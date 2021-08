Der weltweite Markt für Fluorwasserstoffsäure in elektronischer Qualität wird bis 2026 rund 500 Mio. US-Dollar erreichen

Der weltweite Markt für Fluorwasserstoffsäure in elektronischer Qualität wurde 2017 auf rund 290,0 Mio. US-Dollar geschätzt und wird laut einem neuen Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel “Electronic” von 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von etwa 7,0 % wachsen Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026.“ Die Expansion des globalen Marktes für Flusssäure in elektronischer Qualität wird durch die steigende Nachfrage nach der Säure in Kosmetikunternehmen getrieben. Der Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von etwa 8,0 % wachsen. Fortschritte bei den Herstellungstechnologien und die zunehmende Akzeptanz sulfatfreier Körperpflegeprodukte werden wahrscheinlich den Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität in der Region in naher Zukunft vorantreiben.

Steigerung der Produktion von elektronischen Geräten

Flusssäure in elektronischer Qualität ist ein starkes, reaktives und korrosives Mittel, das leicht mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln reagiert. Die korrosive Eigenschaft von Flusssäure wird zum Ätzen von Glas und Keramik in elektronischen Geräten genutzt. Flusssäure in elektronischer Qualität wird hauptsächlich zur Reinigung von Siliziumwafern in Halbleitern, Mikroelektronik und Photovoltaikzellen verwendet. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten wie Computern, Smartphones, Fernsehern und Telekommunikationsgeräten wächst die Elektronikindustrie rasant. Es wird erwartet, dass die Produktionssteigerung dieser elektronischen Geräte den Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität ankurbelt.

Steigende Nachfrage nach Halbleitern und Mikroelektronik in IoT-Geräten für das Internet der Dinge

IoT-Geräte und künstliche Intelligenz sind die wichtigsten Technologien, die weltweit eingesetzt werden. Diese Technologien ermöglichen es physischen Objekten, elektronische Informationen durch Software, Sensoren, Aktoren und andere elektronische Systeme zu sammeln und auszutauschen. Halbleiter und Mikroelektronik spielen eine wichtige Rolle in elektronischen Systemen, die in IoT-Geräten und künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Es wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung dieser Technologien die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie vorantreiben wird. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Halbleitern und Mikroelektronik die Nachfrage nach Flusssäure in elektronischer Qualität ankurbeln wird.

Großer Kundenstamm in den Entwicklungsländern des asiatisch-pazifischen Raums zur Schaffung von Chancen

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Fluorwasserstoffsäure in elektronischer Qualität in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum macht einen bedeutenden Anteil des globalen Fluorwasserstoffsäuremarktes für elektronische Zwecke aus. China hält einen herausragenden Anteil am Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität, da es das größte Produktionszentrum für die Elektronikindustrie ist. Im letzten Jahrzehnt kam es zu einem bemerkenswerten Wandel in der Elektronikindustrie, bei dem große Hersteller von elektronischen Geräten aufgrund der leichten Verfügbarkeit von Rohstoffen und wettbewerbsfähigen Arbeitspreisen in der Region ihre Produktionskapazitäten von Nordamerika und Europa nach Ostasien verlagerten. Der Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität in Nordamerika und Europa wird sich jedoch im Prognosezeitraum voraussichtlich erholen und in moderatem Tempo expandieren.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität gehören Zhejiang Juhua Co., Ltd. (Zhejiang Kaiheng Electronic Materials Co., Ltd. und Zhejiang Kaisn Fluorochemical Co., Ltd.), Stella Chemifa Corporation, Formosa Daikin Advanced Chemicals Co. , Ltd. und Morita Chemical Industries Co., Ltd. Weitere prominente Akteure sind ADVANCE RESEARCH CHEMICALS. INC, Buss ChemTech AG, Derivados del Flúor, Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd., Fujian Shaowu Yongjing Chemical Co., Ltd., Honeywell International Inc., KMG Electronic Chemicals, Loba Chemie Pvt. Ltd., Qiaoli Chemical Industry Co., Ltd. (Sunlit Fluo & Chemical Co., LTD), Qshi Industry (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai Changhua New Energy & Technology Co., Ltd., Solvay SA, Xinxiang Yellow River Fine Chemical Industry Co., Ltd. und Zhejiang Sanmei Chemical Incorporated Company. Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Rückwärtsintegration, indem sie ihr Geschäft entlang der Wertschöpfungskette ausweiten, um zusätzliche Anteile am Markt für Flusssäure in elektronischer Qualität zu gewinnen.

Unternehmen auf dem Markt für Fluorwasserstoffsäure in elektronischer Qualität haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

