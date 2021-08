Der Spermienzahl-Testkit-Markt wird das Marktwachstum weiter ankurbeln

Das Testkit für die Spermienzahl wird jetzt häufig von Männern verwendet, was früher nicht der Fall war, da nur die Frauen auf Fruchtbarkeit getestet und bewertet wurden. Ein Spermienzahltest oder eine Samenanalyse wird durchgeführt, um die Gesundheit und Lebensfähigkeit der Spermien eines Mannes zu analysieren. Die Testanalyse erfolgt durch Entnahme einer Samenprobe. Sperma ist die Flüssigkeit, die Spermien enthält, die aus Eiweiß- und Zuckersubstanzen besteht und während der männlichen Ejakulation freigesetzt wird. Die Analyse der Spermienzahl wird im Allgemeinen Paaren empfohlen, die Probleme bei der Empfängnis haben.

Broschüre des Berichts anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=48573

Das Testkit für die Spermienzahl hilft bei der Analyse oder Bestimmung einer niedrigen Spermienzahl oder einer Spermienanomalie. Es gibt jedoch bestimmte Faktoren, die den Test negativ beeinflussen können; Dies können Samen, die mit Spermiziden in Kontakt kamen, Tests während einer Krankheit oder schlechte Handhabung oder Kontamination der Probe sein. Das Spermienzahl-Testkit gibt die Anzahl der Spermien in der Probe an, die etwa 70 bis 80 Millionen Spermien/ml betragen sollte. Es ist jedoch nicht immer notwendig, dass Männer mit geringer Spermienzahl nicht fruchtbar sind; Eine niedrige Spermienzahl kann auch auf andere Probleme im Körper zurückzuführen sein.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Spermienzahl-Testkits –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=48573

Die primäre Anwendung eines Spermien-Testkits besteht darin, die Beweglichkeit und Morphologie der Spermien zu beobachten. Spermienmotilität ist die Bewegung der Spermien vom Gebärmutterhals zur Eizelle durch den Eileiter; die normale Beweglichkeit eines Spermiums wird auf etwa 50 % der Gesamtprobe geschätzt. Bei der Morphologie wird die Struktur der Spermien beobachtet, wenn die Morphologie nicht korrekt ist, kann dies ein Hinweis auf eine Exposition gegenüber Chemikalien oder Toxinen aufgrund anderer medizinischer Bedingungen sein. Sobald der Spermienzahltest abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse von einem Experten analysiert und mit der Krankengeschichte der Person kombiniert, der dann die Behandlung vorschlägt. Der globale Markt für Spermientestkits kann nach Anwendungstyp, Endbenutzer und Geografie klassifiziert werden. Das Anwendungstypsegment kann in Spermienmotilität, Spermienzahl, Infektionserkennung und andere unterteilt werden. Das Endbenutzersegment kann in Krankenhäuser, Diagnosezentren, häusliche Pflege und andere unterteilt werden.

Buchen Sie den Marktbericht für Spermienzahl-Testkits unter

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=48573<ype=S

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Testkits für die Spermienzahl von großen Fortschritten in Wissenschaft und Technologie und der Prävalenz von Fruchtbarkeitsstörungen wie einer niedrigen Spermienzahl angetrieben wird. Laut Berichten, die in einer Umfrage in den USA veröffentlicht wurden, entschied sich ein hoher Prozentsatz der Paare im Land für eine Fruchtbarkeitsbehandlung, bei der angenommen wurde, dass der Hauptgrund für die geringe Fruchtbarkeit eine bestimmte Störung des Mannes war. Ein weiterer Treiber des Marktes für Spermienzähl-Kits ist das steigende Bewusstsein für männliche Unfruchtbarkeit. Eine geringere Genauigkeit des Tests, der mit einem Spermientestkit durchgeführt wird, im Vergleich zu dem, der von einem Experten durchgeführt wird, ist jedoch wahrscheinlich eine Einschränkung des Marktes für Spermienzahltestkits. Andere Haupthemmnisse des Marktes für Testkits für die Spermienzahl sind mangelndes Bewusstsein für den Test in Entwicklungsländern, sozioökonomische Probleme und die begrenzte Verfügbarkeit des Produkts.

Fragen Sie nach Rabatt:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=D&rep_id=48573

In Bezug auf die Geographie kann der globale Markt für Testkits für die Spermienzahl in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika und Europa dominierten im Prognosezeitraum den weltweiten Markt für Testkits für die Spermienzahl. Die Dominanz dieser Regionen auf dem Markt für Testkits für die Spermienzahl kann auf ein höheres Bewusstsein der Bevölkerung, die Präsenz großer Testkit-Hersteller, zunehmende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und bessere Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird dem Markt für Testkits für die Spermienzahl im Prognosezeitraum voraussichtlich lukrative Möglichkeiten bieten. Es wird erwartet, dass die Region Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika unter dem Einfluss wichtiger Regionen wachsen wird. Die Entwicklung der Infrastruktur für das Gesundheitswesen und das steigende Bewusstsein für das Testkit für die Spermienzahl werden voraussichtlich den Markt für die Testkits für die Spermienzahl im Prognosezeitraum ankurbeln.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Testkits zur Spermienzählung gehören SwimCount, AB ANALITICA srl, DIACRON INTERNATIONAL SRL, Medical Electronic Systems LLC, OPERON und SOBIODA.

Durchsuchen Sie weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

Markt für Oligonukleotidsynthese:

https://www.prnewswire.com/news-releases/advances-in-oligonucleotide-synthesis-market-pave-way-to-longer-molecules-of-high-fidelity-global-valuation-to-rise-at- cagr-of-9-5-von-2019-bis-2027–301146454.html

Markt für EKG-Geräte:

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-adoption-of-ecg-monitoring-in-reducing-burden-of-cardiovascular-diseases-to-spur-new-wave-of-technological-advancement- in-ecg-devices-market-tmr-301150131.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet.

Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kontakt

Herr Rohit Bhisey

Transparenz Marktforschung

Staatsturm,

90 Staatsstraße,

Suite 700,

Albany NY – 12207

Vereinigte Staaten

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/