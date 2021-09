Der Papaya-Püree-Markt ist bereit für ein stetiges Wachstum in der Zukunft 2017– 2025

Einführung:

Papaya ist eine tropische Frucht und kommt in Ländern wie Indien, Brasilien und Mexiko vor. Indien ist der größte Produzent und Verbraucher von Papaya. Papaya-Püree wird aus frischer Papaya-Verarbeitung hergestellt und die Frucht in einen Fruchtbrei mit etwas weniger Konsistenz als Paste umgewandelt. Papaya-Püree wird zur Zubereitung von Papaya- und Fruchtmischgetränken, Babynahrung verwendet und erfreut sich auch in der Milchindustrie mit der Einführung von Fruchtjoghurt und Eiscreme wachsender Beliebtheit. Obwohl Papaya-Püree in der europäischen Region weniger beliebt ist und der Hauptverbrauch in Asien und den USA liegt, wurde in Westeuropa ein enormes Wachstum der Nachfrage nach Fruchtpürees einschließlich Papaya-Püree beobachtet. Die Nachfrage nach Püree wurde durch die steigende Nachfrage nach Fruchtaromen und gesundem Lebensmittelkonsum gesteigert. Da die Nachfrage steigen wird, sind Endprodukthersteller bereit, neue Produkte mit Anwendung auch im Kosmetikbereich auf den Markt zu bringen.

Bericht lesen Übersicht-

https://www.transparencymarketresearch.com/papaya-puree-market.html

Markt für Papaya-Püree: Segmentierung

Der Handel mit Papaya erfolgt hauptsächlich als frische Papaya, wobei die USA der größte Importeur von frischer Papaya sind und der Verbrauch von frischer Papaya in den USA ein deutliches Wachstum verzeichnet hat. Die Papaya-Püreeform wird in sehr geringen Mengen gehandelt und die Hauptlieferanten von Papaya und Papaya-Püree befinden sich in der lateinamerikanischen Region. Brasilien und Mexiko sind die beiden Hauptlieferanten von Papaya und Papaya-Püree in die USA und Europa. Indien ist der größte Papayaproduzent und macht mehr als 50 Prozent der weltweiten Papayaproduktion aus, die jedoch hauptsächlich in Indien selbst konsumiert wird.

Holen Sie sich die Broschüre des Berichts @

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=33593

Frische Papaya ist in Indien beliebter und das Püree/Fruchtfleisch stellt einen sehr kleinen Anteil dar, der dann in der lokalen Industrie für die Produktion von Säften, Eiscreme und Babynahrung verwendet wird. Indiens Exporte für Papaya und Papaya-Püree sind sehr gering und gehen hauptsächlich in den Nahen Osten. Europa ist nach den USA ein weiterer wachsender Markt, Papaya-Püree wird in Europa in geringerer Menge gehandelt, da es hauptsächlich auf Brasilien und Mexiko angewiesen ist. Deutschland, Frankreich und die Niederlande sind die wichtigsten Importeure. Die niederländischen Einfuhren von Papaya und Papaya-Püree werden größtenteils wieder ausgeführt, und der Verbrauch an Säften und Saftkonzentraten bleibt trotz der Einfuhr großer Mengen deutlich geringer. Um den effektiven Handel mit Papaya-Püree zu untersuchen, ist der Markt in fünf Schlüsselregionen unterteilt. Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik und Naher Osten und Afrika.

Kaufe jetzt :

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=33593<ype=S

Papaya-Püree wird nach Herkunft und Verwendungszweck segmentiert. Basierend auf der Quelle wird Papaya-Püree in Bio-Papaya-Püree und konventionelles Papaya-Püree unterteilt.

Auf der Grundlage der Endverwendung wird Papaya-Püree unterteilt in; Säuglingsnahrung, Getränke, Backwaren und Snacks, Eiscreme und Joghurt, Dressings und Saucen und andere.

Papaya-Püree-Markt: Globale Markttrends und Markttreiber

Bio-Trends sind weit verbreitet und weisen ein exponentielles Wachstum auf, da immer mehr Verbraucher Bio-Obst und die Verwendung von Bio-Obst durch Hersteller von Getränken und Babynahrung verlangen. Ein positives Marktwachstum für Bio-Fruchtpüree ist sehr wahrscheinlich. In bestimmten Teilen der Welt ist auch ein Trend zu gentechnikfreien Produkten erkennbar, und die Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit sind gestiegen. Die Verbraucher möchten, dass die Früchte frisch und natürlich sind, und auch die daraus hergestellten Produkte sollen in derselben Linie serviert werden. Mit frisch und natürlich bezeichnen die meisten Verbraucher als frei von Chemikalien und vollständig naturnah angebaut. Dies öffnet sowohl Herstellern als auch Käufern von Papaya-Püree viele opportunistische Türen, um in diesem weißen Raum zu expandieren.

Hauptakteure des Papaya-Püree-Marktes:

Eine steigende Nachfrage nach verschiedenen Geschmacksrichtungen und gesunden Früchten in Europa hat ein großes Marktwachstumspotenzial gezeigt und einige der großen Püree-Lieferanten in der europäischen Region haben eine starke Nachfragesteigerung von lokalen Produktherstellern gemeldet. Einige der wichtigsten Hersteller von Papaya-Püree sind: Döhler GmbH, Kiril Mischeff Limited, Capricorn Food Products India Ltd., Aditi Foods India Pvt. Ltd., Galla Foods, Shimla Hills Offerings Pvt. Ltd., unter anderem.