Der Vorhofflimmern-Markt wird im Prognosezeitraum einen Nachfrageanstieg verzeichnen

Die zunehmende Prävalenz von Volkskrankheiten und -zuständen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck usw. führt zum Risiko verschiedener Herzprobleme. Zu den häufigsten Risikofaktoren für Vorhofflimmern zählen zudem die Zunahme von Menschen mit Bluthochdruck und Herzklappenerkrankungen aufgrund des rheumatischen Fiebers. Zusammen mit der steigenden Zahl von Menschen, die an Vorhofflimmern leiden, insbesondere in der geriatrischen Bevölkerung. Die Diagnose und Behandlung von Vorhofflimmern hat sich weiterentwickelt. Forscher und Experten arbeiten auch gemeinsam daran, neue Technologien zu finden, um die Früherkennung und Diagnose von Vorhofflimmern zu verbessern und den maximalen Nutzen für Vorhofflimmerpatienten zu erzielen. Der Mangel an gut ausgebildeten Ärzten und die hohen Behandlungskosten hemmen jedoch das Wachstum des Vorhofflimmern-Marktes.

Der Bericht bietet ein detailliertes Profil einiger der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Vorhofflimmern wie Abbott Laboratories, Biosense Webster, Inc., Medtronic Plc, MicroPort Scientific Corporation, Boston Scientific Corporation, Biotronik SE & Co. KG, CardioFocus, Inc., AtriCure Inc., Koninklijke Philips NV und Osypka AG.

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=1541

Globaler Markt für Vorhofflimmern verzeichnet robustes Wachstum im Prognosezeitraum 2017-2026

Laut einer Studie von Transparency Market Research (TMR) wird für den weltweiten Markt für Vorhofflimmern ein starkes Wachstum erwartet. Es wird geschätzt, dass der Markt im Prognosezeitraum 2017-2026 eine CAGR von 11,0% registriert. Bis Ende 2026 soll der Markt außerdem einen Umsatz von 10.925,1 Millionen US-Dollar erreichen.

Auf der Grundlage des Produkttyps wird erwartet, dass sich die EP-Ablationskatheter als das am meisten bevorzugte Produkt auf dem weltweiten Markt für Vorhofflimmern herausstellen. Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der Markt in Elektrophysiologielabore, Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren unterteilt. Unter diesen wird für Krankenhäuser im Prognosezeitraum 2017-2026 ein beeindruckendes Wachstum erwartet. Nach Anwendung wird erwartet, dass die EP-Ablation im Prognosezeitraum 2017-2026 das höchste Wachstum auf dem globalen Markt für Vorhofflimmern verzeichnen wird.

Geografisch ist der Markt nach Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Japan, APEJ und MEA unterteilt. Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum 2017-2026 den globalen Markt für Vorhofflimmern dominiert. Eine maximale Anzahl von Katheterablationen wird in Deutschland durchgeführt.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Vorhofflimmern-Markt – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=1541

Anstieg des Einsatzes weniger invasiver und fortschrittlicher Behandlungen für Vorhofflimmern

Große Krankenhäuser und medizinische Zentren verwenden ein weniger invasives Verfahren, das als Katheterablation bekannt ist, um Vorhofflimmern zu behandeln. Es hat auch eine schnelle Genesung als die Operation erleichtert. Inzwischen führt die laufende Forschung auch zu mehr Möglichkeiten, die Ärzte für die Katheterablation nutzen können. Eine aktuelle Studie der Forscher des Klinikums Coburg und der University of Utah Health zeigte auch, dass die Hochfrequenzkatheterablation die Sterblichkeitsrate bei Patienten mit Vorhofflimmern senkt. Da es sich um eine hochwirksame Therapie handelt, werden der Katheterablation verschiedene zusätzliche Funktionen hinzugefügt. Beispielsweise reduziert die neue 3D-Mapping-Technologie die Durchleuchtungszeit und die Strahlendosis für Patienten. Darüber hinaus kam auch eine neue 3D-Katheter-Mapping-Technologie zum Einsatz, die eine Echtzeit-Geräteverfolgung bei aufgezeichneter Fluoroskopie ermöglicht. Es wurden jedoch auch neue Behandlungsoptionen wie die FIRM-Ablation, das konvergente Verfahren und das Watchman-Gerät entwickelt, die das Risiko von Vorhofflimmern erfolgreich minimieren konnten. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Verfahren und besserer Bildgebung führt dazu, dass die Hersteller in Forschung und Entwicklung investieren, um technologisch fortschrittliche Katheterablationsverfahren einzuführen. Inzwischen verwenden immer mehr Krankenhäuser auch eine Kombination aus Gerät und Medikamenten zur Behandlung von Vorhofflimmern.

Vorhofflimmern-Marktbericht kaufen – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=1541<ype=S

Durchsuchen Sie weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

Markt für Kollagenpeptide und Gelatine:

https://www.prnewswire.com/news-releases/commercialization-of-novel-drug-delivery-systems-expand-horizon-for-industry-players-in-collagen-peptide-and-gelatin-market-says- tmr-301132206.html

Markt für pharmazeutische Inhaltsstoffe (API) :

https://www.prnewswire.com/news-releases/growth-in-abbreviated-new-drug-applications-anda-boosts-expansion-of-active-pharmaceutical-ingredients-api-market-tmr-301135529.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/