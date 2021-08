Der weltweite Markt für HGÜ-Kabel wird bis 2026 auf 2,4 Mrd. USD geschätzt

Der globale Markt für HGÜ-Kabel wurde 2017 auf rund 1,4 Mrd – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2018–2026.“ HGÜ-Kabel übertragen Hochspannungs-Gleichstrom über große Entfernungen, da sie effizienter sind als die HVAC-Technologie. Diese Studie unterteilt die Hochspannung in drei Segmente: Hochspannung (35 kV bis 475 kV), Höchstspannung (476 kV bis 800 kV) und Höchstspannung (über 800 kV).

Kraftübertragung, erneuerbare Energien sowie Öl- und Gasindustrie als Antrieb für den Markt

In Bezug auf die Stromübertragung transportieren die meisten HGÜ-Leitungen in Europa Strom von einem Land in ein anderes. In China transportieren die meisten HGÜ-Leitungen Strom vom Osten in den Westen des Landes. Mehrere solcher Linien sind auch in den USA, Kanada, Deutschland und Indien zu finden. Europa plant die Installation von HGÜ-Übertragungsleitungen von einigen südlichen Ländern wie Zypern in Länder in Nordafrika wie Ägypten. HGÜ-Kabel werden auch verwendet, um die Öl- und Gasinfrastruktur wie FPSOs und andere Offshore-Plattformen mit Strom zu versorgen, da Öl und Gas eine große Industrie ist. Ebenso ist die Anbindung von Offshore-Anlagen aus erneuerbaren Energien, insbesondere Wind- und Solarkraftwerken, an das Hauptnetz eine weitere wichtige Funktion von HGÜ-Kabeln.

Probleme im Zusammenhang mit dem Erwerb von Land werden voraussichtlich den Markt behindern

HGÜ-Kabel benötigen große Landflächen. Dies gilt insbesondere bei Frei- und Erdkabeln. Auch diese Kabel benötigen ein Wegerecht, d.h. das Land, durch das die Frei- oder Erdleitungen führen, kann nicht anderweitig genutzt werden. In vielen Fällen ist es schwierig, Land für solche Zwecke zu erwerben. Dies wirkt sich nachteilig auf das Bautempo von HGÜ-Leitungen aus. Ein noch größeres Problem wird der Landerwerb, wenn Kabel in der Nähe menschlicher Siedlungen verlegt werden sollen.

Zunahme der Nutzung von XLPE-HGÜ-Kabeln zum Antrieb des Marktes für HGÜ-Kabel

Die Verwendung von massenimprägnierten Kabeln und ölgefüllten Kabeln war üblich, als in der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einige der ersten HGÜ-Übertragungsleitungen installiert wurden. Sie blieben für einige Jahrzehnte die tragende Säule der HGÜ-Leitungen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden VPE-extrudierte Kabel für HGÜ-Übertragungsnetze entwickelt. Diese Kabel haben mehrere Vorteile, die ihre Verwendung gegenüber herkömmlichen Kabeln vorantreiben. Diese polymerisolierten Kabel sind beispielsweise leichter und einfacher zu handhaben. Sie bieten einfachere Verbindungsoptionen als papierisolierte Kabel. Bei XLPE-Kabeln kann eine höhere Leitertemperatur verwendet werden. Dies ermöglicht wiederum eine kleinere Kabelgröße zusammen mit einer kompakteren Konstruktion. XLPE-Kabel ermöglichen auch die Verwendung einer breiten Palette von Additiven wie Antioxidantien, Vernetzungsmitteln, Schmieradditiven, scorchresistenten Additiven und solchen, die die Vernetzungsdichte erhöhen. Somit können diese Kabel in einer Vielzahl von Umgebungen wie Freileitungen, U-Booten und U-Bahnen verwendet werden.

Globale Marktsegmentierung für HGÜ-Kabel nach Typ, Anwendung und Region

In Bezug auf den Typ wurde der globale Markt für HGÜ-Kabel in massenimprägnierte Kabel, extrudierte Kabel und andere (einschließlich ölgefüllter Kabel und supraleitender Kabel) unterteilt. Extrudierte Kabel haben den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum seine Dominanz behält. Je nach Anwendung wurde der Markt in Freileitung, U-Boot und U-Bahn unterteilt. Das Segment Freileitung hat aufgrund der geringen Kosten und der vergleichsweise einfachen Bauweise einen großen Marktanteil. In Bezug auf die Region wurde der Markt in Nordamerika (USA und Kanada), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko und übriges Lateinamerika), Europa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und GUS) unterteilt und übriges Europa), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN und übriger asiatisch-pazifischer Raum) sowie Naher Osten und Afrika (GCC, Südafrika und übriger Naher Osten und Afrika).

Hohes Wettbewerbsniveau

Einige Hersteller von HGÜ-Kabeln sind weltweit tätig. Die meisten davon haben ihren Sitz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. HGÜ-Kabel sind ein schwieriger Markt, da er ein hohes Maß an technischem Know-how erfordert. Daher besteht ein intensiver Wettbewerb zwischen den bereits am Markt tätigen Akteuren.

Markt für HGÜ-Kabel nach Typ

Massenimprägnierte Kabel

Extrudierte Kabel

Andere (einschließlich ölgefüllter Kabel und supraleitender Kabel)

Markt für HGÜ-Kabel nach Anwendung

Oberleitung

U-Boot

Unter Tage

Markt für HGÜ-Kabel nach Regionen

Nordamerika

UNS.

Kanada

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerika

Europa

Deuschland

VEREINIGTES KÖNIGREICH.

Frankreich

Italien

Spanien

Russland & GUS

Rest von Europa

Asien-Pazifik

China

Japan

Indien

ASEAN

Rest Asien-Pazifik

Naher Osten & Afrika

GCC

Südafrika

Restlicher Naher Osten & Afrika

