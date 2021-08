Der nordamerikanische Markt für bodenmontierte PV-Anlagen wird sich bis 2022 schnell entwickeln

Einspeisevergütungsmessung, bevorzugte Nettomessung und finanzielle Anreize sind einige der wichtigsten Faktoren, die den nordamerikanischen Markt für bodenmontierte Photovoltaik (PV) antreiben, heißt es in seinem neuesten Bericht von Transparency Market Research. Der Bericht trägt den Titel „Markt für bodenmontierte PV-Anlagen – Nordamerika Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2014 – 2022“ und steht auf der Unternehmenswebsite zum Verkauf zur Verfügung.

Durchsuchen Sie den gesamten Markt für bodenmontierte PV-Anlagen nach Installation (Pfahlmontage, Mastmontage und andere) und nach Land (USA, Kanada und Mexiko) – Nordamerika Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen 2014 – 2022

Die Studie zeigt, dass der nordamerikanische Markt für Freiflächen-PV-Anlagen in Bezug auf die Umsatzgenerierung schätzungsweise von 7.311,8 Mio 2022. In Bezug auf die jährlichen Installationen lag der Markt im Jahr 2013 bei 3.381,4 MW, der im Jahr 2022 voraussichtlich 17.589,7 MW bei einer AAGR von 20,10 % im Prognosezeitraum aufweisen wird. Auf der Grundlage des Installationstyps ist der nordamerikanische Markt für bodenmontierte PV-Anlagen in Mastmontage, Pfahlmontage und andere unterteilt. Mastmontagesysteme hielten 2013 den größeren Anteil am Gesamtmarkt, und das Segment wird wahrscheinlich seine Führung bis 2022 behalten. Es wird geschätzt, dass Mastmontageinstallationen aufgrund der Senkung der PV-Modulpreise bis 2022 ebenfalls Marktanteile gewinnen werden.

Auf der Grundlage des Landes ist der Markt für bodenmontierte PV-Anlagen in Nordamerika in die USA, Mexiko und Kanada unterteilt. Die USA haben sich 2013 zum dominierenden Land entwickelt und die höchste Anzahl an Freiflächen-PV-Versorgungsanlagen gemeldet, und dieser Trend wird sich wahrscheinlich bis 2022 fortsetzen technologische Innovationen. Die US-Regierung hofft, durch die Installation von Großprojekten sauberen Strom zu erzeugen und ihre kohlenstoffarmen Energieziele zu erreichen. Der sich entwickelnde Markt für erneuerbare Energien, unterstützt durch die steigende Stromnachfrage, trägt auch zum Wachstum des US-amerikanischen Markts für bodenmontierte PV-Versorgungsunternehmen bei.

Obwohl Kanada noch immer ein sich entwickelnder Markt für Solarenergie ist, ist er in den letzten Jahren dank der Reduzierung der PV-Installationskosten und der Zunahme der Gesamtzahl der Installationen ziemlich schnell gewachsen. Derzeit macht Solarenergie etwa 1% des gesamten in Kanada erzeugten Stroms aus. Die starke finanzielle Unterstützung der Regierung dürfte den kanadischen Markt für Freiflächen-PV-Anlagen in den kommenden Jahren ankurbeln. Andalay Solar, Inc., SunLink Corporation, Unirac Incorporated, Haticon Solar, LLC, SunPower Corporation, SunEdison, Inc., NextEra Energy Resources, LLC, First Solar und SolarCity Corporation sind einige der führenden Teilnehmer an der nordamerikanischen Freiflächen-PV Versorgungsmarkt. Diese Unternehmen werden im Forschungsbericht anhand von Aspekten wie Unternehmensüberblick, Geschäftsstrategien, Finanzlage und jüngsten Entwicklungen profiliert.

Markt für PV-Anlagen in Nordamerika: Analyse des Installationstyps

• Pfahlhalterung

• Stange montieren

• Andere

Nordamerika Markt für erdgebundene PV-Anlagen: Länderbezogene Analyse

• UNS.

• Kanada

• Mexiko

