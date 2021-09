Der Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD soll sich bis 2030 schnell entwickeln

Outsourcing-Markt für medizinische Geräte und IVD-Regulierungsangelegenheiten: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für das Outsourcing von Medizinprodukten und IVD im Bereich Regulatory Affairs im Jahr 2019 auf 1,03 Mrd. US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass er von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~11 % wachsen wird. Regulatory Affairs (RA) spielt eine entscheidende Rolle Rolle in der Medizinprodukte- und IVD-Branche, da sie sich um den Lebenszyklus des Gesundheitsprodukts kümmert, bietet strategische, taktische und operative Ausrichtung und Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften, um die Entwicklung und Bereitstellung sicherer und wirksamer Gesundheitsprodukte für Einzelpersonen in der Umgebung zu beschleunigen die Welt.

In Bezug auf den Service wurde der globale Markt für das Outsourcing von Medizinprodukten und IVD in regulatorische Angelegenheiten und Einreichungen, regulatorische Registrierungsdienste, regulatorische Beratung und andere unterteilt. Basierend auf Software wurde der Markt in Cloud-basierte Software und On-Premise-Software unterteilt. Die Zunahme der regulatorischen Anforderungen und die Expansion der Medizinprodukteindustrie kurbeln den globalen Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD an.

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Strenge behördliche Vorschriften, die Präsenz großer Forschungseinheiten und die Zunahme der klinischen Forschung sind Schlüsselfaktoren, die auf den herausragenden Anteil Nordamerikas am Weltmarkt zurückzuführen sind. Darüber hinaus führte die zunehmende Sensibilisierung der Patienten für Kosteneinsparungen und der einfache Zugang zu globalem Fachwissen zu einer verstärkten Akzeptanz von Outsourcing-Aktivitäten im Bereich Regulatory Affairs durch Medizinprodukteunternehmen.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum ein äußerst lukrativer Markt für das Outsourcing von regulatorischen Angelegenheiten im Bereich Medizinprodukte und IVD sein wird. Dies kann auf die Zunahme der Zulassungen von in Asien ansässigen CMOs durch die US-amerikanische FDA zur Fortsetzung ihrer regulatorischen Dienstleistungen und den zunehmenden Abschluss der Zertifizierung nach guter Herstellungspraxis (GMP) zurückgeführt werden. Die Bevorzugung der Geschäftsausweitung in Ländern wie Indien und China durch Unternehmen aufgrund des günstigen Geschäftsumfelds dürfte den Outsourcing-Markt für regulatorische Angelegenheiten in diesen Ländern ankurbeln.

Expansion der Medizinprodukteindustrie und Erhöhung der regulatorischen Anforderungen zur Förderung des globalen Marktes

Die Medizinprodukteindustrie expandiert in rasantem Tempo, angetrieben von innovativer Technologie und verbesserten Diagnosen, Behandlungen und Lieferungen. Die Medizinprodukteindustrie hat in den letzten zehn Jahren aufgrund staatlicher Initiativen zur Verbesserung des Produktzugangs rasche Fortschritte gemacht. Darüber hinaus kurbeln die jüngsten technologischen und wissenschaftlichen Vorteile durch die Einführung digitaler Technologien und die Expansion in Schwellenländer die Medizingeräteindustrie weiter an. Ein Anstieg der Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Produkten aufgrund der steigenden Prävalenz verschiedener chronischer Krankheiten dürfte das Wachstum der Branche ankurbeln. Daher führt die Expansion der Medizinprodukteindustrie dazu, dass Vorschriften für neu eingeführte Produkte sowie das Einreichungs- und Registrierungsverfahren für Zulassungspapiere erforderlich sind.

Regulatorisches Schreiben und Einreichungen werden zu den Hauptdiensten

In Bezug auf den Service wurde der globale Markt für das Outsourcing von Medizinprodukten und IVD in regulatorische Angelegenheiten und Einreichungen, regulatorische Registrierungsdienste, regulatorische Beratung und andere unterteilt. Das Segment Regulatory Writing & Submissions dominierte 2019 den globalen Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD. Das Segment dominierte den Markt aufgrund der Zunahme klinischer Studien, staatlicher Unterstützung und Investitionen von Akteuren in das Outsourcing von Regulatory Affairs. Es wird jedoch geschätzt, dass das Segment der Regulierungsberatung im Prognosezeitraum mit einer bemerkenswerten CAGR expandiert.

Aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks lagern Medizinproduktehersteller in der Regel verschiedene regulatorische Beratungsdienste aus. Dies wiederum soll das Segment vorantreiben.

Niedrige Kosten für Cloud-basierte Software zur Steigerung der Nachfrage

Basierend auf der Software wurde der globale Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD in Cloud-basierte Software und On-Premise-Software unterteilt. Das Segment Cloud-basierte Software dominierte 2019 den globalen Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD.

Wettbewerbslandschaft

Freyr, Covance, ICON plc und Emergo sind die vier großen Unternehmen, die auf dem globalen Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD im Bereich Regulatory Affairs tätig sind. Der globale Outsourcing-Markt für Medizinprodukte und IVD ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören RegIQ Solutions, LORENZ Life Sciences Group, AxSource Consulting Inc., Freyr Solutions, Covance, Promedica International, Assent Compliance Inc., MakroCare, Emergo by UL und ICON. Die Entwicklung neuer Produkte durch robuste F&E-Aktivitäten sowie Fusionen und Übernahmen sind Schlüsselstrategien dieser Akteure, um Geschäfte auf dem globalen Outsourcing-Markt für medizinische Geräte und IVD zu betreiben.

