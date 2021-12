Der Marktwert medizinisch- sozialer Arbeitsdienste soll bis 2027 steigen & Top-Unternehmen: Crown; Kaiser Permanente; DaVita Inc; Universal Health Services

Es wird erwartet, dass der Markt für medizinisch-soziale Arbeitsdienste im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 an Marktwachstum gewinnt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 8.80% wachsen wird. Das wachsende Bewusstsein der Patienten für die Vorteile medizinisch- sozialer Arbeitsdienste, die lukrative Möglichkeiten für das Wachstum des Marktes schaffen werden.

Sozialarbeiter kümmern sich um die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens von Einzelpersonen, insbesondere der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Es ist kein Wunder, dass das Gesundheitswesen einer der Hauptbereiche der Sozialarbeit ist. Um die sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Schwierigkeiten zu lindern, die mit widrigen Gesundheitszuständen verbunden sind, bieten medizinische Sozialarbeiter Patienten und ihren Familien Frontdienste an. Medizinische Sozialarbeiter bieten häufig bedeutende Programme an, um gesündere Gewohnheiten zu unterstützen, Infektionen zu reduzieren und Eintrittsbarrieren zu überwinden.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht erwähnt werden:

Krone; Kaiser Permanente; DaVita Inc.; Universal Health Services, Inc.; Quest Diagnostics Incorporated.; Mayo Foundation für Medizinische Ausbildung und Forschung (MFMER).; Cleveland Clinic.; Laboratory Corporation of America Holdings

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienste

Steigende Anzahl von Patienten, die an Krebs und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, zunehmende Prävalenz der geriatrischen Bevölkerung weltweit, Veränderung des Lebensstils der Menschen zusammen mit zunehmenden sitzenden Arbeitsplätzen sind einige der wichtigsten und wichtigsten Faktoren, die wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für medizinisch-soziale Arbeitsdienste im Prognosezeitraum von 2020-2027 ankurbeln werden. Auf der anderen Seite die Einführung gemeinsamer Arztterminmodelle zusammen mit der Einführung des Internets der Dinge und der mobilen Technologie, die weitere lukrative Möglichkeiten schaffen werden, die im oben genannten Prognosezeitraum zum Wachstum des Marktes für medizinisch-soziale Arbeitsdienste führen werden.

Mangel an qualifiziertem und ausgebildetem Personal sowie zunehmender Wettbewerb unter den Gesundheitsdienstleistern, der das Wachstum des Marktes für medizinisch-soziale Arbeitsdienste im oben genannten Prognosezeitraum wahrscheinlich hemmen wird.

Marktanalyse für medizinisch- soziale Arbeitsdienste auf Länderebene:

Der Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienstleistungen ist nach Produkttyp, Anwendung und Endverbraucher segmentiert.

Die Länder, die in der medizinischen – Social Working Services Market Report sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Rest von Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik (APAC) in der Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, USA, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Rest von Südamerika als Teil von Südamerika.

Wettbewerbslandschaft und Marktanteilsanalyse medizinisch – sozialer Arbeitsdienste:

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienste bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Daten Punkte sind nur in Bezug auf die Unternehmen konzentrieren, im Zusammenhang mit der Medizinischen – Soziale Arbeit-Dienstleistungen-Markt.

Inhaltsverzeichnis –

Globaler Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienste Größe, Status und Prognose 2027

1 Zusammenfassung des Marktes

2 Hersteller Profile

3 Weltweite Verkäufe medizinisch- sozialer Arbeitsdienste, Gesamtumsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse medizinisch – sozialer Arbeitsdienste nach Regionen

5 Medizinisch – soziale Arbeitsdienste in Nordamerika nach Ländern

6 Europa Medizinisch – Soziale Arbeitsdienste nach Ländern

7 Medizinisch- soziale Arbeitsdienste im asiatisch-pazifischen Raum nach Ländern

8 Medizinisch – soziale Arbeitsdienste in Südamerika nach Ländern

9 Medizinisch- soziale Arbeitsdienste im Nahen Osten und Afrika nach Ländern

10 Globaler Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienste Phase für Phase

11 Globaler Markt für medizinisch- soziale Arbeitsdienste Phase nach Anwendungen

12 Marktprognose für medizinisch – soziale Arbeitsdienste

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Analyseergebnisse und Schlussfolgerung

15 Anhang

