Der neueste TMR-Bericht untersucht die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf den Markt für Dipstick-Urinanalysen

Urinanalyse ist die Analyse von Urinproben zur Diagnose verschiedener Erkrankungen wie Nierenerkrankungen, Leberprobleme, Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen und Harnwegsinfektionen. Die Urinanalyse umfasst mehrere mikroskopische, visuelle oder chemische Untersuchungen, die verwendet werden, um Zellen oder Substanzen nachzuweisen, die mit den verschiedenen oben aufgeführten Erkrankungen in Zusammenhang stehen.

Die Peilstab-Urinanalyse ist ein grundlegendes diagnostisches Instrument, um pathologische Veränderungen im Urin des Patienten zu bestimmen. Dipstick Urinstreifen enthalten verschiedene Reagenzien, wenn die Urinprobe mit dem Streifen in Kontakt kommt, wird die Farbänderung beobachtet. Urinmessstäbchen sind kleine Streifen mit Kunststoffbeschichtung, an denen verschiedenfarbige Quadrate angebracht sind. Jedes Quadrat mit einer anderen Farbe stellt einen Testfaktor dar, der verwendet wird, um die Urinanalyse zu verstehen. Die Farbumwandlung dauert nach dem Eintauchen des Streifens etwa einige Sekunden bis einige Minuten. Der komplette Teststreifen wird in die Urinprobe getaucht und die Farbveränderungen werden gemessen. Die Farbänderung auf einem bestimmten Quadrat zeigt spezifische Defekte in der Probe, die durch eine bestimmte chemische Reaktion verursacht wurden. Die Referenz für die Farbänderungen wird vom Behälter des Urinstreifens notiert. Das Farbquadrat auf dem Messstab repräsentiert Komponenten wie die Konzentration des Urins, das spezifische Gewicht, den pH-Wert des Urins und das Vorhandensein einiger anderer Komponenten wie Ketone, Proteine, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen und Blut im Urin.

Der Markt für Peilstab-Urinanalyse wurde nach Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert. In Bezug auf die Anwendung wurde der Markt in Krankheitsdiagnose und Schwangerschaftstest unterteilt. Das Segment Krankheitsdiagnose ist unterteilt in Harnwegsinfektionen (Utis), Nierenerkrankungen, Diabetes, Lebererkrankungen und andere Erkrankungen. Die zunehmende geriatrische Bevölkerung und die steigende Prävalenz von Harnwegsinfektionen sind die Schlüsselfaktoren für das Segment. Die zunehmende Prävalenz von Diabetes ist ebenfalls einer der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Segments ankurbeln dürften. Der Anstieg des Zuckers kann auch durch einen Urintest gemessen werden.

Basierend auf dem Endbenutzer wurde der Markt für Peilstab-Urinanalyse in Krankenhäuser, Kliniken, Diagnoselabore, Forschungslabore und -institute sowie häusliche Pflegebereiche unterteilt. Die Peilstab-Urinanalyse ist ein Point-of-Care-Diagnosetool, das schnelle Ergebnisse liefert. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Forschung das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbelt. Dipstick-Teststreifen sind leicht erhältlich und kostengünstig. Die Peilstab-Urinanalyse ist einfach zu handhaben und daher hat sich diese Methode als Werkzeug der Wahl für die Urinanalyse und die Interpretation von Krankheiten etabliert. Das Segment der häuslichen Pflegeeinrichtungen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen. Die steigende Patientenaufklärung und die Verfügbarkeit von Tests für den Heimgebrauch dürften das Wachstum des Segments ankurbeln.

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Peilstab-Urinanalyse in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika und Europa dominieren den Markt für Peilstab-Urinanalysen. Die zunehmende Forschung in der Region ist der Schlüsselfaktor für den Markt für Peilstab-Urinanalysen in Nordamerika. Der asiatisch-pazifische Raum ist der fortschrittlichste Markt für die Urinanalyse mit Messstab. Die zunehmende Prävalenz von Harnwegsinfektionen und Nierenerkrankungen in der Region dürfte das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln und voraussichtlich die höchste CAGR verzeichnen. Das wachsende Bewusstsein für die Gesundheit von Frauen in Entwicklungsländern ist der Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes.

Hauptakteure auf dem Markt für Peilstab-Urinanalysen sind Siemens Healthcare, F. Hoffmann-LA Roche Ltd., Danaher Corporation (Beckman Coulter, Inc.), Arkray, Inc., Acon Laboratories, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., 77 Elektronika Kft., Mindray Medical International Limited und Urit Medical Electronic Group Co., Ltd., unter anderem. Die Urinanalyse mit einem Peilstab ist eine kostengünstige Methode und von Natur aus empfindlich. Der zunehmende Wettbewerb zwischen globalen und regionalen Akteuren wird den Markt für Peilstab-Urinanalysen im Prognosezeitraum wahrscheinlich antreiben.

