Der nordamerikanische Markt für fahrerlose Transportsysteme wird im Zeitraum 2021-2028 eine gesunde CAGR registrieren

Im April 2019 schloss Daifuku Co., Ltd. die Übernahme von Vega Conveyors & Automation Private Limited („Vega“) ab, einem in Indien ansässigen Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Flurförderzeugen beschäftigt. Die steigende Nachfrage nach dem Automatisierungsmarkt in Indien hat Daifuku Co., Ltd. dazu veranlasst, eine Produktionsstätte in Indien zu eröffnen.