1 von 5.000 männlichen Geburten und jedes Jahr werden in den USA etwa 400 Babys mit Hämophilie A geboren und Blutbestandteile. Dies dürfte den globalen Zentrifugenmarkt vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass wachsende Bedenken hinsichtlich der Blutsicherheit den Weltmarkt antreiben werden.

Gerätesegment dominierter Weltmarkt

Produktseitig dürfte das Gerätesegment im Prognosezeitraum einen Großteil des weltweiten Zentrifugenmarktes ausmachen. Das Wachstum des Segments ist auf steigende Anwendungen von Mehrzweckzentrifugen und Mikrozentrifugen zurückzuführen. Technologische Fortschritte, die auf die Verbesserung von Komfort, Kompaktheit, Sicherheit und Genauigkeit ausgerichtet sind, tragen zum Wachstum des Segments bei. Die lange Lebensdauer dieser Instrumente, die über 15 Jahre hält, reduziert jedoch den Austauschbedarf.

Allzweckzentrifugen führen den Weltmarkt an

In Bezug auf den Verwendungszweck wird das Segment Allzweckzentrifugen voraussichtlich im Prognosezeitraum einen Großteil des globalen Zentrifugenmarktes ausmachen. Das Wachstum des Segments ist auf verschiedene Anwendungen dieser Zentrifugen in der Zellforschung und ein signifikantes Wachstum der Diagnoserate von blutbedingten Erkrankungen zurückzuführen.

Zentrifugenmarkt: Prominente Regionen

Der globale Zentrifugenmarkt wurde in vier Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Zentrifugenmarkt. Die USA waren 2018 der wichtigste Markt für Zentrifugen in der Region. Eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur und die Präsenz wichtiger Akteure mit starkem Fokus auf Forschung und Entwicklung sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum von Markt in den USA Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von klinischen und diagnostischen Labors mit integrierten Technologien das Marktwachstum in Nordamerika ankurbeln wird.

Der Zentrifugenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben von Entwicklungsländern wie China und Indien. Der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf die Stärkung der Präsenz in Schwellenländern, um Wachstumschancen zu nutzen, treibt den Markt im asiatisch-pazifischen Raum an. Darüber hinaus tragen der Anstieg der Prävalenz chronischer und infektiöser Krankheiten, der zu einer Zunahme der durchgeführten Tests führt, die steigende Nachfrage nach Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, der Anstieg der Gesundheitsausgaben pro Kopf und die Sensibilisierung für die Gesundheitsvorsorge zum Wachstum bei des Zentrifugenmarktes in der Region.

