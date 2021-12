Der Mikroalgenmarkt wird voraussichtlich eine gesunde CAGR von 6.9% von 2021 bis 2028 verzeichnen

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Mikroalgenmarkt

Es wird erwartet, dass der Mikroalgenmarkt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielen wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 6,9% wächst und bis 2028 voraussichtlich USD 61.988,47 Millionen erreichen wird. Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die gesundheitlichen Vorteile von Mikroalgenprodukten und die hohe Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen sind die Haupttreiber, die die Nachfrage des Marktes im Prognosezeitraum angetrieben haben.

Mikroalgen sind mikroskopisch kleine Algen, die auch einzellige Algen genannt werden. Sie können entweder unabhängig oder in Form von Kolonien leben. Dies sind photosynthetische Mikroorganismen, die sich in Süßwasser oder Salzwasser befinden. Je nach Art können sie in Größe und Form variieren, deren Größe von Mikrometern bis zu hundert Mikrometern reicht. Die Hauptfunktion von Mikroalgen besteht darin, dass sie Sonnenlicht, Kohlendioxid und Wasser in Algenbiomasse umwandeln.

Wettbewerbslandschaft und Analyse des Marktanteils von Mikroalgen

Die wichtigsten Unternehmen, die in den Mikroalgen handeln, sind Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Corbion, Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF, Corbion, E. I. D. – Parry (India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, algenol BIOFUELS, AstaReal AB-unter anderem. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Viele Produkteinführungen und Vereinbarungen werden auch von den Mitarbeitern der Unternehmen initiiert, die auch den Mikroalgenmarkt beschleunigen.

Beispielsweise,

Im Oktober 2020 brachte die Cyanotech Corporation BioAstin auf den Markt, ein Produkt aus Mikroalgen. Das Medikament hat sich unter anderem bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hautkrankheiten und Gelenkgesundheit als wirksam erwiesen. Das eingeführte Produkt steigerte das Produktportfolio des Unternehmens und ermöglichte es, mehr Umsatz zu erzielen.

Im Januar 2019 erhielt Algarithm eine gentechnikfreie Zertifizierung für Omega-3-DHA-Algenöl. Diese Zertifizierung hat bewiesen, dass das Unternehmen die besten GVO-Praktiken anwendet und strenge Standards anwendet, um die Produktqualität aufrechtzuerhalten. Diese Zertifizierung verbesserte die Glaubwürdigkeit des Unternehmens auf dem Mikroalgenmarkt.

Wichtige Hinweise in globalen Mikroalgenmarkt Branchentrends und Prognose bis 2028

Marktvolumen

Marktanalyse von oben nach unten

Jüngste Entwicklungen für Marktkonkurrenten

Aktueller Marktwert für verschiedene Länder

Marktwert und Überblick über den Mikroalgenmarkt

Nordamerika [USA, Kanada, Mexiko]

Europa [Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Rest von Europa]

Asien-Pazifik [China, Indien, Japan, Südkorea, Südostasien, Australien, Rest des asiatisch-pazifischen Raums]

Südamerika [Brasilien, Argentinien, Rest von Lateinamerika]

Mittlerer Osten und Afrika [GCC, Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrikas]

