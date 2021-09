Der Speiseölmarkt wird zwischen 2017 und 2024 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,6% wachsen

Der GCC- und Katar-Speiseölmarkt gilt als kompakte Matrix konsolidierter Schlüsselunternehmen. Organisationen wie United Food Company, Savola Group und Emirate Refining Company sind einige der wichtigsten Akteure in der Matrix des GCC- und Katar-Speiseölmarktes. Insgesamt erwerben diese Organisationen bis Ende 2015 mindestens 75 % des Marktanteils. In einem Markt mit extrem hohem Wettbewerb betreiben viele andere Unternehmen aggressiv Forschung und Entwicklung, um neue Produktlinien nahrhafter Speiseöle auf den Markt zu bringen. Um den harten Wettbewerb aufrechtzuerhalten, investieren Unternehmen stark in Werbeaktivitäten, um ihr Wissen über ihre neuen Produkte zu erweitern und diese großzügig auf den Markt zu bringen.

Laut der von Transparency Market Research (TMR) durchgeführten Marktstudie wird der *GCC- und Katar-Speiseölmarkt* von 2017 bis 2024 voraussichtlich mit einer atemberaubenden CAGR-Rate von 6,6 % bzw. 7,4 % wachsen Der Speiseölmarkt soll in der prognostizierten Amtszeit von 1103 Millionen US-Dollar auf 1736,1 Millionen US-Dollar steigen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass der Katar-Speiseölmarkt das CAGR-Wachstum im prognostizierten Prognosezeitraum auf 122,2 Millionen US-Dollar umsetzt.

Der GCC-Speiseölmarkt ist in verschiedene Facetten unterteilt. Nach Produkttyp ist der Markt in Sonnenblumenöl, Maisöl und Palmöl unterteilt. Von diesen Segmenten führt das Sonnenblumenöl-Segment jedes andere Speiseöl-Marktsegment an. Der Grund dafür, dass dieses Segment andere Segmente aufgrund seiner zunehmenden Gesundheitsbedenken bei den Endverbrauchern übertrifft. Ebenso ist der Speiseölmarkt in Katar nach Produkttyp, Verpackung und Region unterteilt. Der Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren von Sonnenblumenöl mit einem Marktanteil von 71,5% am Umsatz gehalten werden.

In Bezug auf die Region wird der GCC wahrscheinlich besser abschneiden als andere Regionen. Dieses Wachstum wird das Ergebnis einer großen Anzahl von Einwanderern aus Ländern wie Indien und Sri Lanka sein, in denen Speiseöl in ihrer traditionellen Küche in großem Umfang verwendet wird.

Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber des Speiseöl-Marktes in GCC und Katar?

Der Hauptgrund für das Wachstum des Speiseölmarktes in GCC und Katar ist die steigende Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln. Der umfangreiche Konsum von verpackten Lebensmitteln auf Ölbasis ist ein weiterer Faktor, der das Wachstum des GCC- und Katar-Marktes für Speiseöl antreibt. Um dieser steigenden Nachfrage in der Region gerecht zu werden, betreiben die Hersteller verschiedene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Der sich ändernde Lebensstil der Menschen und das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung verändern tendenziell die Essgewohnheiten der Menschen in der Region. Dies führt erneut zu einer Stärkung des GCC- und Katar-Marktes für Speiseöl.

Auf der anderen Seite spielt der steigende Tourismus eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Speiseölmarktes in GCC und Katar. Da dieser Zustrom von touristischen Einrichtungen effektiv für das Gastgewerbe zusammen mit Nebenindustrien ist. Dieser steigende Tourismus hat die Aufmerksamkeit verschiedener Hotelketten in der Region aus verschiedenen Regionen der Welt auf sich gezogen. Dies wiederum unterstützt das Wachstum des GCC- und Katar-Marktes für Speiseöl.

Was hemmt das Wachstum des GCC- und Katar-Speiseölmarktes?

Da die Region in Zukunft ein außergewöhnliches Wachstum zeigt, möchte jeder große Fisch die Gelegenheit ergreifen. Faktoren wie die geringe lokale Produktion aufgrund der rauen klimatischen Bedingungen und der großen politischen Instabilität werden jedoch das Wachstum des GCC- und Katar-Speiseölmarktes behindert. Die oben genannten Gründe führen dazu, dass die hohe Importabhängigkeit erneut eine entscheidende Rolle spielt, um das Wachstum des Speiseölmarktes in GCC und Katar zu bremsen.

Ein weiterer Hemmfaktor für den GCC- und Katar-Speiseölmarkt ist die Beteiligung eines hohen Kapitals an Vermittlungsprozessen zur Gewinnung von Speiseöl. Dies hat zur Folge, dass kleine Unternehmen in den GCC- und Katar-Speiseölmarkt eintreten können, was ihr Wachstum behindert. Angesichts des erheblichen Wachstums der Nachfrage nach Speiseöl und der Ankunft verschiedener internationaler Hotels in der Region wird die Zurückhaltung jedoch im Prognosezeitraum den GCC- und Katar-Speiseölmarkt nicht aufhalten können.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „Markt für Speiseöle (nach Produkttyp – Sonnenblumenöl, Maisöl, Palmöl und andere; nach Verpackungstyp – Einzelhandel und Bulk) – GCC und Katar Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends sowie Trends und Prognosen 2017 – 2024 ”