Der Mietmarkt für Baumaschinen wird in den nächsten fünf Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen

Ein Anstieg der Bergbau- und Bauaktivitäten, insbesondere in den Entwicklungsländern der Welt, dürfte das Wachstum des globalen Mietmarkts für Baumaschinen in den kommenden Jahren ankurbeln . Mit dem Aufkommen verschiedener neuer Technologien wie Mapping-Funktionen, Geräteservice-Tracking und automatisierten Serviceverbesserungen wird der weltweite Markt für Baumaschinenverleih in den kommenden Jahren wahrscheinlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Es wird erwartet, dass auch technologische Aufrüstungen oder Verbesserungen durch die Hersteller von Erstausrüstungen die Vermietung von Baumaschinen auf dem Markt vorantreiben.

Der technologische Fortschritt im Schwermaschinen- und Automobilsektor hat zu mehreren Neuerungen auf dem Markt geführt, die in den kommenden Jahren eine katalytische Rolle für die Nachfrage nach gemieteten Baumaschinen spielen dürften. Die Hersteller legen Wert auf die Integration von High-End-Sicherheitsfeatures wie zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, 360-Grad-Kamera und Hebehilfe. Sie konzentrieren sich auch darauf, Systeme anzubieten, die weniger Wartung benötigen und eine bessere Betriebseffizienz aufweisen. Funktionen wie diese sind jedoch nicht billig und für viele der kleinen Auftragnehmer und Bauherren nicht erschwinglich. Einige Bauherren, die sich solche High-End-Maschinen nicht leisten können, entscheiden sich für Mietservices für Baumaschinen, was in den kommenden Jahren eine Expansion des globalen Baumaschinenmietmarktes auslösen dürfte.

Produkt und Region sind die beiden wichtigen Parameter, nach denen der globale Baumaschinenverleihmarkt kategorisiert wurde. Eine solche Marktanalyse hat den Zweck, den Interessengruppen eine detaillierte und klare Analyse des globalen Marktes für Baumaschinenverleih zu bieten.

Zu den bekanntesten Organisationen auf dem globalen Markt für Baumaschinenverleih gehören die folgenden:

Kanamoto Co. GmbH.

H&E Equipment Services, Inc

Taiyokenki Rental Co., Ltd.

United Rentals Inc.

Maxim Crane Works, LP

Nishio Rent All Co. Ltd.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Schlüsseltrends

Der globale Markt für Baumaschinenverleih ist durch die folgenden Einschränkungen, Treiber und Möglichkeiten gekennzeichnet.

Trend zur Automatisierung zur Unterstützung der steigenden Nachfrage nach diesen Mietservices

Das Wachstum des globalen Mietmarktes für Baumaschinen wird Schätzungen zufolge durch das schnelle Wachstum des Bausektors, insbesondere in den Entwicklungsländern, getrieben. Ein Großteil des Wachstums in den Entwicklungsländern wird den erhöhten Ausgaben für die Entwicklung von Nichtwohn-, Wohn- und Infrastruktursektoren zugeschrieben. So dürften steigende Investitionen in den Bau von Schnellstraßen, Brücken, U-Bahnen, Smart Cities, Autobahnen und Straßen die Nachfrage nach gemieteten Baumaschinen ankurbeln. Darüber hinaus besteht mit der steigenden Zahl von Kernfamilien ein Bedarf für den Bau weiterer Häuser, was auch die Vermietung von Baugeräten erfordert. Es wird geschätzt, dass all diese Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Baumaschinenverleih in den kommenden Jahren vorantreiben.

Darüber hinaus wird geschätzt, dass der zunehmende Trend zur Automatisierung eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach Mieten von Baumaschinen spielt. Das Vermieten von Baumaschinen spart die Kosten für den Neukauf und senkt gleichzeitig die Betriebs-, Wartungs- und Arbeitskosten. Der Kosteneinsparungsfaktor wird wahrscheinlich das Wachstum des globalen Marktes für Baumaschinenverleih während der Analysedauer begünstigen. Strenge Emissionsvorschriften dürften jedoch in naher Zukunft die Entwicklung des weltweiten Baumaschinenverleihmarktes behindern.

Globaler Markt für die Vermietung von Baumaschinen: Geografische Analyse

Es wird geschätzt, dass Nordamerika einen beträchtlichen Teil des globalen Mietmarkts für Baumaschinen ausmacht und seine territoriale Dominanz über den Bewertungszeitraum beibehalten wird. Dieses Wachstum des nordamerikanischen Marktes wird auf die gestiegenen Ausgaben für Infrastrukturbauten und das solide Wachstum des Wohnungsbaus zurückgeführt. Trotz dieser guten Aussichten zeichnet die gegenwärtig andauernde globale Pandemie ein düsteres Bild für die Region in der Gegenwart. Covid-19 hat alle Aktivitäten, auch den Bau, zum Erliegen gebracht und viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. Daher dürfte der Markt in Nordamerika vorübergehend einen Rückschlag erleiden.

