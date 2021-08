Der Trockenobstmarkt wird 2018-2026 eine CAGR von 5,9 % aufweisen

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht zum globalen Markt für Trockenfrüchte veröffentlicht. Dem Forschungsbericht zufolge wird der Markt für Trockenfrüchte im Zeitraum 2018 bis 2026 voraussichtlich um 5,9 % CAGR wachsen. Im Jahr 2018 wurde die Bewertung des Weltmarkts mit 7.255 US-Dollar verzeichnet.

Die Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für Trockenfrüchte ist aufgrund der Präsenz zahlreicher bekannter und etablierter Akteure fragmentiert. Die Unternehmen am Markt versuchen ständig, ihr Produktportfolio zu stärken und ihre Markenposition auszubauen. Noch wichtiger ist, dass diese Unternehmen auch versuchen, ihre geografischen Gebiete zu erweitern. Zu den bekanntesten Marken auf dem globalen Markt für getrocknete Lebensmittel gehören Namen wie Sunbeam Foods Pty Ltd., Red River Foods Incorporated, Sun-Maid Growers of California, Kiantama Oy, Traina Foods Inc., Bergin Fruit and Nut Company Inc., Dole Food Company Inc. und Lion Raisins Inc. unter anderem.

Fordern Sie ein Muster an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=46020

Asien-Pazifik wird den Weltmarkt dominieren

In Bezug auf die geografische Segmentierung umfasst der globale Markt für Trockenfrüchte fünf Schlüsselregionen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Davon wird der Weltmarkt derzeit vom asiatisch-pazifischen Raum dominiert. Auch im gegebenen Prognosezeitraum 2018 bis 2026 soll die Region ihre Dominanz fortsetzen. Die Dominanz des Regionalsegments ist vor allem auf den zunehmenden Konsum von Trockenfrüchten in der Region zurückzuführen. Der Gesamtbeitrag des asiatisch-pazifischen Raums soll in den kommenden Jahren auf fast 41,3 % steigen. Dieses Marktwachstum ist auf die zunehmende Verwendung von Trockenfrüchten bei der Herstellung von Backwaren, Süßwaren und anderen Lebensmitteln in der Region zurückzuführen.

Es gibt mehrere Faktoren, die für das Wachstum des globalen Trockenfrüchte-Marktes verantwortlich sind. Einer der wichtigsten treibenden Faktoren ist die weltweit wachsende Nachfrage nach mineral- und vitaminreichen Lebensmitteln. Einige der anderen wichtigen Wachstumsfaktoren sind die veränderte Verbraucherpräferenz und das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Darüber hinaus ist die wachsende Nachfrage nach Trockenfrüchten aus der Süßwaren-, Milch- und Backwarenindustrie ein zwingender Grund für das Wachstum der weltweiten Trockenfrüchtemärkte.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/nutritional-oil-powder-market-to-reach-a-valuation-of-us-3-2-bn-by-2027-market-to-be-driven-by-food-processing-industry-from-2019-to-2027-transparency-market-research-301006405.html

Bio-Trockenfrüchte werden zum führenden Marktsegment

Je nach Beschaffenheit des Trockenobstmarktes wird in den kommenden Jahren ein stärkeres Wachstum im Segment der Bio-Trockenfrüchte erwartet. Dieses Wachstum des Segments ist auf die wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln seitens der Endverbraucher zurückzuführen. Darüber hinaus trägt auch das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher zum Wachstum des Marktsegments bei. Das Segment der Bio-Trockenfrüchte wird für den gegebenen Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von 6,1% aufweisen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=46020