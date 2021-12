Der Sportmedizinmarkt im Nahen Osten und Afrika soll bis 2027 an einer signifikanten Entwicklung teilnehmen

Es wird erwartet, dass der Sportmedizinmarkt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 4,7% wächst und bis 2027 voraussichtlich 211,84 Millionen USD von 150,49 Millionen USD im Jahr 2019 erreichen wird. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen und der wachsende Zustrom neuer Produkte und Behandlungsmodalitäten sind die Haupttreiber, die die Nachfrage des Marktes im Prognosezeitraum angetrieben haben.

Sportmedizin ist eine Art Medizinbereich, der zur Vorbeugung und Behandlung von Verletzungen und Störungen eingesetzt wird, die während der Teilnahme am Sport auftreten. Sportmedizin umfasst mit den verschiedenen Arten von Körperrekonstruktionsprodukten wie Implantaten, Fraktur- und Bandreparaturprodukten, Arthroskopiegeräten, Prothetik, Orthobiologika und Körperstützungs- und Wiederherstellungsprodukten wie Zahnspangen und Stützen, Kompressionskleidung, physiotherapeutischen Geräten, Wärmetherapie, Elektrostimulation und Zubehör, die als Sportmedizin zur Behandlung mehrerer Arten von Verletzungen eingesetzt werden.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht erwähnt werden:

Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Stryker, Medtronic, Arthrex, Inc., Össur Corporate, Johnson & Johnson Services, Inc., DJO

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für Sportmedizin im Nahen Osten und Afrika

Sportmedikamente befassen sich mit der Behandlung und körperlichen Fitness und Prävention jeglicher Art von Verletzungen im Zusammenhang mit Bewegung sowie Sport. Sportmedizin konzentriert sich speziell auf sportbezogene medizinische Leistungen für die Leichtathletik und andere Sportpersonal. Sportmedizin Angehörige der Gesundheitsberufe erhielten eine spezielle Ausbildung zur Behandlung der Leichtathletik, um die Funktion der verletzten Leichtathletik wiederherzustellen, wodurch sich die Athleten so schnell wie möglich wieder auf dem Feld bewegen können.

Zunehmende Inzidenz von Sportverletzungen, steigende Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen, zunehmende Einführung von arthroskopischen Operationen, wachsender Zustrom neuer Produkte und Behandlungsmodalitäten sind die Haupttreiber der Nachfrage nach Sportmedizin. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Kosten für Sportmedizinprodukte und das mit Implantatgeräten verbundene Risiko das Wachstum des Sportmedizinmarktes im Prognosezeitraum behindern.

Naher Osten und Afrika Sportmedizin Markt Länderebene Analyse:

Der sportmedizinische Markt wird analysiert und Marktgrößeninformationen werden nach Produkten, Anwendung, Verfahren und Endverbraucher bereitgestellt.

Die im Sportmedizinmarktbericht behandelten Länder sind Südafrika und der Rest des Nahen Ostens und Afrikas.

Südafrika wird voraussichtlich mit der erheblichen Wachstumsrate im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 wachsen, da die Bezirke im Nahen Osten und Afrika die Ausgaben für das Gesundheitswesen und die Infrastruktur erhöhen und sich auf den zunehmenden Einsatz von Sportmedizin in verschiedenen Anwendungsbereichen konzentrieren in der Region zusammen mit zunehmenden Fällen von Sportverletzungen.

Wettbewerbslandschaft und Naher Osten und Afrika Sportmedizin Marktanteil Analyse:

Der Mittlere Osten und Afrika Sportmedizin Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Sportmedizinmarkt im Nahen Osten und Afrika.

