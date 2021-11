Der Süßwarenmarkt wird voraussichtlich bis 2026 eine moderate CAGR erreichen Covid-19-Analyse| THE HERSHEY COMPANY, Nestlé, Meiji Holdings Co., Ltd

Der Süßwarenmarkt wird voraussichtlich bis 2026 eine moderate CAGR erreichen Covid-19-Analyse| THE HERSHEY COMPANY, Nestlé, Meiji Holdings Co., Ltd

Für ein effektives Geschäftswachstum müssen Unternehmen Forschungsberichte wie den Candy Market verabschieden, der auf diesem sich schnell ändernden Markt sehr wichtig geworden ist. Die aktuellsten Markteinblicke und -analysen in diesem Bericht rücken den Markt klar in den Fokus. Eine analytische Bewertung der Wettbewerber gibt einen klaren Überblick über die wichtigsten Herausforderungen, denen sie im aktuellen Markt und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.

Die Aufmerksamkeit auf die überwältigenden Akteure THE HERSHEY COMPANY, Nestlé, Meiji Holdings Co., Ltd., General Mills Inc., Mondelēz International, Kellogg NA Co, Mars, Incorporated, pladis global, LOTTE CONFECTIONARY CO.LTD., August Storck, Perfetti Van Melle, HARIBO of America, Inc, Arcor, Ferrero, Cloetta, Sweet Candy Company., THE BANG CANDY COMPANY, Quality Candy Company, Muskoka Candy Company, The Ferrero Group., Palmer-Candy., SUGARFINA INC., Jelly Belly Candy Unternehmen und andere.

Um auf den PDF-MUSTERBERICHT zuzugreifen, klicken Sie hier: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-candy-market&SB

Warum ist der Süßwarenmarktbericht von Vorteil?

Der Candy-Bericht wird mit einer gründlichen und dynamischen Forschungsmethodik erstellt.

Der Bericht bietet ein vollständiges Bild des Wettbewerbsszenarios des Süßwarenmarktes.

Es enthält eine Vielzahl von Informationen über die neuesten technologischen und produktbezogenen Entwicklungen in der Süßwarenindustrie.

Das umfangreiche Analysespektrum steht im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Verbesserungen auf die Zukunft des Wachstums der Süßwaren-Branche.

Der Candy-Bericht hat die erforderlichen wesentlichen historischen Daten und Analysen in dem umfassenden Forschungsbericht zusammengefasst.

Die Erkenntnisse im Candy-Bericht sind leicht verständlich und enthalten eine grafische Darstellung der Zahlen in Form von Balkendiagrammen, Statistiken, Tortendiagrammen etc.

Der globale Süßwarenmarkt wird im Prognosezeitraum 2019-2026 eine konstante CAGR von 3,5% verzeichnen. Der Bericht enthält Daten aus dem Basisjahr 2018 und dem historischen Jahr 2017. Die zunehmende Urbanisierung und steigende Produktinnovationen sind der Hauptfaktor für das Wachstum.

Führt eine allgemeine Marktsegmentierung für Süßigkeiten durch:

Nach Produkttyp (Schokoladensüßigkeiten, Nicht-Schokolade),

Vertriebskanal (Super- und SB-Warenhäuser, Convenience Stores, Fachhandel, Online-Einzelhandel, Sonstiges)

Für weitere Anfragen fragen Sie bitte unseren Experten unter: https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-candy-market&SB

Wichtige Entwicklungen auf dem Markt:

Im November 2018 kündigte Bazooka Candy Brands die Einführung ihrer neuen Ring Pop Gummy Gems an, die aus saurem Gel innen und süßem Gummibärchen außen bestehen. Es hat auch eine neue 3D-Technologie verwendet, um ein 2-in-1-Süßigkeitserlebnis zu bieten. Das Hauptziel der Einführung ist es, die Bedürfnisse der Süßigkeitenliebhaber zu erfüllen

Im Oktober 2018 gab Hershey India die Einführung ihrer neuen Schokolade Hershey’s Kisses bekannt, einer Milchschokolade. Das Hauptziel der Einführung ist es, das Geschäft in Indien auszubauen. Diese neue Schokolade wird in Südindien erhältlich sein, da sich ein Drittel des Schokoladenmarktes Indiens im Süden befindet und später planen sie, andere Teile des Landes abzudecken

Im September 2017 kündigte Pecan Deluxe Candy die Einführung ihrer neuen Knallbonbons mit Kaugummigeschmack an. Diese neue Süßigkeit kann mit Donuts, Eiscreme, Kuchen und anderen Bäckereilinien kombiniert werden. Diese neuen Bonbons haben eine Fettbeschichtung, um eine Feuchtigkeitsbarriere zu bilden, und eine andere Beschichtung, damit das Knallgefühl aufrechterhalten werden kann. Das Hauptziel der Einführung ist es, der steigenden Nachfrage des Kunden gerecht zu werden

Schwerpunktbereiche des Berichts:

Süßigkeiten Marktgröße und Prognose 2020 – 2026

Auswirkungen von COVID-19 auf Nachfrage und Angebot auf dem Süßwarenmarkt

Wichtige Entwicklungen in der Süßwarenindustrie

Marktdynamik, die sich auf die Süßwarenindustrie auswirkt

Wettbewerbslandschaft der Süßwarenindustrie

Die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer in der Süßwarenindustrie

Wichtige Markttrends und zukünftige Wachstumsaussichten des Süßwarenmarktes

Zuckermarktumsatz und -prognose nach Typ, 2020 – 2026

Marktumsatz und Prognose für Süßwarenmarkt, nach Anwendung, 2020 – 2026

Zuckermarktumsatz und -prognose nach Endverbrauch, 2020 – 2026

Zuckermarktumsatz und -prognose nach Geografie, 2020 – 2026

Durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis mit Fakten und Zahlen des Marktberichts unter https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-candy-market&SB