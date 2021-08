Der Testmarkt für das Internet der Dinge wird voraussichtlich bis 2025 eine Wachstumssteigerung erfahren

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Momentaufnahme

Das Konzept des Internets der Dinge (IoT) beginnt sich allmählich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Von Smartwatches bis hin zu Telefonen und von intelligenten Lautsprechern bis hin zu ganzen Haushaltsassistenten wird erwartet, dass das Internet der Dinge bald alle Bereiche des Lebens eines Menschen durchdringt. Eine solche Präsenz und die erwartete Pilzwirkung dieses Konzepts sind dem Testmarkt für das Internet der Dinge gewichen.

Holen Sie sich kostenlose Probe des Forschungsberichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=2786

Telefon, das mobile Türen verriegelt, Uhren, die Menschen raten, ihre Ernährung zu kontrollieren, und andere solche Szenarien sind in Bezug auf die Verbreitung dieses Konzepts nicht allzu weit entfernt. Ein IoT-Gerät ist jedes Gerät, das mit einem anderen mit dem Internet verbundenen Gerät sowie mit einem IoT-Hub kommunizieren kann. Bewegungserkennungskamera, Wearables, GPS, Smart Lock und einige andere sind wichtige Beispiele für diese Geräte. Der IoT-Hub kann eine mobile App oder ein Server sein, der Daten von diesen Geräten sammeln kann. Der Austausch und die Analyse dieser Daten werden den Benutzern wiederum sinnvolle Ergebnisse liefern, was der Schlüsselpunkt in der IoT-Theorie ist.

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen sich IoT-Geräten zuwenden, und dies stellt eine größere Belastung für die Entwicklung besserer Testmethoden dar. Die Einbeziehung intelligenter Wohnkonzepte, die in den Gemeinden entwickelt wurden, ist ein Hauptgrund, warum der Markt an Fahrt gewinnt. Dies liegt vor allem daran, dass viele Menschen jetzt erkannt haben, dass Vorteile durch die Verwendung von Geräten, die auf dem Konzept des Internets der Dinge arbeiten, erzielt werden. Zweitens werden zahlreiche leichte Protokolle verwendet, die den Austausch von Daten auch bei geringerer Bandbreite ermöglichen. Dies bedeutet, dass IoT-Tests ein breites Potenzial haben, auch in abgelegenen und unterentwickelten Regionen eingesetzt zu werden, in denen die verfügbare Bandbreite möglicherweise nicht hoch ist.

Das fortgeschrittene Wachstum von Nanotechnologien und integrierten / eingebetteten Systemen, Entwicklungen in künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen sind einige weitere Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie den Markt in der kommenden Zukunft zügellos wachsen lassen.

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Überblick

Das Konzept des Internets der Dinge (IoT) verspricht ein Segen für eine Reihe von Sektoren zu sein, in erster Linie zur Verbesserung der Mittel, mit denen Dinge getan werden, Verbesserung der Kommunikationsmodi und bieten radikal bessere Möglichkeiten des Rechnens. Mit der zunehmenden Allgegenwart von Smartphones und anderen verbindungsfähigen Geräten hat das IoT das Potenzial, unsere täglichen Aktivitäten zu beeinflussen und nahtlos mit digitalen Ökosystemen zusammenzuarbeiten. Mit IoT, Machine-to-Machine (M2M) – Kommunikation kann erreicht werden, um die Effizienz in Echtzeit zu überprüfen, mehrere Protokolle übereinander zu entwickeln, neue Technologien wie eingebettete Systeme, Cloud Computing und Big Data zu entwickeln und zu nutzen und Konzepte intelligenter Lebewesen zu unterstützen. Folglich wird prognostiziert, dass sich die Nachfrage auf dem globalen Testmarkt für das Internet der Dinge im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 mit einer sehr beeindruckenden CAGR vervielfachen wird.

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Wichtige Trends

Unternehmen auf der ganzen Welt suchen beständig nach Methoden, um ihre Infrastruktur flexibler zu gestalten und effizientere Wege zu finden, ihre Anwendungen zu entwickeln, zu testen und zu verwalten. Während es verschiedene Software und Dienste gibt, die bei der Planung, Koordination und Implementierung helfen, besteht weiterhin ein Bedarf an einem automatisierten Testtool, das die IoT-Anwendung an jedem Knoten untersuchen und sicherstellen kann, dass die Leistung optimal ist. Darüber hinaus entwickelt sich die rasche Einführung mobiler Apps durch verschiedene Unternehmen zur Verwaltung ihrer Endbenutzer bereits zu einem starken Markt für IoT-Tests, um mobile Geräte hinsichtlich Leistung, Funktionalitäten, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu rechtfertigen.

Einige der anderen Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage im globalen Internet der Dinge erhöhen, sind: Das Aufkommen von Microservices, das die Entwicklung verbesserter IoT-Anwendungen inspiriert, der wachsende Bedarf an IP-Tests aufgrund der zunehmenden Anzahl von IoT-Geräten, die zunehmende Bedeutung von DevOps, wachsende Nachfrage nach dem Shift-Left-Test von IoT-Anwendungen und wachsende Nutzung von API-Überwachung. Andererseits behindern Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, die Notwendigkeit, ältere Versionen von Apps zu zerstören, das Fehlen eines einheitlichen Standards für Interoperabilität und Interkonnektivität, das Testen aller möglichen Eingaben oder Variablen, Probleme in Bezug auf die Skalierbarkeit der Systeme und Anwendungen und andere betriebliche Herausforderungen den Markt daran, seinen wahren Höhepunkt zu erreichen.

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Marktpotenzial

Das aufkommende Konzept von softwaredefinierten Anwendungsplattformen und Controllern, das Aufkommen von abgestimmten Managementstrategien, die Organisationen bei der Formulierung strategischer Initiativen unterstützen, und die zunehmende Nutzung dieser Testprozesse für die Service-Virtualisierung werden den Anbietern dieses Marktes neue Umsatzmöglichkeiten eröffnen.

Basierend auf dem Testtyp kann der globale IoT-Testmarkt in Leistungstests, Funktionstests, Sicherheitstests, Netzwerktests, Usability-Tests und Kompatibilitätstests unterteilt werden. Auf der Basis von Service kann dieser Markt in Professional Services und Managed Services unterteilt werden. Anwendungstechnisch kann der Markt für IoT-Tests in Kapillarnetzwerkmanagement, intelligente Gebäude-und Hausautomation, Fahrzeugtelematik, intelligente Versorgungsunternehmen, intelligente Gesundheitsversorgung und intelligente Fertigung eingeteilt werden.

Überprüfen Sie exklusiven Rabatt auf diesen Bericht @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=D&rep_id=2786

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Regionale Aussichten

Das entwickelte Land der USA hat eine starke Akzeptanz neuer Technologien und eine Reihe von Pionierunternehmen des IoT-Testmarktes kommen aus diesem Land. Diese beiden Faktoren werden sicherstellen, dass Nordamerika die profitabelste Region für die Anbieter des globalen Testmarktes für das Internet der Dinge bleibt.

Globaler Testmarkt für das Internet der Dinge: Wettbewerbslandschaft

HCL, Infosys, SmartBear Software, Capgemini, TCS und Cognizant sind einige der wichtigsten Unternehmen, die derzeit auf dem globalen IoT-Testmarkt die Nase vorn haben.

Über TMR Research

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Ausgestattet mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir das Geschäftsverhalten unserer Kunden neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.