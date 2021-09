Der Telegesundheitsmarkt wird von 2017 bis 2025 voraussichtlich mit einer CAGR von 13,0 % wachsen

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Telemedizin – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2017–2025“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der globale Telegesundheitsmarkt im Jahr 2016 auf 6,0 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll von 2017 bis 2025 mit einer CAGR von 13,0 % wachsen. Der Bericht deutet auf eine Zunahme der Prävalenz chronischer Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin , und andere werden voraussichtlich das Wachstum des Telemedizinmarktes von 2017 bis 2025 ankurbeln. Nordamerika und Europa werden im Prognosezeitraum voraussichtlich den globalen Telemedizinmarkt dominieren, da sich der Fokus auf Dienstleistungen für die Geschäftsausweitung in diesen Regionen verstärkt. Spieler erweitern ihre Dienstleistungen und Produkte in Nordamerika und Europa kontinuierlich. Die zunehmende Akzeptanz von Technologien und die steigende Nachfrage nach Geräten/Lösungen zur Selbstversorgung werden den Telegesundheitsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wahrscheinlich vorantreiben. Der Telegesundheitsmarkt in der Region wird voraussichtlich von 2017 bis 2025 mit einer CAGR von 15,0% wachsen

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=41591

Services dominiert den globalen Telemedizinmarkt

Der Bericht bietet eine detaillierte Segmentierung des globalen Telemedizin-Marktes nach Komponente, Anwendung und Endbenutzer. Hinsichtlich der Komponenten dürfte das Dienstleistungssegment im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 einen führenden Anteil am globalen Telemedizinmarkt einnehmen Segment im Prognosezeitraum. Das Software-Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund kontinuierlicher Software-Innovationen von großen Playern vom Umsatz her vergleichsweise stärker wachsen als das Hardware-Segment.

Radiologie als Hauptanwendung der Telemedizin

Das Segment Radiologie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen hohen Anteil am globalen Telemedizinmarkt ausmachen. Das Segment wird voraussichtlich von 2017 bis 2025 mit einer CAGR von 13,0 % wachsen. Telemedizin-Technologien und -Dienste ermöglichen den Wissens- und Ressourcenaustausch zwischen ländlichen und städtischen Gebieten in kürzester Zeit. Darüber hinaus sind die konsequente Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die effektive Bildübertragung, Beratung und Berichterstattung sowie der weltweite Mangel an Radiologen die Faktoren, die das Segment von 2017 bis 2025 voraussichtlich vorantreiben werden. Die Kardiologie ist eine weitere wichtige Anwendung der Telemedizin und wird voraussichtlich berücksichtigt für 19,0 % Marktanteil bis 2025. Die Zunahme der Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzerkrankungen und Schlaganfällen sind die Faktoren, die das Segment im Prognosezeitraum wahrscheinlich antreiben werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2015 schätzungsweise 17,7 Millionen Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen, was 31 % aller weltweiten Todesfälle entspricht. Davon waren schätzungsweise 7,4 Millionen auf eine koronare Herzkrankheit und 6,7 Millionen auf einen Schlaganfall zurückzuführen.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Telemedizinmarkt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=41591

Anbieter ist ein vielversprechender Endnutzer von Telemedizin

In Bezug auf Endbenutzer wurde der globale Telemedizinmarkt in Zahler, Anbieter, Patienten und andere unterteilt. Auf das Anbietersegment entfiel im Jahr 2016 ein Großteil des Umsatzes von 50,0 % aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Telemedizinprodukten im Gesundheitswesen und der Zunahme von Partnerschaften zwischen Unternehmen und Krankenhäusern für Telegesundheitssysteme. Es wird erwartet, dass das Segment der Kostenträger im Prognosezeitraum mit einer höheren CAGR expandiert, da die Akzeptanz von Telemedizin und vernetzten medizinischen Geräten durch Versicherungsunternehmen für das Schadenmanagement von Versicherungen zunimmt.

Nordamerika wird voraussichtlich den Weltmarkt im Prognosezeitraum dominieren

Geografisch wurde der globale Markt für Telemedizin in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. In Bezug auf den Umsatz wird Nordamerika im Prognosezeitraum wahrscheinlich weiterhin den globalen Telemedizinmarkt dominieren, was auf Regierungsinitiativen zur verstärkten Akzeptanz von Telemedizinlösungen, technologischen Fortschritten und Bemühungen der Hauptakteure zurückzuführen ist, ihre Marktpräsenz in Nordamerika auszubauen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR von 15,0 % wachsen. Eine alternde Bevölkerung, ein großer Patientenpool mit chronischen Krankheiten, ein Anstieg der Nachfrage zur Senkung der Gesundheitskosten und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur in Ländern wie Indien, China und Australien werden den Telegesundheitsmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln.

Marktbericht für Telemedizin kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=41591<ype=S

Schlüsselakteure wie GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Aerotel Medical Systems Ltd. und InTouch Technologies, Inc. werden wahrscheinlich weiterhin den globalen Telemedizinmarkt anführen

Der globale Telegesundheitsmarkt ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure, die Hardware, Software und Dienstleistungen anbieten, stark fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren, die zum Wachstum des globalen Telemedizinmarktes beitragen, gehören Teladoc, Inc., American Well, BioTelemetry, Inc., Medtronic, Aerotel Medical Systems Ltd., InTouch Technologies, Inc., Koninklijke Philips NV, Honeywell International, Inc., GE Healthcare und AMD Global Telemedicine, Inc. Die Konzentration auf anorganische Wachstumsstrategien durch verschiedene Partnerschaften, Kooperationen und Expansionen ist die Schlüsselstrategie dieser führenden Unternehmen. Im März 2017 erwarb GE Healthcare beispielsweise Monica Healthcare, ein Unternehmen für Überwachungstechnologie, das sich der Verbesserung des Geburtserlebnisses und der geburtshilflichen Versorgung durch tragbare drahtlose Fetalüberwachungsgeräte widmet. Darüber hinaus sind Royal Philips und American Well im Januar 2018 eine strategische Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam virtuelle Pflegelösungen auf der ganzen Welt bereitzustellen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die mobilen Telegesundheitsdienste von American Well in eine Reihe von Philips Lösungen für gesunde Verbraucher und Patienten mit medizinischem Bedarf einzubetten, die persönliche Gesundheit und Wellness, Bevölkerungsgesundheitsmanagement und klinische Programme umfassen.

Weitere Marktberichte durchsuchen:

Markt für ambulante Blutdrucküberwachung:

https://www.transparencymarketresearch.com/ambulatory-blood-pressure-monitoring.html

Markt für Virusdiagnostik-Testkits:

https://www.transparencymarketresearch.com/viral-diagnostic-test-kits-market.html

Markt für Migränemedikamente:

https://www.transparencymarketresearch.com/migraine-drugs-market.html

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/